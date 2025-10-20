Bugünkü Önemli Etkinlikler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bugünkü Önemli Etkinlikler

20.10.2025 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, bakanlar ve sanat merkezi açılışlarıyla dolu bir gündemle karşı karşıya.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde ?Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi açılışına katılacak.

(Ankara/13.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Bartın/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir otelde düzenlenecek Huzur ve Güvenlik Toplantısı'na katılacak, basın açıklaması yapacak.

(Diyarbakır/09.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ı ziyaret edecek.

(Tiflis) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Valiliği, Muhtarlar Derneğini, esnafı ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, Kastamonu Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde "Dünya Düzeni ve Türkiye" başlıklı programa katılacak.

(Kastamonu/10.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Kent Üniversitesi Üretim, AR-GE ve Dikey Tarım Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Orman İnovasyon Haftası açılış törenine katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Portekiz İş Forumu'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı tarımsal girdi ve eylül ayı yurt dışı üretici fiyat endekslerini, 2024 yılı "Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması" bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık konulu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Lüksemburg'u ziyaret edecek.

(Lüksemburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.

(Washington DC/Kudüs/Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, "Adli ve İdari Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları ve İhlalin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması" konulu 7. bölge toplantısına katılacak.

(Diyarbakır/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkiye- Azerbaycan Üniversitesi Yönetim Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.

(Bakü/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 9. haftası ikas Eyüpspor- Kasımpaşa maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 10. haftası, Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler ve İstanbulspor-Bandırmaspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/20.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası Karşıyaka- Anadolu Efes maçıyla sona erecek.

(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası 3 maçla tamamlanacak.

5- Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley grup müsabakaları başlayacak. 3. Grup'ta İstanbul Gençlikspor- Bursa Büyükşehir Belediyespor, 1. Grup'ta Spor Toto-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçları oynanacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/16.30) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 9. haftasından Ankara Hentbol- Beşiktaş karşılaşması oynanacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Dış Politika, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bugünkü Önemli Etkinlikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı Tek bir nedeni var Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Brezilya’da tarihin en büyük operasyonu 4’ü polis 60 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti
İsrail’in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump’tan ilk mesaj İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında
Gebze’de 5 katlı bina çöktü Enkaz altında kalanlar var Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Gebze’de çöken binanın eski hali ortaya çıktı Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

22:54
Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi
Beyoğlu'nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi
22:50
Ali Babacan ve Mehmet Şimşek, 29 Ekim resepsiyonunda yan yana
Ali Babacan ve Mehmet Şimşek, 29 Ekim resepsiyonunda yan yana
22:20
Gebze’den güzel haber hala gelmedi ’’Bilir’’ çifti için zamanla yarış
Gebze'den güzel haber hala gelmedi! ''Bilir'' çifti için zamanla yarış
21:04
FED, faiz kararını açıkladı
FED, faiz kararını açıkladı
20:34
Ali Babacan’dan AK Parti’ye dönüş sorusuna net yanıt
Ali Babacan'dan AK Parti'ye dönüş sorusuna net yanıt
20:18
Beştepe’deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay Bahçeli katılmadı
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay! Bahçeli katılmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2025 00:18:18. #7.12#
SON DAKİKA: Bugünkü Önemli Etkinlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.