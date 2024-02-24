BM Üyesi 52 Ülke ve AB, Rusya\'yı Ukrayna İşgalini Sonlandırmaya Çağırdı

Birleşmiş Millet (BM) üyesi 52 ülke ve AB, Rusya'nın 19 Şubat 2014'te Kırım'ın ilhakının 10'uncu yılında Moskova'yı Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) " Ukrayna'ya yönelik işgalin derhal sonlandırması" çağrısına uymaya çağırdı.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna, Arnavutluk, Andorra, Avustralya, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, Japonya, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Marshall Adaları, Mikronezya (Federal Devletleri), Monako, Karadağ, Hollanda, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Palau, Paraguay, Polonya, Portekiz, Kore Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti, Romanya, San Marino, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay ve Avrupa Birliği yaptığı ortak açıklamayla Rusya'ya seslenildi.
Açıklamada, Kırım'ın ilhakının 10'uncu yılında olunduğu ve Ukrayna'nın "kışkırtılmamış, kapsamlı ve yasadışı işgalinde" ise iki yılın geride kaldığı vurgulanarak, "Uluslararası hukukun bu açık ihlalini kararlılıkla kınadığımızı yineliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
Rusya'nın BM Genel Kurulu'nda kabul edilen kararları uygulamamasının esefle karşılandığı kaydedilen açıklamada, "Rusya'yı 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna topraklarında başlattığı askeri operasyonu derhal askıya almakla yükümlü kılan 16 Mart 2022 tarihli geçici tedbirlere ilişkin UAD kararının yasal olarak bağlayıcı olduğunu ve Rusya tarafından uygulanması gerektiğini yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan, savaş suçu teşkil edebilecek saldırılarda bulunduğu ve ayrım gözetmeyen saldırıların uluslararası insancıl hukuk tarafından yasaklandığı bir kez daha vurgulandı.
İran, Belarus ve Kuzey Kore gibi ülkelerin Rusya'ya askeri desteğinin devam etmesinin de kınandığı açıklamada, Moskova'nın Ukrayna'ya karşı kullanacağı silah ile mühimmatları temin etmenin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını da ihlal ettiği ve bölgesel gerilimleri arttırarak tüm ülkelerin güvenliğini tehlikeye attığı vurgulandı.
Açıklamada, Ukrayna halkıyla dayanışma bir kez daha teyit edilirken Rusya'dan savaş esirlerinin tamamen takas edilmesinin yanı sıra hukuka aykırı olarak alıkonulan tüm kişilerin serbest bırakılması istendi.
Ukrayna topraklarında işlenen uluslararası hukuk kapsamındaki ciddi suçlar için hesap verebilirliğin sağlanması için çalışmaya devam edileceği hatırlatılan açıklamada, "Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve karasuları dahil uluslararası tanınmış sınırları dahilinde toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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