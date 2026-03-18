Bursa ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı

18.03.2026 14:39
Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Balıkesir ve Yalova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bursa Hamitler Şehitliği'nde düzenlenen tören, çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı göndere çekildi.

Şehitlik ziyareti sonrası Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Şehitlik Defteri'ni imzaladı.

Ardından Pınarbaşı Şehitliği'ne geçildi. Burada dua edilmesinin ardından Vali Ayyıldız, Şehitlik Defteri'ne imza attı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki tören de saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, "Bir Destandır Çanakkale" adlı gösteri sergilendi.

Vali Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş da törende yer aldı.

Eskişehir

Eskişehir Hava Şehitliği'nde düzenlenen törende Vali Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulduktan sonra saygı atışı yapıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Uluçeşme ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına Hava Mühendis Yüzbaşı Recep Kesimci konuşma gerçekleştirdi.

İl Müftüsü Muharrem Gül'ün dua ettiği törende, Vali Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce ve Orgeneral Dalkıran tarafından Şehitlik Defteri imzalandı.

Yılmaz ve beraberindekilerin şehit mezarlarına karanfil bıraktığı törene, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ile diğer ilgililer katıldı.

Kütahya

Kütahya Valisi Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kütahya Şube Başkanı Asım Okat, Şehitlik Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Törende, Hava Kuvvetleri adına Teğmen Abdurrahim Yıldırım konuşma yaptı.

Kur'an kursu öğrencilerinin şehitlikte Kur'an-ı Kerim okuduğu törende, protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Bilecik

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndaki program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hüseyin Hüsnü Avcı'nın hitabından sonra Bilecik Şehitliği'ne geçilerek burada şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Tören mangasınca saygı atışı yapılmasının ardından Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Şehitlik Defteri'ni imzaladı.

Vali Sözer, Bilecik Şehitliği'ndeki programda yaptığı konuşmada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, vatan sevgisinin ve fedakarlığının en büyük nişanelerinden biri olduğunu söyledi.

Çanakkale'nin yalnızca bir savaşın kazanıldığı yer değil, aynı zamanda bir milletin varlık mücadelesinin verildiği topraklar olduğunu vurgulayan Sözer, "Tam 111 yıl önce milletimiz tüm imkansızlıklara rağmen hürriyetinden asla vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan etmiş, 'Çanakkale geçilmez' sözünü tarihe altın harflerle yazdırmıştır." dedi.

İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından dua edilmesiyle sona eren programlara, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP İl Başkanı Ali Özdemir, diğer ilgililer ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Bu arada, Bozüyük, Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde de programlar düzenlendi.

Balıkesir

Balıkesir Şehitliği'ndeki program, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışının yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali İsmail Ustaoğlu tarafından Şehitlik Defteri'nin imzalanması ve dua edilmesinin ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Balıkesir Valisi Ustaoğlu, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

Törene, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Yalova

Yalova'daki tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Şehir Mezarlığı'ndaki kabir ziyaretinin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı, dualar okundu. Daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi ziyaret edildi.

Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde devam eden programda konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, Çanakkale'yi geçilmez kılan aziz şehitleri ve kahraman gazileri rahmet, minnet ve şükranla andı.

Konuşmanın ardından öğrencilerin hazırladığı oratoryoyla sona eren programa, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Netanyahu’nun harekat fotoğrafı tartışma tarattı Netanyahu'nun harekat fotoğrafı tartışma tarattı
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Sadettin Saran’dan kritik mesaj Sadettin Saran'dan kritik mesaj
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
Virajı alamayan çimento tankeri devrildi 1 yaralı Virajı alamayan çimento tankeri devrildi! 1 yaralı
Bahreyn’den Hürmüz Boğazı çağrısı Bahreyn'den Hürmüz Boğazı çağrısı
Burak Yılmaz: Fenerbahçe çok büyük Burak Yılmaz: Fenerbahçe çok büyük
Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi
Aydın’da boğanın saldırdığı besici yoğun bakımda Aydın'da boğanın saldırdığı besici yoğun bakımda
Tedesco’dan sakatlık sözleri: Maç sonunda ağrıları vardı Tedesco'dan sakatlık sözleri: Maç sonunda ağrıları vardı
İşte Şampiyonlar Ligi bu Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
Ankara’dan “İran“ adımı Bakan Fidan bölge ziyaretlerine başlıyor Ankara'dan "İran" adımı! Bakan Fidan bölge ziyaretlerine başlıyor
Vinicius Junior tek hareketiyle 55 bin taraftarı çıldırttı Vinicius Junior tek hareketiyle 55 bin taraftarı çıldırttı
Polemik büyüyor Bakan Gürlek’e CHP lideri Özel’den yanıt Polemik büyüyor! Bakan Gürlek'e CHP lideri Özel'den yanıt

14:49
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
14:40
Dünyaca ünlü rapçinin konserinde açtığı bayrak olay oldu
Dünyaca ünlü rapçinin konserinde açtığı bayrak olay oldu
14:34
Tunceli’de 30 yıl sonra bir ilk
Tunceli'de 30 yıl sonra bir ilk
14:18
Japonya elektronik harp uçağını test etti İlk günden büyük tartışma çıktı
Japonya elektronik harp uçağını test etti! İlk günden büyük tartışma çıktı
14:11
“Ragnar“ İstanbul’da Kimle poz verdiğini tahmin edemezsiniz
"Ragnar" İstanbul'da! Kimle poz verdiğini tahmin edemezsiniz
14:03
Galatasaray’a çifte bayram Hepsi havaya uçacak
Galatasaray'a çifte bayram! Hepsi havaya uçacak
13:38
Fenerbahçe’ye bir sakatlık şoku daha: Yırtık tespit edildi
Fenerbahçe'ye bir sakatlık şoku daha: Yırtık tespit edildi
13:29
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
13:22
Laricani’nin yüzüğünden teşhis edildi İşte İsrail’in servis ettiği görüntü
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü
13:22
Netanyahu’nun suikast listesi Dünya görüntüdeki bu detayı konuşuyor
Netanyahu'nun suikast listesi! Dünya görüntüdeki bu detayı konuşuyor
13:13
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
12:23
Evini ve arabasını sosyal medyadan satmaya çalışanlar için düğmeye basıldı
Evini ve arabasını sosyal medyadan satmaya çalışanlar için düğmeye basıldı
12:07
8-2 gerideyken yaptığı olay oldu
8-2 gerideyken yaptığı olay oldu
12:04
Malatya’nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
11:59
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5’teki tek Müslüman ülke
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
11:05
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü Gündem yaratacak iddia
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia
10:49
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
