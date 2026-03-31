Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi ve kızı ile birlikte gözaltına alındı. Operasyonun, Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildiği öğrenildi.

55 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma çerçevesinde 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 55 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

EVİNDE ARAMA YAPILIYOR, TELEFONUNA EL KONULDU

Mustafa Bozbey’in gözaltına alınmasının ardından evi ile belediye binasında arama yapıldığı ve cep telefonuna da el konulduğu öğrenildi.

USULSÜZ EMSAL SATIŞLARI TESPİT EDİLDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, söz konusu soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edildiği belirtildi.

"51 İKAMET, 23 İŞ YERİ, 1 VAKIF VE TÜM ARAÇLARA EL KONULDU"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince 31 Mart 2026'da aralarında suç örgütü lideri konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay Erdem'in de (tutuklu) bulunduğu 59 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli toplam 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 55 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, şüphelilere ait 51 ikamet, 23 adet şirket/iş yeri ve 1 adet vakıf adresi ile şüphelilerin kullanımında olan araçlarında arama ve el koyma işlemlerinin yanı sıra firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÖZALTINA ALINANLAR (TAM LİSTE)

1-Mustafa BOZBEY (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı)

2-Seden BOZBEY (Mustafa BOZBEY’in eşi)

3-Side BOZBEY GÜRER (Mustafa BOZBEY’in kızı)

4-Muhkim DEMİRTAŞ (Paravan Şirket Yetkilisi)

5-Ramiz BOZBEY (Mustafa BOZBEY’in kardeşi)

6-Ertan BOZBEY (Mustafa BOZBEY’in kardeşi)

7-İldam AYDIN BOZBEY (Mimarlık Ofisi Sahibi)

8-Semih ATLI (Rüşvete Aracılık Eden)

9-Aytunç ESENDEMİRCİ (Rüşvete Aracılık Eden, Mustafa BOZBEY’in Eski Özel Kalem Müdürü)

10-Züleyha ESENDEMİRCİ (Rüşvete Aracılık Eden)

11-Mehmet Ali DÖNER (Rüşvete Aracılık Eden)

12-Elif DÖNER (Rüşvete Aracılık Eden)

13-Fuat BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

14-Yusuf BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

15-Ferhat BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

16-Faruk BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

17-Orhan ÇELEBİ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

18-Mehmet Necati Çelebi (Rüşvet Veren, İş Adamı)

19-Muzaffer RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

20-İhsan RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

21-Zafer RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

22-Yusuf Berat RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

23-Batuhan ABAY (Rüşvet Veren, İş Adamı)

24-Cansu Pınar HAYIRLIOĞLU (Rüşvete Aracılık Eden, Belediye Çalışanı)

25-Bahri ATALAY (Rüşvete Aracılık Eden)

26-Doğan GÜNDÜZ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

27-Berat GÖRAL (Rüşvet Veren, İş Adamı)

28-Tolga ŞEN (Rüşvete Aracılık Eden)

29-Ümit İRVEN (Rüşvete Aracılık Eden)

30-Mehmet Ziya ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

31-Şener ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

32-Zafer ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

33-Nevzat GÜLENELİ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

34-Naci KALE (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi iştirak şirketi NİLBEL eski çalışanı)

35-Serkan BAYRAM (Rüşvet Veren, İş Adamı)

36-Hüseyin GÜR (Rüşvete Aracılık Eden)

37-Yılmaz ADIGÜZEL (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürü)

38-Sırrı AYDIN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

39-Necati EREN (Paravan Şirket Yetkilisi)

40-Orhan TOSUN (Paravan Şirket Yetkilisi)

41-Fahrettin ÇAKIR (Rüşvete Aracılık Eden)

42-Yalçın IŞIKYILDIZ (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı)

43-Serdar GÜNIŞIK (Rüşvete Aracılık Eden)

44-Kübra ABLAY (Rüşvete Aracılık Eden)

45-Bahadır ABLAY (Rüşvete Aracılık Eden)

46-Metin Yaşar ÇELİK (Rüşvete Aracılık Eden)

47-Ersel ÇAKIR (Rüşvete Aracılık Eden)

48-Şevket İLHAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

49-Sertaç KARAALP (Rüşvet Veren, İş Adamı)

50-Selda NARTOP (Rüşvete Aracılık Eden, Belediye Çalışanı)

51-Alper BİÇER (Rüşvete Aracılık Eden)

52-Tarık TARIM (Rüşvete Aracılık Eden)

53-Murat HASAN (Rüşvete Aracılık Eden)

54-Sertaç AŞLAK (Rüşvete Aracılık Eden)

55-Fatih SALMAN (Rüşvete Aracılık Eden)

4 KİŞİ ARANIYOR

İş insanı Abdülkadir Alkan, iş insanı Naci Abay, iş insanı Şevket Gündüz, iş insanı Tuğrul Kutluay için yakalama çalışmaları devam ediyor.

ÖZEL KOSOVA PROGRAMINI İPTAL ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kosova'nın Başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak Kosova-Türkiye Milli maçı programını iptal etti.

CHP'DEN İLK TEPKİ

Operasyona CHP'den ilk tepki CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan geldi. Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin "Soruşturmaların yüzde 46'sı AKP'li belediyelere" açıklamasını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in evinde arama yapıldığı bilgisi geliyor. AKP’li belediyelere verilen soruşturma izni sayısını açıklayan İçişleri Bakanı’na soralım: Sabahın köründe evinde baskına uğrayan bir AKP’li var mı? Türkiye’de bulunan 1407 belediye içinde gözaltına alınıp tutuklanan AKP’li MHP’li belediye olmaması, buna karşılık tüm operasyonların CHP’li belediyelere yöneltilmesi, adaletsizliğin ve yargının/ kolluğun araçsallaştırılması değilse nedir?"

MUSTAFA BOZBEY KİMDİR?

1962 yılında Bursa’nın Özlüce Mahallesi’nde doğan Mustafa Bozbey, ilkokul eğitimini Özlüce İlkokulu’nda, orta ve lise eğitimini ise Bursa Cumhuriyet Lisesi’nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1984 yılında mezun olan Bozbey, aynı üniversitede yüksek lisans yaparak Yüksek İnşaat Mühendisi ünvanını aldı.

Meslek hayatına 1986 yılında başlayan Mustafa Bozbey, 1989’da Bozbey İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni kurarak çalışmalarını kendi şirketinde sürdürdü. Birçok toplu konut projesine imza atan Bozbey, 18 Nisan 1999 tarihinde Demokratik Sol Parti’nin Nilüfer Belediye Başkan Adayı olarak girdiği seçimi kazanarak Nilüfer’in üçüncü belediye başkanı oldu. Başkan seçilmesinin ardından şirketteki görev ve yetkilerini devretti.

Yeni yapılaşmakta olan Nilüfer, Bozbey yönetiminde kısa sürede çağdaş, planlı ve yaşam kalitesi yüksek bir kent kimliği kazandı. Başarılı bir dönemin ardından Bozbey, 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde bu kez Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday oldu ve yeniden seçimi kazanarak Bursa’nın merkez ilçelerinde üst üste iki dönem seçilen ilk belediye başkanı ünvanını aldı. Mustafa Bozbey 29 Mart 2009 seçimlerinde de kazanarak bu başarıyı üç döneme çıkardı.

Bu üç dönem süresinde Nilüfer’in cazibesi, örnek uygulamalar ve yenilikçi belediyecilik anlayışıyla giderek arttı; ilçe ulusal ve uluslararası ölçekte tanınır hale geldi. 2014 yerel seçimlerinde yeniden CHP’nin adayı olan Bozbey, seçimi açık farkla kazanarak üst üste dört dönem seçim kazanan belediye başkanı oldu. 20 yıllık yönetim süresince ortak akıl ve katılımcılık ilkesiyle yürüttüğü çalışmalar sayesinde Nilüfer, İnsani Gelişme Raporları’nda sürekli yükselerek Türkiye’nin en gelişmiş ilçeleri arasında yer aldı.

Kentlerin katılımcılıkla, bilimle ve kentlilerle birlikte yönetilmesi gerektiğine inanan Bozbey, 2019 yerel seçimlerinde CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Geçerli oyların yüzde 47,03’ünü alarak partisinin tarihindeki en yüksek oya ulaştı ancak az bir farkla ikinci sırada yer aldı.

2024 yerel seçimlerinde yeniden CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Mustafa Bozbey, oyların yüzde 47,62’sini alarak büyük bir zafer kazandı. Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 7. Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

2014 yılında hayatını Seden Bozbey ile birleştiren Mustafa Bozbey, bir kız ve iki torun sahibidir.