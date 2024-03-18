Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Törenleri - Son Dakika
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Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Törenleri

Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 109. Yıl Dönümü Törenleri

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

18.03.2024 12:59  Güncelleme: 13:01
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Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Erzurum'da Karskapı Şehitliği'ndeki törende, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Türkiye Harp Malulü Gazileri, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Recep Akgül, anıta çelenk sundu.

Askerlerin saygı atışı yapması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, öğrenciler şiir okudu.

Buradaki tören, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehitliğe karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Program kapsamında Vali Çiftçi ve beraberindekiler, daha sonra Asri Mezarlık'ta bulunan Polis Şehitliği ile 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktı.

Öğle namazı öncesi Lala Paşa Camisi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutuldu.

Programlara, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ile Fatma Öncü, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum müdürleri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Ardahan

Ardahan'da Halil Efendi Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen törene, Vali Hayrettin Çiçek, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, 25. Hudut Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir ve diğer ilgililer katıldı.

Kar yağışı altında gerçekleşen programda, çelenklerin anıta sunulması sonrası saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Çiçek ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfiller bıraktı ve dua etti.

"93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 tarihindeki Osmanlı-Rus savaşında şehit edilenler için aynı mahallede yaptırılan Yanık Cami Anıtı ziyaret edildikten sonra Kongre Caddesi'ndeki Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine geçildi.

Vali Çiçek, burada gazilerle bir süre görüştü.

Kars

Kars'ta, Garnizon Şehitliği'ndeki tören, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat ile 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenlimez'in anıta çelenk sunmasıyla başladı.

Kar yağışı altındaki törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için saygı atışı yapıldı.

Ardından Vali Polat, ve beraberindekiler, şehitlikteki müzeyi gezip mezarlara karanfil bıraktı.

Vali Ziya Polat, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Ani'nin fethi ile başlayıp Çanakkale'yle devam eden ve Kurtuluş Savaşı'yla sonuçlanan şanlı destanlarımız göstermiştir ki Türk milleti inanç, cesaret, mertlik ve yiğitlik abidesidir. Yüce milletimiz, vatanımızın yılmaz bekçisi olduğunu, Sarıkamış'tan Gelibolu'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar Anadolu coğrafyasına nakış nakış işlemiştir." dedi.

Buradaki törenin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda devam eden etkinlikte şiirler okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı programda, tiyatro gösterisi sunuldu.

Ayrıca ortaokul öğrencileri "Destandır Çanakkale" projesiyle Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'nde oratoryo gösterisiyle Çanakkale şehitlerini andı.

Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde de anma programları düzenlendi.

Tunceli

Tunceli'de de Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından çelenk sunuldu.

Daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Vali Tekbıyıkoğlu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı, öğrenciler şiirler okuyup gösteriler sundu.

Etkinlikte şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, Belediye Başkanı Vekili İhsan Bayır, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kurum müdürleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Erzincan

Erzincan'da Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen tören, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Vekili Tuğgeneral İsmail Yayan, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin'in anıta çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması, saygı atışının yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Hamza Aydoğdu, törendeki konuşmasında tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü vesileyle, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birliği ve beraberliği uğruna canlarını seve seve feda eden şehitleri anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Çanakkale Zaferi'nin, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda, milletin neleri başarabileceğinin en güzel örneği olduğunu vurgulayan Aydoğdu, "Çanakkale Zaferi, tarih boyunca hürriyet ve istiklalini her şeyin üstünde tutan, gerektiğinde bu uğurda seve seve canını veren, fakat hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş aziz milletimizin kahramanlık destanıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Tören sonrası katılımcılar, Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programına geçti.

Ağrı

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve Belediye Başkan Vekili Hakkı Kaman, Abide Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Koç ve beraberindekilerin Hava Şehitleri Anıtı'na karanfil bırakıp dua etmesinin ardından burada sona eren törene, Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler şiirler okuyup tiyatro gösterisi sundu.

Program, oratoryo gösterisi ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Albay Erhan Cesur, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Iğdır

Iğdır'daki program, belediye önündeki Atatürk Büstü'ne çelenk sunulmasıyla başladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, askeri erkan ve vatandaşların katıldığı tören sonrası Mehmet Çavuş Anıtı'ndaki mezarlara karanfil bırakıldı.

Daha sonra Asri Mezarlıktaki şehit mezarları ziyaret edildi.

Tören, şehitlerin kabirleri başında dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Çanakkale, Erzincan, 18 Mart, Tunceli, Ardahan, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Törenleri - Son Dakika


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