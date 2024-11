Çeşme\'de Kadınlar Şiddete ve İstismara Karşı Yürüdü... Denizli: "Bizi Yıldıramayacaksınız, Vazgeçiremeyeceksiniz"

Güncel

(İZMİR) - "Kadına Yönelik Şiddet ve Istismarı Önleme Farkındalık Yürüyüşü"ne katılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 2024 yılında katledilen kadın sayısının 411' olduğunu belirterek "Kadınların katledilmesi engellene kadar. İstanbul Sözleşmesi uygulanana kadar bizler haykırmaya devam edeceğiz. Her kadının, her çocuğun yanında olmaya devam edeceğiz. Bizi yıldıramayacaksınız, bizi vazgeçiremeyeceksiniz. Kadın mücadelemizden asla vazgeçmiyoruz" dedi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ve Uluslararası Mücadele Günü'nde İzmir'in Çeşme ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddet ve İstismarı Önleme Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'in yanı sıra CHP Çeşme Örgütü, STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen yürüyüş Mehmetçik Parkı'nda başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" yazılı pankart ve dövizler taşıyan "İstanbul Sözleşemesi yaşatır", "Kadınlar sokağa özgürleşemeye" sloganları atan grup kadınlara yönelik şiddete tepki gösterdi.

Yürüyüşün sonunda Cumhuriyet Meydanı'nda konuşma yapan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ve Uluslararası Mücadele Günü. Gönül isterdi ki böylesi bir günde geçmiş günlerde yaşanmış, geçmiş yıllarda yaşanmış kadın katliamlarını konuşalım. Gönül isterdi ki bugün katledilmiş kadınları değil geçmişte yaşanmış kötü örnekleri konuşalım. Bugün sabah sadece 2024 yılında katledilmiş kadınlarımız anısına sakız fidanlarını adlarını üzerine işlediğimiz ahşaplarla diktik. Yedi gün önce bu organizasyonu yapmaya karar verdiğimizde ihtiyacımız olan fidan sayısı 384'tü. Sadece yedi günde bu sayı 411 yükseldi. Bunu kabul etmiyoruz" dedi.

"Bizi alıştıramayacaksınız"

"Ülkemizde ne yazık ki her gün en az üç kadından biri şiddete maruz kalıyor" diyerek açıklamalarını sürüdüren Denizli, "Daha yıl bitmeden katledilen kadın sayısı 400'ü aştı. Bizler caydırıcı yasaların ivedilikle çıkması için 6284'ün uygulanması için haykırırken, geçiyorum yasaların güçlendirilip, şiddetle mücadele edilmesini, her geçen gün ihmallerin ve hukuksuz kararların toplum vicdanını nasıl yaraladığına tanıklık ediyoruz. Bugün fidan dikimi gerçekleştirmek için alan önceden kazılmıştı. Orası bir park görüntüsünde değildi. Bir toplu mezar görüntüsündeydi. 21'inci yüzyılda erkek şiddeti sonucu katledilen kadınların toplu mezarı. Ben bakarken utancımdan yüzümü yerden kaldıramadım. Kadın ve çocuk katliamlarını, tecavüzünü, şiddetini, istismarını kabul etmeyeceğiz. Buna alışmayacağız. Buna bizi alıştıramayacaksınız" diye konuştu.

"Her bir kadının bağıramadığı çığlığı olmak zorunda olanlarız"

"Kadına yönelik şiddet ve istismarı durduracak adımları atmazsınız ama yalnızca 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye haykıran vatan evlatlarını başarılı oldukları halde mesleklerinden ihraçla uğraşırsınız" diyen Denizli, şunları kaydetti:

"Oysa gönlümüzün istediği her konuda nasıl tuşa basıp hızla karar aldığınızı biz çok iyi biliyoruz. Kadınların her gün katledilmesini önlemek için zerre samimi adımlar, hukuki engeller koymazsınız ama küçücük çocukların tecavüzcüleri, failleri daha yakalanmadan jet hızıyla yayın yasakları çıkarırsınız. Kadın istihdamı artsın diye, kadınlar ekonomik özgürlükleriyle hayata güçle tutunabilsinler diye belediyelerimizin açmış olduğu kreşleri kapatmaya çalışırsınız. Çünkü kadınların güçlü olmasına tahammülünüz yok. Çünkü biliyorsunuz ki yalnızca kadınlar güçlenirse toplum değişir. Biz Özgecan'ız. Ayşe'yiz. Kübra'yız. Narin'iz, Ümü'yüz. Biz Bu ülkede katledilen her kadının sesiyiz. Bizler bu ülkede şiddetle yok edilmeye, istismar edilmeye, bastırılmaya çalışılan her kadından birer parça taşımak zorundayız. Konuşamayan kadınlar konuşsun diye sonuna kadar haykırmalıyız. Buradayız, korkmuyoruz. Bizler her bir evladın, her bir kadının bağıramadığı çığlığı olmak zorunda olanlarız. Bu ülkede katledilmeyen, şiddet görmeyen istismar edilmeyen son kadın kalana kadar mücadelemiz devam edecek. Canım kadınlar, canım çocuklar; Çeşme Belediyesi yanınızda, ben yanınızdayım. Ellerinizin üzerinde benim elim duruyor. Hiç korkmayın. Korkmayın. Sonuna kadar sizle mücadele etmeye, sizle bu yolu yürümeye hazırım. Yeter ki susmayın. Susmayın. Susmayın."

"Bizi yıldıramayacaksınız, bizi vazgeçiremeyeceksiniz"

Konuşmasının sonunda kürsünün arkasında katledilen kadınları temsilen bırakılan kadın ayakkabılarını gösteren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Buraya iyi bakın; buraya sembolik olarak katledilen kadınlarımızın sembolü olsun diye kadın ayakkabıları koyduk. Bunların her biri birer sembol belki. Fidan dikimi belki bir sembol olabilir ama ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık tablonun en büyük göstergesi. Bunları konuşacağız. Bunları konuşmaktan korkmayacağız. Kadınların katledilmesi engellenene kadar. İstanbul Sözleşmesi uygulanana kadar bizler haykırmaya devam edeceğiz. Her kadının, her çocuğun yanında olmaya devam edeceğiz. Bizi yıldıramayacaksınız, bizi vazgeçiremeyeceksiniz. Kadın mücadelemizden asla vazgeçmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Denizli, konuşmasının ardından sembol olarak bırakılan kadın ayakkabılarının üzerine ve denize katledilen kadınların anısına karanfil bıraktı.