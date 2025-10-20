Bugünkü Önemli Etkinlikler

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde ?Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi açılışına katılacak.

(Ankara/13.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Bartın/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir otelde düzenlenecek Huzur ve Güvenlik Toplantısı'na katılacak, basın açıklaması yapacak.

(Diyarbakır/09.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ı ziyaret edecek.

(Tiflis) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Valiliği, Muhtarlar Derneğini, esnafı ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, Kastamonu Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde "Dünya Düzeni ve Türkiye" başlıklı programa katılacak.

(Kastamonu/10.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Kent Üniversitesi Üretim, AR-GE ve Dikey Tarım Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Orman İnovasyon Haftası açılış törenine katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Portekiz İş Forumu'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı tarımsal girdi ve eylül ayı yurt dışı üretici fiyat endekslerini, 2024 yılı "Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması" bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık konulu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Lüksemburg'u ziyaret edecek.

(Lüksemburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.

(Washington DC/Kudüs/Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, "Adli ve İdari Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları ve İhlalin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması" konulu 7. bölge toplantısına katılacak.

(Diyarbakır/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkiye- Azerbaycan Üniversitesi Yönetim Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.

(Bakü/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 9. haftası ikas Eyüpspor- Kasımpaşa maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 10. haftası, Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler ve İstanbulspor-Bandırmaspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/20.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası Karşıyaka- Anadolu Efes maçıyla sona erecek.

(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası 3 maçla tamamlanacak.

5- Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley grup müsabakaları başlayacak. 3. Grup'ta İstanbul Gençlikspor- Bursa Büyükşehir Belediyespor, 1. Grup'ta Spor Toto-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçları oynanacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/16.30) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 9. haftasından Ankara Hentbol- Beşiktaş karşılaşması oynanacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

***

