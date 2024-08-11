Bugün 12 ilde sağanak yağış bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile 12 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzurum'un güney ve doğusu, Van'ın kuzey ve doğusu, Kırklareli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri ile Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olması tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar, 5 ilde 40 derece ve üzerine çıkacak. Aydın, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da 41, Adıyaman'da 40 derece olacak.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 32, en düşük 19; İstanbul'da en yüksek 32, en düşük 24; İzmir'de en yüksek 37, en düşük 25 derece olacak.