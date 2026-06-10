Emekli polis eşini öldürüp 15 parçaya ayıran kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika
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Emekli polis eşini öldürüp 15 parçaya ayıran kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi

Emekli polis eşini öldürüp 15 parçaya ayıran kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi
10.06.2026 11:50  Güncelleme: 11:51
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Bursa'da Adalet Uzunoğlu, eşi Ali Fuat Uzunoğlu'nu öldürüp cesedini 15 parçaya ayırarak çöp konteynerlerine attı. İddianamede 'eşe karşı nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Emekli polis memuru eşi Ali Fuat Uzunoğlu'nu (77) öldürdüğü öne sürülen ve daha sonra cesedini nacak ile bıçak kullanarak 15 parçaya ayırıp çöp kutuları ve konteynerlere attığı iddia edilen 3 çocuk annesi Adalet Uzunoğlu (69) hakkında hazırlanan iddianamede, 'Eşe karşı nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede, Adalet Uzunoğlu'nun eşinin cesedini parçalarken etrafa kan sıçramaması için poşet serdiği, kanlı kıyafetleri tuvalet giderine gizlediği ve poşetlere koyduğu ceset parçalarını güvenlik kameralarının görüş alanı dışında kalan kör noktalardaki çöp konteynerlerine bıraktığı belirtildi.

Olay, 28 Ocak'ta Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi İzzet Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın üçüncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre Ali Fuat Uzunoğlu, eşi Adalet Uzunoğlu tarafından öldürüldü. Adalet Uzunoğlu'nun, satır ve bıçakla 15 parçaya ayırdığı cesedi poşetlere koyarak evinin bulunduğu sokak ile çevredeki çöp kutuları ve konteynerlere attığı öne sürüldü. 30 Ocak günü saat 21.30 sıralarında polis merkezine başvuran Adalet Uzunoğlu, eşinin iki gün önce çalan zile bakmak için binanın giriş kapısına indiğini ve bir daha geri dönmediğini söyleyerek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, bilgi almak amacıyla gittikleri evde Ali Fuat Uzunoğlu'na ait cep telefonu, cüzdan ve kimliği buldu. Evin farklı noktalarında ise kan izlerine rastlandı.

Emekli polis eşini öldürüp 15 parçaya ayıran kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi

DOKU PARÇALARI DA TESPİT EDİLDİ

Adalet Uzunoğlu'nun polis ekiplerine verdiği ifadelerde çelişkiler bulunması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri görevlendirilirken, olay yerine Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. İlk iki katının boş olduğu öğrenilen binanın en üst katındaki dairede yapılan incelemelerde, giriş kısmında, elektrik prizinde, lavaboda ve evde bulunan satır ile bıçakta kan izleri tespit edildi. Yapılan biyolojik incelemelerde evin çeşitli bölümlerinde doku parçalarına da ulaşıldı.

Emekli polis eşini öldürüp 15 parçaya ayıran kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi

KAYIP EŞE AİT BULGULARA ULAŞILDI

Toplanan biyolojik örnekler ile satır ve bıçak, incelenmek üzere Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. Bu süreçte Adalet Uzunoğlu teknik ve fiziki takibe alındı. Kriminal inceleme sonucunda kan ve doku örneklerinin hakkında kayıp başvurusu yapılan Ali Fuat Uzunoğlu'na ait olduğu, satır ve bıçak üzerindeki parmak izlerinin ise Adalet Uzunoğlu'na ait olduğu belirlendi.

Emekli polis eşini öldürüp 15 parçaya ayıran kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi

"MERDİVENLERDEN DÜŞÜP ÖLMÜŞ" SAVUNMASI

Kriminal raporun ardından 3 Nisan'da Adalet Uzunoğlu ile oğulları F.U. (48) ve M.U. (50) ile kardeşi M.Ö. (65) gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde eşini kendisinin öldürmediğini öne süren ancak cesedi parçaladığını kabul eden Uzunoğlu, "Olay sabahı ben uyandığımda merdivenlerin önünde hareketsiz yatıyordu. Merdivenlerden düşüp ölmüş. İterek öldürdüğümü düşünürler ve benim üzerime kalır, diye korktum. Eşimi, satır ve bıçakla 15 parçaya ayırarak evimin yakınında bulunan değişik çöp kutularına attım" dedi.

Emekli polis eşini öldürüp 15 parçaya ayıran kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi

YAKINLARI SERBEST BIRAKILDI

Adalet Uzunoğlu, 5 Nisan'da çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki oğlu ile kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emekli polis eşini öldürüp 15 parçaya ayıran kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ali Fuat Uzunoğlu'nun öldürülmeden önceki son görüntüleri de güvenlik kameralarına yansıdı. Uzunoğlu'nun, olay günü olan 28 Ocak'ta saat 00.18'de camide düzenlenen mevlitten elinde meyve suyu ile ayrıldığı görüldü.

Emekli polis eşini öldürüp 15 parçaya ayıran kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi

CESET PARÇALARININ ATILDIĞI NOKTALARI GÖSTERDİ

Evin bulunduğu sokak ve çevresindeki çöp kutularında yapılan incelemelerde ceset parçalarına ulaşılamadı. Adalet Uzunoğlu'na, tutuklanmasından bir gün önce 4 Nisan'da olay yerinde keşif yaptırıldığı ortaya çıktı. Savcı ve polisler eşliğinde evinin bulunduğu sokağa getirilen Uzunoğlu, ceset parçalarını hangi çöp kutuları ve konteynerlere attığını anlattı. Yer gösterme sırasında yaşananlar çevredeki bir evin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Emekli polis eşini öldürüp 15 parçaya ayıran kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi

TUVALET GİDERİNDE KANLI KIYAFETLER BULUNDU

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, Adalet Uzunoğlu'nun cesedi parçalarken kan sıçramaması için poşet kullandığı, kanlı kıyafetleri tuvalet giderine sakladığı ve ceset parçalarını güvenlik kameralarının görmediği noktalardaki konteynerlere attığı bilgilerine yer verildi.

Emekli polis eşini öldürüp 15 parçaya ayıran kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi

"CİNNET GEÇİRDİM, ÖLMÜŞ ADAMI KALDIRDIM ATTIM"

İddianamede, çocuklarıyla yaptığı telefon görüşmesinde, "Cinnet geçirdim kuzum. Ölmüş adamı kaldırdım attım" dediği belirlenen Uzunoğlu'nun, ifadesinde eşini öldürdüğünü kabul etmediği kaydedildi. Uzunoğlu'nun, merdiven başında hareketsiz halde bulduğu eşinin ölümünden sorumlu tutulmamak için cesedi evde bulunan nacakla 10-15 parçaya ayırdığını ve çöplere attığını söylediği belirtildi. Ayrıca yer gösterme sırasında cesedi nasıl parçaladığını ve hangi konteynerlere bıraktığını ayrıntılı şekilde anlattığı ifade edildi.

"PARÇALARI AYRI AYRI POŞETLEDİM"

Emekli polis eşini öldürüp 15 parçaya ayıran kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi

İddianamede Adalet Uzunoğlu'nun emniyette verdiği ifadeye de yer verildi. İfadede şu sözlerin bulunduğu aktarıldı:

"28 Ocak'ta eşim sabah namazına gitmek için evden çıktı. Ben de bir süre sonra çöp atmak için daire kapısının önüne çıktım. Zemin katta, merdiven kenarında eşimi yatarken gördüm. Gidip kontrol ettiğimde nabız alamadım. Öldüğünü düşündüm ve benim öldürdüğümü düşünmemeleri için panikle eşimi parçalamaya başladım. Parçaları ayrı ayrı poşetledim. Keserken de etrafı poşetle kapladım. Nacakla cesedini parçaladım. Poşetlediğim parçaları da evimin etrafındaki çöplere dağıttım."

YARGITAY'IN EMSAL KARARI DOSYAYA GİRDİ

Olayın ayrıntılarının yer aldığı iddianamede, maktule ait cesedin bulunamamış olmasına rağmen, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin emsal kararına dikkat çekildi. Kararda, "Cesedin bulunamamış olması tek başına suçun işlenmediği anlamına gelmez" değerlendirmesine yer verildi.

İddianamede ayrıca sanığın daha önce çevresine, kendisi ve çocukları için "Bana hep zulmetti, zulmediyor" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi. Sanığın beyanları, kriminal raporlar, bilimsel veriler, olayın oluş şekli ve birbirini destekleyen deliller birlikte değerlendirildiğinde Ali Fuat Uzunoğlu'nun kasten öldürüldüğünün ve sonrasında suç delillerinin ortadan kaldırılmasına yönelik sistematik girişimlerde bulunulduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Sanığın çocukları S.U., F.U. ve M.U. ile kardeşi M.Ö. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirken, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında Adalet Uzunoğlu'nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: DHA

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