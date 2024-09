İtfaiye Haftası\'nda Bir Araya Geldiler

Güncel

(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğü personeli ile kahvaltıda bir araya geldi.

Her yıl 25 Eylül-01 Ekim günleri arasında kutlanan "İtfaiye Haftası" dolayısıyla Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İtfaiye Müdürlüğü personeli ile kahvaltıda bir araya geldi.

Burdur Belediyesi İstasyon Parkta düzenlenen kahvaltıya, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Başkan Yardımcıları Mustafa Bozkurt, Hülya Eraslan, İtfaiye Müdürü, itfaiyeciler ve emekli itfaiyeciler katıldı.

"Türk itfaiyesi, bu afetlere karşı sürekli kendini yenilemeli"

Kahvaltıda konuşan İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, Türk itfaiyesinin afetlere karşı sürekli kendini yenilemesi, araç malzeme ve ekipmanlar ile çağa ayak uydurması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ülkemizde 1714 yılında, Dergahı Ali Tulumbacı Ocağı ile başlayan bu serüven, bugün 310'ncu yılına ulaşmış durumda. Yangından depreme, trafik kazalarından diğer felaketlere kadar insanların en zor anlarında, afet anında ilk yardıma koşan itfaiyecilerdir. Gelişen teknoloji, iklimsel değişiklikler ve küresel ısınma nedeniyle afetlerin sayısı artmış ve etkileri derinleşmiştir. Türk itfaiyesi, bu afetlere karşı sürekli kendini yenilemeli; araç, malzeme ve ekipmanlarıyla çağa ayak uydurmalıdır. Burdur İtfaiye Müdürlüğü, modern araçları, malzeme ve ekipmanları, eğitimli ve cesur personeliyle sadece şehrimizin değil, ülkemizin afet anında Tüm Türkiye'nin umut kaynağı haline gelmiştir. Ülke genelinde meydana gelen yangınlarda ilk destek talep edilen itfaiyelerden biri Burdur olmuştur. Özellikle Kahramanmaraş depreminde, bölgeye ulaşan ilk donanımlı arama kurtarma ekibi yine Burdur İtfaiyesi olmuştur. Gittiği görevlerde üstün başarı sergileyen gözü kara cesur kahraman personelimiz, Maraş depremindeki çalışmalarından dolayı Devlet Üstün Hizmet ve Fedakarlık Madalyası ile onurlandırılmıştır. Teşkilatımızın geldiği bu noktada, özverili ve fedakar kahraman itfaiyecilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Ayrıca, itfaiyecilerimizi bir aile ferdi gibi gören, araç, malzeme ve ekipman ihtiyaçlarımızı bizzat takip eden, ilimize en modern donanımları kazandıran, her görevde yaşadığımız zorlukları yüreğinde hisseden ve her koşulda yanımızda olan Belediye Başkanımız Sayın Ali Orkun Ercengiz'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Meslek büyüklerimiz, gözünüz arkada kalmasın. Bizler, sizlerden devraldığımız bayrağı şerefinize layık şekilde taşımaya devam ediyoruz. Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım."

"Burdur artık çok büyüdü ve itfaiye teşkilatımızın daha güçlü olması gerekiyor"

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de Burdur Belediye İtfaiyesi'nin çok daha güçlü olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"İtfaiye teşkilatımızın 310'ncu kuruluş yıl dönümünde, bu sabah kahvaltısında bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Bu buluşma, özellikle mevcut çalışan arkadaşlarımızın varsa sorunlarını daha rahat dinlemek ve emekli büyüklerimizi hatırlayıp onlara minnetimizi hissettirmek amacıyla gerçekleştirdik. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Üçüncü kez seçilmiş olmamızın en büyük nedeni, Burdur Belediyesi'nin tüm birimlerinin, özellikle halkla yüz yüze olan ve sorunlarını çözmeye gayret eden çalışanlarının başarısıdır. Elbette bizim siyasi çalışmalarımız ve halkla olan ilişkilerimiz önemlidir, ancak belediye başarısız olsaydı, bu halk bizi seçmezdi. Bu yüzden asıl teşekkürü, Burdur Belediyesi'nin mütevazı personeli hak ediyor. Sizlere çok teşekkür ederim.Tabii ki afetler, yangınlar ve felaketler, hiç istemediğimiz ama hayatın bir gerçeği olan olaylar. Dünya var oldukça, felaketler de devam edecek. Bazı afetler doğanın kendi döngüsünden kaynaklanırken, bir kısmı da insanoğlunun hataları yüzünden ortaya çıkıyor. Örneğin, fay hattına konut yapmak ya da dere yatağına ev inşa etmek, doğanın bize dersini vermesine neden oluyor. Ne yazık ki, bu derslerden pek de bir şey öğrenemiyoruz.

Burdur Belediyesi olarak itfaiye teşkilatımızın 310'uncu yıl dönümünü kutlamanın sevincine yüzde 3 oranında ortak olduk. 11 yıldır birlikte bu kutlamaları yapıyoruz ve bu süre, itfaiye teşkilatının tarihi göz önüne alındığında çok küçük bir dilim olsa da, biz elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Her yangında, her olayda, Burdur Belediyesi itfaiyesinin yanında olduk. Ancak, onların bize verdiği destek çok daha büyük oldu. Gittiğimiz her yerde aldığımız övgüler, Burdur İtfaiyesi'nin adeta bir büyükşehir itfaiye teşkilatı gibi çalıştığını gösteriyor. Özellikle İzmir, Antalya ve Muğla gibi büyükşehir belediyelerinden aldığımız teşekkürler, gururumuzu katladı. Bu başarı, kısıtlı imkanlara rağmen yürekleriyle çalışan Burdur Belediyesi İtfaiyesi'ne aittir. Ancak, bu başarı zaman zaman arkadaşlarımızın kendilerini haddinden fazla riske atmasına da sebep oluyor. Bu nedenle, burada bir kez daha sizleri uyarmak istiyorum: Önce kendi can güvenliğinizi sağlayın. Hepinizin bir ailesi, sevdikleri var. Allah korusun, bir felaket anında, helalleşmeye bile vakit olmayabilir. Bu yüzden daha dikkatli olmanızı rica ediyorum. Göreve geldiğimizden beri itfaiye teşkilatımıza malzeme ve ekipman desteği sağlamak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Halen eksiklerimiz var, bunların farkındayız. Mehmet Ali Müdürümüz ile bir çalışma yaptık; önümüzdeki günlerde yeni ekipmanları envanterimize kazandırmak için çalışıyoruz. Ayrıca, yeni bir hizmet binası yapmayı da planlıyoruz. Eğer bir terslik olmazsa, çalışmalarımızı tamamladıktan sonra bu binayı hayata geçireceğiz ve Burdur itfaiyesini, 50 yıl boyunca sorun yaşamayacağı bir yapıya kavuşturacağız. Burdur artık çok büyüdü ve itfaiye teşkilatımızın daha güçlü olması gerekiyor. Her bir çalışanımızın en iyi koşullarda çalışmasını sağlamak bizim önceliğimizdir. Bugüne kadar birçok zorluğu birlikte atlattık ve daha fazlasını başarmak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Hep birlikte Burdur'a hizmet etmeye devam edeceğiz."