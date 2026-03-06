Boşanma Aşamasındaki Kadın Okul Önünde Katledildi

FATİH' te boşanma aşamasında olduğu Emrah Deniz (40) tarafından kızının okulunun önünde silahla vurarak öldürülen Semiha Deniz (33), son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde konuşan Semiha Deniz'in abisi Yunus Deniz "İki aydır boşanma aşamasındaydı. Şiddetli geçimsizlik vardı. Şahsın zaten 7 suç kaydı var. Benzer olaylar da yaşamıştı. Elini kolunu sallayarak geziyor. Şimdi müebbet olsa ne olacak, kadın öldü. Şiddetten dolayı başta tutuklasalardı, en az birkaç yıl almış olsa kardeşim yaşıyor olacaktı" dedi.

Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde kızını almak için okul önünde beklediği sırada boşanma aşamasındaki eşi Emrah Deniz tarafından silahla vurularak öldürülen Semiha Deniz için Kocamustafapaşa Ramazan Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Semiha Deniz'in kardeşi Salih Deniz, ailesi ve yakınları ile çok sayıda mahalleli katıldı. Deniz'in tabutu, kılınan cenaze namazının ardından kadınların omuzlarında taşınarak cenaze aracına götürüldü. Deniz'in cenazesi Sarıyer Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'KIZ KARDEŞİM ON DEFADAN FAZLA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDI'

Semiha Deniz'in abisi Yunus Deniz, "Kız kardeşim on defadan fazla uzaklaştırma kararı aldı. Her seferinde adliyeye gidip polis karakollarına gidip suç duyurusunda bulundu. Darp, şiddet uygulamasına rağmen, evine baskın olmasına rağmen her seferinde adliyeye gittiği zaman karakol tutuklayıp savcılık, hakimler yeniden serbest bırakıyor. İki aydır boşanma aşamasındaydı. Daha önceden de bayağı şiddetli geçimsizliği vardı. Şahsın zaten 7 taneden fazla suç kaydı var. Benzer olaylar da yaşamıştı. Tekstil işiyle uğraşıyor. Uyuşturucu dosyası var. Hırsızlık, gasp, yaralama, her türlü 7 taneden fazla dosyası olmasına rağmen dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor" dedi.

'"BEN AZMETTİRİYORUM, GİDECEK ÖLDÜRECEK" DEMİŞ'

Deniz, "Ben kız kardeşimi evime götürdüm. Gözdağı vermek için geldi, motosikletimi yaktı. Bunu yaptıran kişi babasıdır. Babası aynı zamanda amcamız oluyor. Diğer bütün amcalarıma, halalarıma, herkese söylemiş. 'Benim mademki oğlum ayrılıyor, oğlumun kaybedecek bir şeyi yok. Evin içinde silah var.' İki gün önce aynısını söylemiş. 'Ben azmettiriyorum. Oğlumu örgütledim. Kendisine söyledim, gidecek öldürecek' demiş. Bütün herkes bize haber getirmişti. 'Evden çıkmayın. Kızınıza sahip çıkın' demişlerdi" diye konuştu.

'ADLİYEDEN ÇIKTI YİNE GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE TEHDİT ETTİ'

Deniz, "Adliyedeki hakim 3 gün olaylar olmasına rağmen serbest bırakmıştı. En son dün adliyede tekrar uzaklaştırma kararı ihlalinden sonra üst mahkeme üç gün hapis cezası verdi ama kağıdı eline verdiler. 'Git, dışarıda istediğin zaman teslim olabilirsin' diye. Adliyeden çıktı, yine gözümüzün önünde tehdit etti. Kız kardeşimi taksiye bindirdim, eve getirdik. Okuldan kızlarını almaya giderken babası telefon açıyor. 'Evde bulundurduğu silahı aldı, şimdi kızı vurmaya gitti' diyor. O da çıkıyor. İki kız kardeşim beraber gidiyor. Önce diğer kız kardeşimi darp ediyor. İki el ateş ediyor ama vuramıyor, okulun kapısına denk geliyor. Veliler, öğretmenler diğer kız kardeşimi içeriye alıyor. Bu sefer evli olan kız kardeşimi orada darbediliyor. Saçından sürükleyip kasten tasarlayarak kafasına sıkmış. Zaten biz olay yerine gittiğimizde kız kardeşim ölmüştü" diye konuştu.

'SAÇINDAN SÜRÜKLÜYOR, KAFASINA SIKIYOR'

Deniz, "Olayı gerçekleştirmeden önce bir sürü de millet var ama herkes izliyor. Herkesin gözünün önünde, sokakta, okulun kapısının önünde bütün veliler orada, kadınlar, erkekler ama kimse de insanlık yok. Dövüyor birini, diğerini alıyor, saçından sürüklüyor, kafasına sıkıyor. Orada millet bakıyor. 30 dakika sonra ambulans geldi. İki çocuğu var, biz bakacağız. Annem ve ben bakacağım. İki kız kardeşim daha var. O canilerin eline bırakacağımızı kimse düşünmesin, biz büyüttük zaten kendilerini" ifadelerini kullandı.

'ŞİMDİ MÜEBBET OLSA NE OLACAK, KADIN ÖLDÜ'

Deniz, "Kardeşimi bilerek babası, ailesi öldürttü. On kere evimize saldırdılar. Kardeşim yirmi defa Aksaray polis karakolu, adliyeler, savcılıklar o kadar uzaklaştırma kararı aldı, avukat tuttu. O kadar üstüne gitmesine rağmen karakol yakalıyor, savcı serbest bırakıyor. En son bir daha bıraktılar. Geldi, kızı öldürdü. Şimdi müebbet olsa ne olacak, kadın öldü. Başta tutuklasalardı o kadar şiddetten dolayı en az birkaç yıl almış olsa kardeşim yaşıyor olacaktı" dedi.