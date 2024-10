Çankaya Belediyesi, Kasım Ayında Birçok Kültür ve Sanat Etkinliğine Ev Sahipliği Yapacak

Güncel

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, kasım ayını festivallerle karşılıyor. Kültür sanat merkezleri, bu ay festivallerin yanı sıra panel, dinleti, söyleşi, sergiler ve konserlerle sanatseverlere ev sahipliği yapacak.

Çankaya'da kasım ayında sanatseverleri birbirinden farklı etkinlikler bekliyor. Film, tiyatro, caz festivalleri Başkentlilerle buluşmaya hazırlanırken, kültür merkezleri panel, dinleti, söyleşi, sergiler ve konserlerle misafirlerini ağırlayacak.

Kasım ayında ilk olarak "Cumhuriyet'in Sanatsal 100'ü" şiir dinletisi ve resim sergisi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde (ÇSM) görücüye çıkıyor. Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun da destek verdiği ve açılışında Prof. Dr. Hasan Erkek'in şiir dinletisi gerçekleştireceği serginin küratörlüğünü Prof. Dr. Zeliha Akc¸aogˆlu yapıyor. 17 ressamın eserleriyle katkıda bulunduğu sergi, 31 Ekim-17 Kasım 2024 tarihlerinde ziyaret edilebilecek.

Harf Devrimi'nin 96'ncı yılı kutlanacak

Dil Derneği, Harf Devrimi'nin 96. yılını Dilci ve Yazar Emin Özdemir'i andığı bir ödül töreni ile kutluyacak. "Acı Yoruldu/ Kara Sabah" adlı yapıtıyla gazeteci Serhan Asker'in Emin Özdemir Ödülü'ne layık görüldüğü tören, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in katılımıyla 1 Kasım'da ÇSM'de yapılacak.

2 Kasım'daTu¨rkiye ve Orta Dogˆu Amme I·daresi Enstitu¨su¨'ne bagˆlı olarak kurulan Sevk ve I·dare Yu¨ksek Okulu'nun (SI·YO) 50. yılı belgeseli, ÇSM'de gösterime çıkarken; 3 Kasım'da aynı kültür merkezi, "Dünyanın Beşibiryerdesi" paneline ev sahipliği yapacak. UNESCO Du¨nya Miras Listesi'ne kabul edilen Ahşap Direkli Beş Cami'nin konuşulacağı fotoğraf sunumu ve panel, Ankara Kültür Sanat Platformu ve ASTAD iş birliğiyle Başkentlilerle buluşacak.

6 Kasım'da İbrahim Kamiloğlu'nun "Eski Düşler Yeni Mitler" sergisi, 7 Kasım tarihinde Harman Şaner Çakmak küratörlüğünde hazırlanan Erdal Ateş'in "Doğu-Batı Divanı" sergisi ve 8 Kasım tarihinde ise Uzay Çöpü'nün "Hepsi ve Hiçbiri" sergisi, 1 Aralık tarihine kadar ÇSM'de misafirlerini ağırlayacak.

Sergiler, söyleşiler ve paneller

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, 5-17 Kasım 2024 tarihlerinde I·ran ve Tu¨rkiye'nin gu¨ncel toplumsal dinamiklerini, ku¨ltu¨rel mirasını ve bireysel anlatımlarını c¸agˆdas¸ sanat aracılıgˆıyla yansıtmayı amac¸layan "Başlangıç Noktası" sergisine ev sahipliği yapacak.

Melih Vurkır'ın "Soyuttan Boyuta II" fotoğraf ve seramik sergisi, 19-29 Kasım arasında aynı kültür merkezinde ziyaret edilebilecek. Yazar Aydan Çelik'in "Nazım Hikmet'in Bisikleti" kitabı adına düzenlenen söyleşi ve imza günü etkinliği, 9 Kasım saat 13.00-15.00 saatleri arasında Yılmaz Güney Sahnesi'nde okuyucularıyla buluşacak.

Bas¸kent U¨niversitesi GSTMF o¨gˆretim elemanlarının 15 Kasım'da açılacak "Zaman/Time" sergisi, 15 Aralık'a kadar Fikret Otyam Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Beraberiz Derneği tarafından hazırlanan ve 6 S¸ubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerini ve afet bilincini c¸es¸itli yollarla kamuoyuna sunarak farkındalık yaratmayı amaçlayan "Bizim Eller" fotoğraf sergisi ve paneli, 16 Kasım'da ÇSM'de yapılacak.

Kasım ayı festivallerle renkleniyor

7-15 Kasım tarihleri arasında Büyülü Fener Kızılay Sineması'nda düzenlenecek Ankara Film Festivali, bu sene 35. yılını kutlayacak. Festival, "35'e Özel" seçkisi ile tarihinde En İyi Film Ödülü'nü kazanan üç klasiği yıllar sonra yeniden izleyiciyle bir araya getirecek.

Seçkide, Ömer Kavur'un "Gizli Yüz" (1991), Tomris Giritlioğlu'nun "Salkım Hanımın Taneleri" (1999) ve Özcan Alper'in "Sonbahar" (2008) adlı filmleri gösterilecek.

28. Uluslararası Ankara Caz Festivali de 20-30 Kasım arasında Başkentlilerle buluşacak. Belediye'nin desteğiyle 28. yılı kutlayan festivalin bu yılki teması 'caz enerjisi' olarak belirlendi. Festivalde dünyaca ünlü onlarca sanatçı ve grup 10 gün boyunca ilçeyi caz müziği ile dolduracak.

Kasım ayının son büyük etkinliği ise 21 Kasım'da perdelerini açacak 27'nci Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali olacak. Festival, bu yıl hayatını kaybeden usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın anısına düzenlenecek ve 21 Kasım- 2 Aralık arasında 42 oyuna ev sahipliği yapacak. Festivalde Onur Ödülü usta sanatçı Altan Erkekli'ye, Emek ödülü ise Ahmet Kaya'ya verilecek.

Öğretmenler Günü Dayanışma Konserleri

Pir Sultan Kültür Merkezi ve Cemevi tarafından hazırlanan "Anlatılar, Dinletiler ve Yedi Ulu Ozan-2" etkinliği kapsamında Anadolu ozanları "Fuzuli ve Kul Himmet" anılacak. Cemalettin Şenol'un konuşmacı olduğu ve Ozan Serdari ve Gülseren Kılıç'ın eserleriyle eşlik edeceği etkinlik, 5 Kasım saat 19.00'da yapılacak. Aynı tarihte Anadolu Halk Ozanları Kültür ve Dayanışma Derneği ve Halk Ozanları Kültür Derneği iş birliği ile düzenlenecek "Ozanlar Günü" dinletisi, 16 ozanın katılımıyla Yılmaz Güney Sahnesi'nde saat 18.00'de sanatseverlerle buluşacak.

Öğretmenler Günü Dayanışma Konserleri kapsamında ise 2 konser, iki ayrı kültür merkezinde Başkentlilerle buluşacak. Sanatçı Mustafa Özarslan 24 Kasım saat 19.00'da Yılmaz Güney Sahnesi'nde dinleyiciyle buluşurken, Sedef Erçetin ve Tahir Aydoğdu "Bach'tan Aşık Veysel'e Uzun İnce Bir Yol" konseri ile saat 19.00'da ÇSM'de sahne alacak. Konserlerin yer fis¸leri, 18 Kasım 2024 tarihinden itibaren ilgili kültür merkezinden temin edilebilecek.

Çankaya Belediyesi'nin kasım ayı kültür sanat etkinliklerinin detaylarına 'https://kultursanat.cankaya.bel.tr/' adresinden ulaşılabilecek, 'cankayaks' facebook, X ve instagram sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.