Bu Hafta Vizyona Girecek 9 Yeni Film - Son Dakika
Bu Hafta Vizyona Girecek 9 Yeni Film

17.04.2026 09:25
Anne Hathaway'in 'Mother Mary' ve aksiyon dolu 'Largo Winch' ile yeni filmler beyazperdede!

(ANKARA) - Sinema salonlarında bu hafta farklı türlerde 9 yeni film vizyona girecek. Filmler arasında Anne Hathaway'in başrolünde olduğu "Mother Marry" ile aksiyon türündeki "Largo Winch: Dünyanın Durduğu An" dikkati çekiyor.

İşte o filmler:

Largo Winch: Dünyanın Durduğu An

Film, 15 yaşındaki oğlu kaçırılan ve iş ortağının intiharıyla sarsılan milyarder Largo Winch'in, ailesini ve iş imparatorluğunu kurtarmak için giriştiği uluslararası mücadeleyi konu ediyor.

Tür: Aksiyon

Yönetmen: Olivier Masset-Depasse

Oyuncular: Tomer Sisley, James Franco, Clotilde Hesme

Mother Mary

Dünyaca ünlü pop yıldızı Mother Mary, tam da sahnelere geri döneceği konserinden kaçıp, bir süredir araları açık olan, eskiden en iyi arkadaşı ve kostüm tasarımcısı Sam ile buluşur. Eski yaralar su yüzüne çıkar; kırılanlar onarılmaz, bazı düşmanlıklar küllenmez.

Tür: Dram, Müzik

Yönetmen: David Lowery

Oyuncular: Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer

571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed

Film, İslam'ın doğuşunu ve Mekke'den Medine'ye uzanan tarihi süreci küçük Lina'nın gözünden anlatıyor.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Yunus Emre Çakır

Oyuncular: İrfan Kılınç, Buğra Koçtepe, Tolga Tecer

Hayvanlar Alemi

Softie ve arkadaşları, yaşadıkları çevreyi otomatik bir fabrikanın neden olduğu atık istilasından korumak için bir araya gelerek zorlu bir mücadeleye girişirler.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Daniel Hernández Torrado

Oyuncular: Terrance Stewart, Monica Klein

Lee Cronin'den Mumya

Film, sekiz yıl önce çölde kaybolan kızlarının aniden geri dönmesiyle hayatları değişen bir ailenin yaşadığı korku dolu olayları konu alıyor.

Tür: Gerilim, Korku

Yönetmen: Lee Cronin

Oyuncular: Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy

Cesur Hayvanat Bahçesi Sakinleri

Colepepper Hayvanat Bahçesi'ne bir meteor düşmsinin ardından hayvanları zombiye dönüştüren bir virüs serbest kalır. Genç kurt Gracie, tüm hayvanları normale döndürmek ve sürüsüne geri dönüş yolunu bulmak için huysuz ve korkutucu bir pumayla iş birliği yapar.

Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

Yönetmen: Ricardo Curtis, Rodrigo Perez-Castro

Oyuncular: David Harbour, Gabbi Kosmidis, Bryn McAuley

Cinnet-i Sırra

4 arkadaş, kısa bir kaçamak yapmak için Tunç'un ailesinden miras kalan tenha bir sahil villasına gider. Başlangıçta huzurlu bir tatil gibi görünen bu buluşma, evde bulunan gizemli bir aynaya dokunulmasıyla kabusa dönüşür. Yıllar önce Tunç'un ailesinin ölümüne yol açan karanlık lanet yeniden uyanır. Çok geçmeden villa, görünmeyen varlıkların ve giderek artan paranoyanın hüküm sürdüğü kapalı bir tuzağa dönüşür.

Tür: Korku

Yönetmen: Cengiz Kaplan

Oyuncular: Cengiz Kaplan, Ada Mural, Dilay Dilara Konuk

Marakuda: Bir Taş Devri Efsanesi

Bir kabile reisinin oğlu, babasının üstün avcılık becerilerinin gölgesinde kalır ve kendini kanıtlamakta zorlanır. Cesaretini toplamak için tek başına yola çıkar ve gizemli bir ormanın derinliklerine girer. Burada, Tink adında büyülü ve dünya dışı bir kuşla karşılaşır. Bu sıra dışı dostluk, onu hayal bile edemeyeceği bir dünyanın kapılarına götürür. Kılıç dişli sincapların, sevimli mirketlerin ve hatta dinozorların yaşadığı Taş Devri Ormanı, ikili için hem tehlikelerle dolu hem de büyüleyici bir macera alanına dönüşür.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Viktor Glukhushin

Oyuncular:  Diomid Vinogradov, Pyotr Ivashchenko, Prokhor Chekhovskoy

Başıbozuklar

Alaçatı'da konser vereceklerini düşünerek yola çıkan bir müzik grubunun, yanlışlıkla Suriye'deki bir Amerikan füze üssüne varmasıyla gelişen olayları konu ediyor.

Tür: Komedi

Yönetmen: Hakan Algül

Oyuncular: Gonca Vuslateri, Gözde Kansu, Buse Sinem İren

Son Dakika Güncel Bu Hafta Vizyona Girecek 9 Yeni Film - Son Dakika

