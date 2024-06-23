Bugün 6 ilde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak - Son Dakika
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Bugün 6 ilde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyredecek. Denizli, Diyarbakır, Batman, Aydın, Şanlıurfa ve Adıyaman'da hava sıcaklıkları 40-42 derece arasında olacak. Doğu Akdeniz'in bazı bölgelerinde sağanak yağış beklenirken, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar etkili olacak. Vatandaşlar olumsuzluklara karşı uyarıldı.

23.06.2024 10:20
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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün hava sıcaklıkları 6 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak.

MGM'nin verilerine göre bugün hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyredek. Hava sıcaklığı Denizli, Diyarbakır ve Batman'da 42, Aydın ve Şanlıurfa'da 41, Adıyaman'da 40 dereceyi görecek.

Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Van'ın güney ve doğu ilçeleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 35, en düşük 17; İstanbul'da en yüksek 28, en düşük 21; İzmir'de en yüksek 32, en düşük 24 derece olacak.

Bugün 6 ilde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak
Kaynak: ANKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz, Diyarbakır, Kuzey Ege, Şanlıurfa, Adıyaman, Marmara, Denizli, Batman, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bugün 6 ilde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bugün 6 ilde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak - Son Dakika
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