Bozüyük Belediyesi ve Akut İş Birliği ile 'Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü' Düzenlendi

Güncel

(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi ve AKUT iş birliği ile Birinci İnönü Zaferi'nin 104. yılı anısına 17'ncisi düzenlenen geleneksel 'Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü' yoğun bir katılımla gerçekleşti. Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Biz Bozüyük'ün simgesi olarak 'milletin maküs talihinin yenildiği yer' olarak onu taçlandırmaya çalışıyoruz" dedi.

Bozüyük Belediyesi ve AKUT iş birliği ile düzenlenen etkinlik sabah saat 09.20'de vatandaşların Cemalettin Köklü Parkı önü ve AKUT operasyon binası önünde toplanmasıyla başladı. Ardından katılımcılar buluşma noktalarından belediye otobüsleriyle alınarak yürüyüşün başlama noktası olan Düzdağ yolu üzeri Nanedere yolu girişine geldi. Grup, 7 km'lik yolu yaklaşık 2,5 saatlik bir sürede yürüyerek zirveye ulaştı. Programın devamında ise protokol üyeleri ile birlikte tüm katılımcılar büyük bir bayrak açarak Zafer Anıtı'nın önüne geldi. Anıtın önünde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak dualar edildi.

Programa, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, Bozüyük Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, Doğa Sporları ve Dağcılık Kulüpleri ve vatandaşlar katıldı. Programa ayrıca Bozüyük AKUT Ekibi'nin yanı sıra Çanakkale, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Kaş Kalkan ve İzmir AKUT Ekipleri'de katılarak destek verdi.

"Toprağa bastığımız yerin altında bir Şehit kanının olduğunu düşünerek yaşamaya çalışıyoruz"

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, güzel bir yürüyüş olduğunu belirterek, "Yürüyüşümüzde 6,5 kilometre yol yürünmüş, 425 metre rakım farkı var ve 2,5 saat kadar bir sürede yürüdük. Ama bir de savaş zamanını düşünelim. Böyle güneşli günler yokmuş o zaman, karda kışta, ayağında çarığı bile olmadan Yunan'la savaşan Türkiye'nin ilk düzenli ordusunun kazandığı zafer olan 1. İnönü Zaferi çok kıymetli. O nedenle buradan batıya doğru bakarsanız Bozüyük ve savaş cepheleri olduğu gibi gözüküyor. İsmet Paşa o zaman kendisi Albay, buradan seyrediyor ve bir telgraf çekiyor Ankara'ya. Uzun bir telgraftır onun içinde diyor ki 'Düşman ölülerini bırakarak cephe hatlarından kaçıyor, Bozüyük yanıyor.' Bozüyük 3 kere yakılmış, İnönü Savaşları'nın tüm cephe hatları Bozüyük'tedir. İnönü'de bir karargah ve bir çadır hastane vardır. İki savaşta bu şekilde yapılmıştır. O nedenle biz yaşadığımız yerde, kent içinde her toprağa bastığımız yerin altında bir şehit kanının olduğunu düşünerek yaşamaya çalışıyoruz Bozüyüklüler olarak. İşte Mustafa Kemal Atatürk İsmet Paşa'ya cevaben o telgrafta diyor ki; 'Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz' diyor. Yani orada bir dönüm noktası var. İşte Kurtuluş Savaşı öyle başlıyor ve sonunda kazanılıyor. Biz Bozüyük olarak her yerin bir simgesi var, birçok kentin var, çeşitli tarım ürünleri gibi simgeleri var, her şey var. Biz de öyle bir şeyler yok ama biz Bozüyük'ün simgesi olarak 'milletin maküs talihinin yenildiği yer' olarak onu taçlandırmaya çalışıyoruz" dedi.

"Şanlı bayrağımızı yine sonsuza dek en yükseklerde dalgalandıracağız"

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ise "1. İnönü Savaşları ve 2. İnönü Savaşları şehitleri ve tüm şehitlerimizin anısına bu yürüyüşte burada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk başta olmak üzere İsmet İnönü, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi şükranla, rahmetle, minnetle bugün yad ediyoruz ve buradan söz veriyoruz. Şehitlerimizin emaneti olan bu kutsal vatanımızı sonsuza dek hep birlikte yaşatacağız, şanlı bayrağımızı yine sonsuza dek en yükseklerde dalgalandıracağız. Bunun sözünü de burada veriyoruz. Ben katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum, destek veren AKUT'a, Belediye Başkanımıza ve sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.