Boksör Arkadaşının Darbesiyle Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Boksör Arkadaşının Darbesiyle Hayatını Kaybetti

Boksör Arkadaşının Darbesiyle Hayatını Kaybetti
11.03.2026 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de Seyit Göçüm, borç anlaşmazlığı yüzünden eski boksör arkadaşı Gürsoy K. tarafından darbedilip öldü.

BÜYÜKÇEKMECE'de iddiaya göre Seyit Göçüm(47), 2 sene önce eski boksör olan arkadaşı Gürsoy K.'den aldığı 400 bin lirayı, aradan geçen sürede faiziyle yaklaşık 4 milyon lira olarak geri ödedi. Ancak para istemeye devam eden Gürsoy K, anlaşmazlık yaşadığı Göçüm'ü darbetti. Göçüm aldığı yumruk darbesinden sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan Gürsoy K.'nin, Göçüm'ün nikah şahitliğini yaptığı öğrenildi.

Olay, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü Pınartepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre eski boksör Gürsoy K., yakın arkadaşı olan Seyit Göçüm'e 2 yıl önce 400 bin lira borç para verdi. Geçen sene nisan ayında Mona Behmeni ile hayatını birleştiren Seyit Göçüm, Gürsoy K.'yi nikah şahidi yaptı. Borç aldığı zamandan bu yana Göçüm, faiziyle birlikte Gürsoy'a yaklaşık 4 milyon lira ödedi. Ancak Gürsoy para istemeye devam etti. Seyit Göçüm bir süre sonra hastalandı ve doktorların tavsiyesiyle işi bıraktı. Göçüm'ün eşi Mona Behmeni ise sahibi olduğu güzellik merkezini çalışanlarına bırakarak, eşinin işlerini devraldı.

ALDIĞI YUMRUKTAN SONRA FENALAŞIP HAYATINI KAYBETTİ

Gürsoy K., 13 Ocak 2026'da Mona Behmeni'nin başında durduğu Göçüm'e ait iş yerine giderek yeniden para istedi. Seyit Göçüm'ün eşi Behmeni, Gürsoy K. 'Biz sana 2 lüks araç verdik, defalarca kez hem elden hem bankadan ödeme yaptık. Bu borç niye bitmiyor. Güzellik merkezimi de sana vereyim artık bu konuyu kapat' dedi. Bunun üzerine Gürsoy K., Behmeni'ye eşinin gelip bu işi bitirmesini söyledi.

Bunun üzerine bir sonraki gün Gürsoy K. ve Seyit Göçüm, iş yerinin yanındaki bir kafede buluştu. Bir süre oturan ikili daha sonra kalktı. Caddede yürüdükleri sırada Gürsoy, Göçüm'e yumruk attı. Aldığı yumruk darbesiyle fenalaşan Göçüm'ü görenler, iş yerinde oturan eşi Mona Behmeni'ye haber verdi. Behmeni dışarı çıkınca Gürsoy K.', ona da saldırdı. Çift polise haber verdi. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaparken Seyit Göçüm bayıldı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar çevredeki iş yerlerinin kamerasına anbean yansıdı.

'EŞİM POLİSİN YANINDA FENALAŞTI'

Yaşananları anlatan Mona Behmeni, "Benim eşim bir hastalık geçirdi. Doktorlar dedi ki; 'Stresten uzak dursun.' Bu yüzden eşim işi gücü bıraktı istirahat etmek için evde durmaya başladı. Ben de güzellik merkezimi bıraktım, eşimin işlerine baktım. Onun yerine çalışmaya başladım. 13 Ocak'ta Gürsoy K. eşimin iş yerine geldi. Bana, 'Kocan nerede dedi.' Ben de ona dedim ki; eşimin hasta olduğunu biliyorsun evde dinleniyor. O da kocamın hala ona borcu olduğunu söyledi. Ben de ona ne borcu, bu borç hala bitmedi mi diyerek, güzellik merkezimi vermeyi teklif ettim. O da 'Eşin yarın gelsin bu işi halletsin, yoksa önce onu öldüreceğim sonra da güzellik merkezini başına yıkacağım' dedi. Akşam eşime olanları anlattım ama Gürsoy K.'nin beni tehdit ettiği kısmı anlatmadım. 14 Ocak'ta eşimle Gürsoy, iş yerinin yanındaki bir kafede oturdu. 5-6 dakika oturduktan sonra kalktılar. Yolda yürürken Gürsoy eşime yumruk attı, hasta olduğunu bildiği halde. Kocam fenalaşınca komşular gelip bana haber verdi. Ben dışarı çıktığımda, Gürsoy bana da vurdu. Çevredekiler bizi ayırdı. Sonra eşim bana, polise ve avukata haber vermemi söyledi. Polis ve avukat geldi. Eşim her şeyi anlattı, tam o esnada polisin yanında fenalaşıp bayıldı. ve ben eşimi kaybettim" dedi.

'SENİ DEPORT ETTİRİRİZ DİYE TEHDİT EDİYORLAR'

Olayın ardından Gürsoy K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Gürsoy K. tutuklandı. Ancak Mona Behmeni, şüphelinin ailesi tarafından tehdit edildiğini söyledi. Behmeni, "Acı kolay değildi. Biraz kendimi toparlamaya çalıştım. Ama Gürsoy'un ailesi beni tehdit etti. 'Sen yabancısın, seni deport ettiririz; şikayetinden vazgeç' dediler. Evden çıkamıyorum, işime gidemiyorum. Ben para istemiyorum sadece adalet istiyorum. Hayatımızı mahvetti. 9 ay evli kalabildim. Sonuna kadar şikayetimin arkasında duracağım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Büyükçekmece, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boksör Arkadaşının Darbesiyle Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da günlük 8 bin TL’ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor Aydın'da günlük 8 bin TL'ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor
İBB davasında eski CHP’li milletvekili aylık gelirini açıkladı: Hangi çantayla para Bir tane delil gösterin İBB davasında eski CHP'li milletvekili aylık gelirini açıkladı: Hangi çantayla para? Bir tane delil gösterin
Deprem olan ile Naci Görür’den korkutan uyarı Deprem olan ile Naci Görür'den korkutan uyarı
Fenerbahçe Mert Müldür’ün nişanlısı için harekete geçti Fenerbahçe Mert Müldür'ün nişanlısı için harekete geçti
Dolar milyarderi Türkler açıkladı Murat Ülker 1 numara değil Dolar milyarderi Türkler açıkladı! Murat Ülker 1 numara değil
Rıza Baba’nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı Beynine pıhtı mı attı Rıza Baba'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Beynine pıhtı mı attı?
’’Para var huzur var’’ dedirten görüntü ''Para var huzur var'' dedirten görüntü
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı söylenen Adem Kılıçcı, sessizliğini bozdu Uyuşturucu testi pozitif çıktığı söylenen Adem Kılıçcı, sessizliğini bozdu

13:12
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
13:08
Yüksel Yıldırım’ın Galatasaray için söylediklerine tepki yağıyor
Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray için söylediklerine tepki yağıyor
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
12:46
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 13:37:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Boksör Arkadaşının Darbesiyle Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.