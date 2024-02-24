BM Üyesi 52 Ülke ve AB, Rusya'yı Ukrayna İşgalini Sonlandırmaya Çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM Üyesi 52 Ülke ve AB, Rusya'yı Ukrayna İşgalini Sonlandırmaya Çağırdı

BM Üyesi 52 Ülke ve AB, Rusya\'yı Ukrayna İşgalini Sonlandırmaya Çağırdı

BM üyesi 52 ülke ve AB, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının 10. yılında Moskova'yı Uluslararası Adalet Divanı'nın 'Ukrayna'ya yönelik işgalin derhal sonlandırılması' çağrısına uymaya çağırdı. Açıklamada, Rusya'nın BM Genel Kurulu'nda kabul edilen kararları uygulamamasının esefle karşılandığı ve Rus güçlerinin Ukrayna'da sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği vurgulandı. Ayrıca, Rusya'ya askeri destek veren ülkelerin de kınandığı ve Ukrayna'nın bağımsızlığına olan desteklerinin teyit edildiği belirtildi.

24.02.2024 00:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Millet (BM) üyesi 52 ülke ve AB, Rusya'nın 19 Şubat 2014'te Kırım'ın ilhakının 10'uncu yılında Moskova'yı Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) " Ukrayna'ya yönelik işgalin derhal sonlandırması" çağrısına uymaya çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna, Arnavutluk, Andorra, Avustralya, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, Japonya, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Marshall Adaları, Mikronezya (Federal Devletleri), Monako, Karadağ, Hollanda, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Palau, Paraguay, Polonya, Portekiz, Kore Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti, Romanya, San Marino, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay ve Avrupa Birliği yaptığı ortak açıklamayla Rusya'ya seslenildi.

Açıklamada, Kırım'ın ilhakının 10'uncu yılında olunduğu ve Ukrayna'nın "kışkırtılmamış, kapsamlı ve yasadışı işgalinde" ise iki yılın geride kaldığı vurgulanarak, "Uluslararası hukukun bu açık ihlalini kararlılıkla kınadığımızı yineliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya'nın BM Genel Kurulu'nda kabul edilen kararları uygulamamasının esefle karşılandığı kaydedilen açıklamada, "Rusya'yı 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna topraklarında başlattığı askeri operasyonu derhal askıya almakla yükümlü kılan 16 Mart 2022 tarihli geçici tedbirlere ilişkin UAD kararının yasal olarak bağlayıcı olduğunu ve Rusya tarafından uygulanması gerektiğini yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan, savaş suçu teşkil edebilecek saldırılarda bulunduğu ve ayrım gözetmeyen saldırıların uluslararası insancıl hukuk tarafından yasaklandığı bir kez daha vurgulandı.

İran, Belarus ve Kuzey Kore gibi ülkelerin Rusya'ya askeri desteğinin devam etmesinin de kınandığı açıklamada, Moskova'nın Ukrayna'ya karşı kullanacağı silah ile mühimmatları temin etmenin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını da ihlal ettiği ve bölgesel gerilimleri arttırarak tüm ülkelerin güvenliğini tehlikeye attığı vurgulandı.

Açıklamada, Ukrayna halkıyla dayanışma bir kez daha teyit edilirken Rusya'dan savaş esirlerinin tamamen takas edilmesinin yanı sıra hukuka aykırı olarak alıkonulan tüm kişilerin serbest bırakılması istendi.

Ukrayna topraklarında işlenen uluslararası hukuk kapsamındaki ciddi suçlar için hesap verebilirliğin sağlanması için çalışmaya devam edileceği hatırlatılan açıklamada, "Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve karasuları dahil uluslararası tanınmış sınırları dahilinde toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Ukrayna, Kırım, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Üyesi 52 Ülke ve AB, Rusya'yı Ukrayna İşgalini Sonlandırmaya Çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Arka Sokaklar Dizisinin Setinde Kostüm Aracı Kayboldu
    07:51 Arka Sokaklar Dizisinin Setinde Kostüm Aracı Kayboldu

    Arka Sokaklar dizisinin setinde beklenmedik bir olay yaşandı. Oyunculara ait kostüm aracını kullanan şoför, çekimlere gelmedi ve araç ortadan kayboldu. Bu nedenle çekimler iptal edildi ve D Media yasal işlem başlattı.

  • Oyuncu Murat Ünalmış baba oluyor
    07:16 Oyuncu Murat Ünalmış baba oluyor

    Yer Gök Aşk ve Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Murat Ünalmış, geçtiğimiz sene eylül ayında Nutiye Akar ile nikah masasına oturdu. Evliliği gözlerden uzak yaşayan başarılı oyuncu, eşinin doğum gününü kutlarken bebek beklediklerinin müjdesini verdi.

  • HSK atama kararları yürürlükte! 148 hakim ve savcının görev yeri değişti
    00:25 HSK atama kararları yürürlükte! 148 hakim ve savcının görev yeri değişti

    Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre 148 hakim ve savcının görev yeri değişti.

  • Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus istihbarat uçağını düşürdü
    00:11 Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus istihbarat uçağını düşürdü

    Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

  • Bakan Uraloğlu davet etti, İmamoğlu yanıt verdi: Pazartesi o açılışa gideceğim
    00:01 Bakan Uraloğlu davet etti, İmamoğlu yanıt verdi: Pazartesi o açılışa gideceğim

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.

  • Twitch'e erişim engeli getirildi
    23 Şub Twitch'e erişim engeli getirildi

    BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.

  • Abdullah Özdemir'den Ekrem İmamoğlu'na: Biz felaket zamanı tatile gitmeyiz
    23 Şub Abdullah Özdemir'den Ekrem İmamoğlu'na: Biz felaket zamanı tatile gitmeyiz

    Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.

  • Kendisinden haber alınamayan kadın evde uyurken bulundu
    23 Şub Kendisinden haber alınamayan kadın evde uyurken bulundu

    Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkıyor
    23 Şub Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkıyor

    Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 08:00:39. #1.11#
SON DAKİKA: BM Üyesi 52 Ülke ve AB, Rusya'yı Ukrayna İşgalini Sonlandırmaya Çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement