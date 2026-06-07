Bursa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

1) BURSA'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI

BURSA'nın Kestel ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan Mahallesi kavşağında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne giden Halil S. yönetimindeki 42 BBB 443 plakalı otomobil, sağ şeritte ilerlediği sırada sola dönüş yapmak istediği öne sürülen Şevket K. idaresindeki 16 BEN 186 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Halil S.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Adnan S. ve Kamil S., Fatma K. ve Arzu K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3'ü İnegöl Devlet Hastanesi'ne, 2'si Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1'i ise Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü

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-Olay yeri görüntüleri

HABER: Yavuz YILMAZ/KESTEL (Bursa), -

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2) SURİYELİ GENCİ 'BABAN TUTUKLANDI' DİYEREK 1 MİLYON LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtıp Suriye uyruklu R.K.'yi (19), 'Baban tutuklandı, evdeki altın ve paraları karşılaştıracağız' diyerek kandırıp, yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ile nakit parasını dolandırdığı öne sürülen Emre Gümüş (27), polisin kurduğu özel ekip tarafından İstanbul'da yakalandı. Gözaltına alınıp Manisa'ya getirilen şüpheli, tutuklandı.

Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu R.K.'yi, telefonla arayan kimliği belirsiz kişiler, kendilerini polis olarak tanıtıp,"Baban tutuklandı. Evdeki altınları ve paraları alıp inceleyeceğiz, karşılaştırma yapacağız" diyerek kandırdı. Paniğe kapılan R.K., evde bulunan yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit parayı, iddiaya göre, evlerinin kapısına gelen bir kişiye teslim etti.

ÖZEL EKİP KAMERALARDAN TESPİT ETTİ

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan R.K.'nin ihbarı üzerine Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayın aydınlatılması ve şüphelinin yakalanması amacıyla Dolandırıcılık Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Olay yeri ve çevresindeki çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye alan özel ekip, parayı kapıdan teslim alan şüphelinin Emre Gümüş olduğunu ve izini kaybettirmek için İstanbul'a gittiğini belirledi.

İSTANBUL'DA YAKALANDI, 'NEREYE VERDİĞİMİ BİLMİYORUM' DEDİ

İstanbul'a giden özel ekip, düzenlediği operasyonla şüpheli Gümüş'ü yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli Gümüş'ün ilk ifadesinde, paraları İstanbul'da tanımadığı kişilere verdiğini ve paraların tam olarak nereye gittiğini bilmediğini söyledi.

Manisa'ya getirilen ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Gümüş, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı..

Görüntü dökümü

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-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

Haber: Serkan ÖZCAN/ MANİSA, -

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3) EŞİNİ SOKAK ORTASINDA BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİYE LİNÇ GİRİŞİMİ

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde sokak ortasında tartıştığı eşi Erdal K. tarafından bıçaklanan E.K. ağır yaralandı. Eşinin başında bekleyen Erdal K.'yi linç etmek isteyen mahalleli, polis ekipleri tarafından havaya ateş açılarak uzaklaştırıldı.

Olay, ilçenin Diliskelesi Mahallesi 705. Sokak'ta meydana geldi. Erdal K. sokak ortasında tartıştığı eşi E.K.'yı bıçakla yaraladı. E.K. kanlar içinde yere yığılırken, eşi Erdal K. ise başında beklemeye devam etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalleli, Erdal K.ye linç girişiminde bulundu. Polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırmak için zor anlar yaşadı. Bir polis memuru silahını çıkartarak havaya uyarı ateşi yaptı.

E.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan E.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Erdal K. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA