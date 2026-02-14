Bursada Duruşma Salonu Katliamı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursada Duruşma Salonu Katliamı

14.02.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA Adliyesi'nde, duruşma sırasında tutuklu sanıklar Mertcan Akça (26) ile babası Köksal Akça'yı (54) öldüren, 2 jandarma personelinden birini şehit edip, diğerini ağır yaralayan Kemal Ergün'ün (52), adliye binasına birlikte geldiği oğlu Tolga Ergün'ün (21) tekerlekli sandalyesinin...

BURSA Adliyesi'nde, duruşma sırasında tutuklu sanıklar Mertcan Akça (26) ile babası Köksal Akça'yı (54) öldüren, 2 jandarma personelinden birini şehit edip, diğerini ağır yaralayan Kemal Ergün'ün (52), adliye binasına birlikte geldiği oğlu Tolga Ergün'ün (21) tekerlekli sandalyesinin tuvalet bölümüne, olayda kullandığı tabancanın yanı sıra içinde 7 mermi bulunan yedek şarjör de sakladığı öğrenildi. Adliye binasına X-Ray cihazından geçmeden giren Ergün ile oğlunun ve yanlarındaki 4 kişinin, duruşma salonuna da avukat kapısından girdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence mekanında 23 Eylül 2023'te yaşanan silahlı saldırıya ilişkin davanın 2'nci duruşmasının görüldüğü Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 13 Aralık 2024'te silahlı saldırı düzenlendi. Müştekilerden olan ve 2023'teki silahlı kavga sonrası engelli kalan Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün, oğlunun tekerlekli sandalyesinin altından çıkardığı tabanca ile tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'ya küfrederek el ateş etti. Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, avukatlar ve duruşmayı takip eden basın mensupları koltukların altına girerek kendilerini korumaya çalıştı. Kurşunlar, baba-oğul ile Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar ile Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut'a isabet etti. Saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün etkisiz hale getirilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar ile Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut ise kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan jandarma personellerinden Nurettin Yaşar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kameralarının incelenmesinden sonra saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün ve yakınlarının yanı sıra adliyede görevli aralarında polis memurlarının da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabancanın kurusıkıdan çevrildiği ortaya çıktı. Sorgulamalarının ardından adliyeye çıkartılan Ergün ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 7 şüpheli ile olayda ihmali bulunduğu değerlendirilen 2 kamu görevlisi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Kemal Ergün Tolga Ergün, Muhammet Ö., Kadir C., Murat K. ve Mehmet Ç. 'Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak' suçlarından tutuklanırken, 2'si adliyede görevli 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Saldırıya ilişkin Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Kemal Ergün, şehit Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'a karşı eylemi nedeniyle 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut'a yönelik eylemi nedeniyle 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 yıl, Mertcan Akça ve Köksal Akça'ya yönelik eylemi nedeniyle ise 'haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti diğer sanıklar Tolga Ergün, Muhammet Ö., Kadir Can U., Murat K. ve Mehmet Ç.'nin ise beraatine hükmetti. 5 sanık hakkındaki beraat kararının onlara da 'mermi isabet edebilir' gerekçesiyle verildiği öğrenildi. Akça ailesinin avukatı Tuncay İlçim, Kemal Ergün'ün çaprazdan ateş ettiğini söyleyerek bu ihtimalin imkansız olduğunu belirtti.

BİNAYA GİRİŞ ANLARI KAMERADA

6 sanıklı davada ceza alan tek sanık olan Kemal Ergün'ün, 2023'teki silahlı saldırının ardından engelli kalan oğlu Tolga Ergün'ü tekerlekli sandalyeyle adliyeye getirip, X-Ray cihazından geçmeden binaya giriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 6 kişinin gruplar halinde aralıklarla adliye binasına geldikleri tespit edildi. Muhammet Ö., Kadir Can U. ve Mehmet Ç.'nin binaya önce girdikleri ve bir süre dış kapıya baktıkları, Murat K.'nin ise dış kapıyı açıp, el işareti yaparak, baba-oğlu içeri aldırdığı görüldü.

EMEKLİ ALBAY DEĞİL, DUŞAKABİNCİYMİŞ

Öte yandan adliye girişinde X-Ray cihazından geçmeyen ve polislere kendisini emekli albay olarak tanıtan Murat K.'nin, duşakabin işiyle uğraştığı öğrenildi. Ayrıca, sözleşmeli jandarma personeli olarak 8 yıl görev yapıp ayrıldıktan sonra işsiz olduğu öğrenilen Kemal Ergün'ün de adliye binasına birlikte geldiği oğlu Tolga Ergün'ün tekerlekli sandalyesinin tuvalet bölümüne olayda kullandığı tabancanın yanı sıra içinde 7 mermi bulunan yedek şarjör de sakladığı belirtildi. Ergün ile oğlunun ve yanlarındaki 4 kişinin duruşma salonuna da avukat kapısından girdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Saldırı sonrası Kemal Ergün'ün etkisiz hale getirilerek duruşma salonundan çıkarılıp, koridorda gözaltına alındığı anlar da görüntülere yansıdı.

CAN GÜVENLİĞİ OLMADIĞINI SÖYLEYİP, DİLEKÇE VERMİŞ

Maktul Köksal Akça'nın dava sürecinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle dilekçe verdiğini söyleyen Akça ailesinin avukatı Tuncay İlçim, "Türkiye Cumhuriyeti'nde daha önce emsali olan bir dava değildir. Sadece 90'lı yıllarda Şanlıurfa'da yaşandı. Tabii o zamanlar şimdiki gibi cihazların olmadığını da göz önünde bulundurursak, meydana gelen olayın ne kadar vahamet verici bir durum olduğu açık bir şekilde kendini gösteriyor. Olayda bir askerimiz şehit, diğeri gazi oldu. Müvekkilimin de 2 canı gitti" dedi.

'SANDALYE İNDİRİP, KALDIRMAK İÇİN İZMİR'DEN GELMİŞ'

Beraat eden sanıklardan Murat K.'nin, duruşma için İzmir'den gelmesinin saldırı planına dahil olduğunu gösterdiğini öne süren İlçim, "Mahkeme günü, Murat K. isimli şahıs sadece tekerlekli sandalyeyi indirip, kaldırmak için İzmir'den geliyor. Dosyayla hiçbir alakası yoktur. Mehmet Ç. isimli şahıs ise iş aramak için geldiğini belirtip, olay günü adliyeye giriyor. İşi sanki adliyede bulmuş gibi davaya giriyor. Korunaklı bir adliyeye silah nasıl giriyor? Buralar, hassas bölge. Sanıklar ilk duruşmada bekleme yapmadan giriyor. İkinci duruşmada ise tekerlekli sandalyeyle birlikte X-Ray cihazından geçmeden geçip, dış kapıyı gözetliyor. Sanıkların tekerlekli sandalyeyi içeri sokarken polise manipülasyon yapması, 'Sandalye buradan geçmez, ben daha önceden buradan denedim' deyip, suça karışıp, olayı önceden bildiklerini düşünüyoruz. Sanığın, 'ilk duruşmadan da kapıdan aranmadan geçtim' demesine rağmen hiçbir polise işlem uygulanmamıştır" diye konuştu.

Açıklamasında, olayda yaşanan güvenlik zaafının duruşma salonunda da devam ettiğini, sanıkların salona aranmadan avukat kapısından girdiğini belirten Avukat Tuncay İlçim, duruşma salonunda güvenlik önlemi almak için gelen polislerin avukatları dinlediğini bunun da son derece tehlikeli olduğunu belirtti. Mahkeme Başkanının 'Gözünüzü dört açın' demesine rağmen böyle bir hadisenin gerçekleşmesinin çok üzücü bir durum olduğunu ifade eden Avukat İlçim, olayda birçok kişinin ihmali olduğunu öne sürdü.

'100 MİLYON LİRA İSTEDİ'

Oğlu ve eşini saldırıda kaybeden Elif Akça ise 2023 yılındaki silahlı saldırının ardından Tolga Ergün'ü hastanede ziyarete gittiğinde, Kemal Ergün'ün kendisinden 100 milyon lira istediğini öne sürerek, "Eşim kavgayı ayırmaya çalışıyorken, Tolga da ayırsaydı böyle bir hadise yaşanmayacaktı. 5 kişi eşime saldırıyor. Oğlum babasının yere düştüğünü görünce dayanamamış ve 5 kişiyi uzaklaştırmak adına yere düşen silahla ateş etmiş. Tolga ayırmak isteseydi olayın boyutu buraya gelmeyecekti. Ben, 20 gün sonra hastaneye ziyarete gittim. Üzüldüğümü dile getirdim, babasıyla görüştüm. Bu olayın üzücü olduğunu söyledim. 'Yapabileceğim bir şey var mı?' diye sordum. Bana, 'Ben size şartlarımı sundum, 4 gün içinde bu ülkeyi terk edin. Sizden şikayetçi olmayacağım. Yoksa size selam veren kim varsa vuracağım' dedi ve bizden 100 milyon lira para istedi. 'Verebilirsin, ben sizin her şeyinizi biliyorum' dedi. Biz husumet olmasın diye elimizden geleni yaptık. Dava sürecinde sürekli insanlar kapımıza gelip, 'Bize para verin sorunu çözelim' diye konuşuyorlardı. Eşim onları dinlemeyip, adalete güvendi" diye konuştu.

'ADALETE SAĞLAM VERDİĞİM 2 CANIMIN CANSIZ BEDENİNİ VERDİLER'

Olay sonrası önce oğlunun sonra da eşinin tutuklandığını söyleyen Elif Akça, duruşma günü oğlunun ve eşinin öldüğünü yargılama sonucunu evde beklerken telefondan öğrendiklerini belirtti. Gerçeği öğrenince hemen adliyeye gittiğini kaydeden Akça, "Benim hayatım bitti. Adalete sağlam verdiğim 2 canımın cansız bedenini verdiler, sahip çıkamadılar. Bizi sürekli tehdit ettiler. Biz kendi halinde bir aileyiz. Biz, zengin değiliz. Oğlum ve eşim anlatıldığı gibi şımarık bir çocuk değildi. Oğlum Hatay depreminde çok can kurtardı. Mahkemede Kemal Ergün'ü 45 dakika konuşturdular. Benim avukatım soru sormak istedi ve söz hakkı verilmedi" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: DHA

Bursa Adliyesi, Jandarma, Güvenlik, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursada Duruşma Salonu Katliamı - Son Dakika

Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi
Trabzonspor’a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya kudretli bir ayı değil, bahçe salyangozu NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya kudretli bir ayı değil, bahçe salyangozu
Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı
Annenin telefonundan vahşet çıktı İki yaşındaki kızını öldürene kadar salladı Annenin telefonundan vahşet çıktı! İki yaşındaki kızını öldürene kadar salladı
Halil Ergün ve Hülya Koçyiğit arasındaki 9 yıllık küslük sonra erdi Halil Ergün ve Hülya Koçyiğit arasındaki 9 yıllık küslük sonra erdi
Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa Parlamentosu’na çok sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na çok sert tepki
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Boluspor 3 golle kendini play-off potasına soktu Boluspor 3 golle kendini play-off potasına soktu
Fenerbahçe’den sermaye artırımı açıklaması Fenerbahçe'den sermaye artırımı açıklaması
6 ayda 3 kez kongreye gitmişlerdi Toplam borçları 62 milyon lira 6 ayda 3 kez kongreye gitmişlerdi! Toplam borçları 62 milyon lira
Meloni’nin zorlu anları Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
Suyla dolan caddede sörf yaptı Suyla dolan caddede sörf yaptı
İngiliz Kraliyet dekoratörünün eleştiriler sonucu intihar ettiği ortaya çıktı İngiliz Kraliyet dekoratörünün eleştiriler sonucu intihar ettiği ortaya çıktı
24 saatte 74 kilogram yağış Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı 24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili

16:54
Ahmed Kutucu’dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
Ahmed Kutucu'dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
16:41
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
16:10
Bacakları olmayan rakibini boğarak pes ettirdi
Bacakları olmayan rakibini boğarak pes ettirdi
15:57
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:40
İkizi olsa bu kadar benzemez İşte Erling Haaland’ın dublörü
İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Erling Haaland'ın dublörü
15:37
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
15:10
Basın toplantısına damga vuran olay Guardiola’nın teklifi gazeteciyi çok şaşırttı
Basın toplantısına damga vuran olay! Guardiola'nın teklifi gazeteciyi çok şaşırttı
15:01
24 saatte 74 kilogram yağış Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı
14:49
Fenerbahçe, Galatasaray’ın gol kralı ile anlaştı, ortalık karıştı TFF’lik oldular
Fenerbahçe, Galatasaray'ın gol kralı ile anlaştı, ortalık karıştı! TFF'lik oldular
14:42
Kürtlerle ilgili soruya Rutte’den dikkat çeken tavır Muhabirin çekiştirmesi de işe yaramadı
Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır! Muhabirin çekiştirmesi de işe yaramadı
14:36
İran’da Trump’ı kızdıracak mizansen: Sahneye çıkarıp başını kestiler
İran'da Trump'ı kızdıracak mizansen: Sahneye çıkarıp başını kestiler
14:01
83 yaşında katil oldu Uyuyan eşinin boğazını kesti
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti
13:50
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı
12:56
Mecliste ’’Cemevi’’ kavgası ’’Adam yerine koymayın onu’’ dedi, ortalık karıştı
Mecliste ''Cemevi'' kavgası! ''Adam yerine koymayın onu'' dedi, ortalık karıştı
12:41
Kent felaketi yaşıyor Restoran bile akıntıya kapıldı
Kent felaketi yaşıyor! Restoran bile akıntıya kapıldı
12:14
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:19:19. #7.11#
SON DAKİKA: Bursada Duruşma Salonu Katliamı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.