Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey\'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
06.01.2026 16:08  Güncelleme: 16:12
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey\'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişiminde bulunuldu. Bozbey'e yumrukla saldırmaya çalışan şahıs, polis ve zabıta ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şahsın eski CHP Meclis üyesi olduğu ve CHP İstanbul Eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da saldırı girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Başkan Burada" programı kapsamında Yıldırım'da vatandaşlarla buluştu. Burada başkanlık karavanı önünde konuşma yaptığı sırada bir şahıs Bozbey'e yumruklu saldırı girişiminde bulundu. Bozbey'in korumalarI, zabıta ve polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Saldırı girişiminin şahsi bir meseleden kaynaklandığı düşünülüyor.

ESKİ CHP MECLİS ÜYESİ ÇIKTI

Saldırı girişiminde bulunan şahsın eski CHP meclis üyesi olduğu ortaya çıktı. Öte yandan şahsın 2019 yılında dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da Yıldırım ziyaretinde mikrofon fırlattığı, toplantıda kavga çıktığı öğrenildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı girişimi cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın Bozbey'e yumruk attıktan sonra ortalığın karıştığı ve polis ekiplerinin müdahale ederek şahsı gözaltına aldığı anlar yer aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı

"BİZ HALKIMIZI KUCAKLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yaşananlardan sonra açıklama yapan Mustafa Bozbey, saldırıyı Yıldırım ilçesi ve buradaki mahalle sakinlerine kesinlikle mal etmediklerini ifade ederek, "Bunun şahsi bir olay olduğunu düşünüyorum. Biz halkımızı kucaklamaya, Bursalılar ile buluşmaya, onların dertleriyle dertlenmeye, sokakta olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey

ŞAHSİ MESELE OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Öte yandan olayın şahsi bir meseleden, bir iş başvurusunun olumsuz neticelenmesinden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı - Son Dakika

Yorumlar (2)

    Yorumlar (2)

  • Satılmış Sert Satılmış Sert:
    birbirinizi yiyin 40 53 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Bunların şahsi meselesi bitmez bakalım bu işin altından daha neler çıkacak. 21 11 Yanıtla
