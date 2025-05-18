Bugünkü Önemli Etkinlikler - Son Dakika
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Bugünkü Önemli Etkinlikler

CHP, İYİ Parti, bakanlar ve spor etkinlikleri hakkında güncel programlar. Uluslararası gelişmeler.

18.05.2025 09:10
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6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek, Çankaya Belediyesi tarafından yaptırılan gençlik merkezinin açılışına katılacak.

(Ankara/12.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tütün İskelesi'nde konuşacak, Onur Anıtı'nı ve Çiftlik Caddesi'ndeki esnafı ziyaret edecek.

(Samsun/14.30-15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Üretken Esenler Proje Yarışmaları Finali programına katılacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi"nin ikinci toplantısı dolayısıyla Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

(Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 36. haftası, Galatasaray- Bellona Kayserispor, Fenerbahçe-ikas Eyüpspor, Kasımpaşa-RAMS Başakşehir, Corendon Alanyaspor- Beşiktaş, Onvo Antalyaspor- Gaziantep FK, Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor, Sipay Bodrum FK- Trabzonspor ve Çaykur Rizespor-Göztepe müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00/19.00/19.00/Antalya/19.00/19.00/Samsun/Muğla/Rize/19.00) (Fotoğraflı)

2- Polonya'da düzenlenen Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun üçüncülük maçında Halkbank ile Jastrzebski Wegiel, final maçında ise Aluron CMC Warta Zawiercie ile Sir Sicoma Monini Perugia karşılaşacak.

(Lodz/17.00/21.05) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasına Manisa Basket Divissa-Semt 77 Yalovaspor ve Mersinspor-Darüşşafaka Lassa müsabakalarıyla devam edilecek.

(Manisa/Mersin/15.30) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Adasokağı, Armada Praxis Yalıkavak'ı konuk edecek.

(Adana/13.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-6'ncılık serisi üçüncü ve son maçında Görele Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u ağırlayacak.

(Giresun/17.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig play-off 7-8'incilik serisi ikinci maçında Köyceğiz Belediyespor, Güneysu'yu konuk edecek.

(Muğla/13.00) (Fotoğraflı)

7- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya'daki 5. ayağı, superpool ve ikinci yarışla tamamlanacak.

(Most/12.00/15.00)

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın İtalya'daki 2025 sezonu yedinci ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Imola/16.00) (Fotoğraflı)

9- Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun beşinci ayağı Portekiz Rallisi tamamlanacak.

10- Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Sigorta işbirliğiyle hayata geçirilen 3x3 basketbol turnuvasının final etabı, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

Özgür Özel, İYİ Parti, Türkiye, Ekonomi, ankara, Finans, Samsun, Dünya, Spor, Son Dakika

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