Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü törenlerle kutlandı - Son Dakika
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Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Çanakkale Zaferi\'nin 109. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlerde çelenk sunma, saygı duruşu, İstiklal Marşı okuma ve dua etme gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

18.03.2024 13:11  Güncelleme: 13:13
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Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep'te Asri Mezarlık Şehitliğinde düzenlenen törende, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı Gülay Bozan, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Çeber, geçmişten gururla ve onurla bahsedeceği bir milletin mensubu olduklarını belirterek, "Şehitlerimizin emanet ettiği vatan toprakları vatan toprakları gerektiğinde bizim kanımızın son damlasına kadar savunulacaktır." dedi.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Vali ile beraberindekiler şehit mezarlarına karanfil bıraktı, bir süre şehit aileleriyle sohbet etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı.

Programda öğrenciler, günün anlam ve önemini belirten şiirlerini okuyup, tiyatro gösterisi sergiledi.

Törene, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.???????

Kahramanmaraş

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törene Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Terzioğlu, şehitlikte bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Ünlüer, burada, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Türk Milleti'nin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi olan zaferin, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin destanı olduğunu dile getiren Ünüler, " 'Çanakkale Geçilmez', sözünü tarihe kanlarıyla nakşeden kahraman şehitlerimizden ve yedi düvele meydan okuyan, dönemin en modern ordularını dize getiren atalarımızdan ilham ve kuvvet alarak, her daim ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne yükseltme gayreti içinde olacağız." diye konuştu.

Tören sonunda katılımcılar, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıp dua okudu.

Protokol üyeleri, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki programa geçti.

Malatya

Malatya Şehitliği'nde düzenlenen törende Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehit ve gazi derneklerinin ve siyasi partilerin temsilcileri, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunularak askerlerce saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Vali Yazıcı, başta Çanakkale şehitleri olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, minnetle yad ettiklerini belirterek, hayatta olan gazilere uzun ömürler diledi.

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olduğunu anımsatan Yazıcı, " 'Çanakkale geçilmez'i bütün dünyaya öğreten başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de 'Çanakkale geçilmez'i yazan Türk ordusuna, Türk milletine şükranlarımızı, minnetimizi bir kere daha dile getirmek istiyorum." dedi.

Ardından Vali Yazıcı ve beraberindeki protokol üyeleri, şehit kabirlerinin yanındaki çadırda şehit aileleriyle buluştu.

Burada Malatya Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu, dua edildi.

Vali Yazıcı ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Adıyaman

Adıyaman Şehitliği'nde düzenlenen programda Vali Osman Varol, Belediye Başkan Yardımcısı Abuzer Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi şehitlik anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda Vali Osman Varol, şeref defterini imzaladı ve saygı atışı yapıldı.

Etkinlik, protokolün şehit kabirlerine karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Kilis

Kilis Asri Mezarlık'ta bulunan şehitlikte düzenlenen tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kuran-Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Alettin Bozkurt, tarafından dua edildi.

Daha sonra Kilis Valisi Tahir Şahin ve Belediye Başkanı Servet Ramazan şehit mezarlığını ziyaret edip dua etti. Vali Şahin, bir süre şehit aileleriyle sohbet etti, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Törenlere, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, askeri yetkililer ve kurum müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü törenlerle kutlandı - Son Dakika

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