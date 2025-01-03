CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ardahan'da Çeşitli Ziyaretler Gerçekleştirecek - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ardahan'da Çeşitli Ziyaretler Gerçekleştirecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan İl Başkanlığı, esnaf, Ardahan, Posof ve Göle belediyeleri ile Zavot Kadın Kooperatifi'ni ziyaret edecek. Ayrıca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İzmir'de anma törenine katılacak, Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıklayacak ve çeşitli spor etkinlikleri düzenlenecek.

03.01.2025 00:16
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6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan İl Başkanlığını, esnafı, Ardahan, Posof ve Göle belediyeleri ile Zavot Kadın Kooperatifi'ni ziyaret edecek.

(Ardahan/10.00/11.00/11.30/14.00/16.30/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Adliyesi'nde Şehitler Polis Memuru Fethi Sekin ve Mübaşir Musa Can'ı Anma Töreni'ne, Buca'da İzmir Adli Tıp ve Denetimli Serbestlik hizmet binalarının açılış törenine katılacak.

(İzmir/10.30/14.30)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ile Gezi Parkı davası hükümlüleri Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ı Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret ettikten sonra açıklama yapacak.

(İstanbul/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 Yılı Dış Ticaret Verilerinin Açıklanması Programı'na katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024 dönemi enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini, haftalık para ve banka istatistikleri ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini yayımlayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

2- ? İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsfahani Mescidi'nde, "İsfahani Mescidi'nin Yeniden İbadete Açılışı Cuma Namazı ve Hutbe İradı" programına katılacak.

(Ankara/12.58)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 18. haftası, Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor ve Çaykur Rizespor- Beşiktaş maçlarıyla başlayacak.

(Antalya/Rize/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 18. haftası, Kocaelispor- Alagöz Holding Iğdır FK maçıyla başlayacak.

(Kocaeli/20.00)

3- THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasındaki Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- BKT Avrupa Kupası'nın 13. haftasında; B Grubu'nda Türk Telekom, Fransa'nın Cosea takımını ağırlayacak, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İtalya'nın Dolomiti Energia ekibine konuk olacak.

(Ankara/19.30/Trento/22.00)

5- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftası, Fenerbahçe Medicana- Türk Hava Yolları maçıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00)

6- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, AA'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılacak.

(İstanbul/14.00)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ardahan'da Çeşitli Ziyaretler Gerçekleştirecek - Son Dakika

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