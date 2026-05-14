CHP' İç Ege Bölge Toplantısı... Ensar Aytekin: CHP İktidara Yürüyen Değil Koşan Bir Parti

(DENİZLİ) -CHP'li İç Ege Bölgesi Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, "CHP, artık bu ülkede ikinciliğe razı bir parti değil. Artık 100-150 milletvekiline, 100-150 belediyeye razı bir parti değil. Artık bu ülkenin yarım asır sonra birinci partisi ve iktidara öyle yürüyen değil, iktidara koşan bir parti" dedi.

CHP'li İç Ege Bölgesi Belediye Başkanları Toplantısı, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya CHP'li belediye başkanları ile birlikte parti yöneticileri katıldı.

Açılışta konuşan Örgüt ve Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP'nin örgütlenme çalışmaları ve seçim hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partinin saha çalışmalarını güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Aytekin, sandık güvenliği organizasyonunun önemine dikkat çekti. Aytekin, Türkiye genelinde her sandık için sorumlular görevlendirildiğini ve seçmenle doğrudan temas kurulmasının amaçlandığını ifade etti.

"CHP, İKTİDARA YÜRÜYEN DEĞİL KOŞAN BİR PARTİ"

Aytekin, "Gün geçmiyor ki, hafta bitmiyor ki, bir belediyemize, bir Cumhuriyet Halk Partiliye operasyon yapılmamış olsun. İşte bugün de bu sabah da Eskişehir Tepebaşı Belediyemize yapılan bir operasyonla güne gözlerimizi açtık. Değerli arkadaşlar, peki neden böyle? 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'i kuran kadroların kurduğu parti ne oldu da son iki yıldır, özellikle son bir yıldır bütün kadrolarına, belediyelerine, genel merkezine, genel başkanına, milletvekillerine, kadınlarına bu kadar saygısızca, hayasızca saldırılar yapılmakta? Değerli arkadaşlar, kuşkusuz bunun önemli ve tek bir sebebi ve cevabı var. O da şu. Cumhuriyet Halk Partisi artık bu ülkede, bu topraklarda ikinciliğe razı bir parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi artık 100-150 milletvekiline, 100-150 belediyeye razı bir parti değil. Muhalefette durmaya razı bir parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi artık bu ülkenin yarım asır sonra birinci partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi artık iktidara öyle yürüyen falan değil değerli arkadaşlar, iktidara koşan bir parti" dedi.

"Bakın eskiden bu ülkede yolsuzluk yapanlar, hırsızlık yapanlar, suça karışanlar yurt dışına kaçarlardı. Şimdi yurt dışına kaçmıyorlar biliyor musunuz? Nereye kaçıyorlar? Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kaçıyorlar. Oraya sığınıyorlar. Bunu bilin. Adalet ve Kalkınma Partisi bu ülkede artık hırsızların, yolsuzların, suçluların, korkakların, döneklerin, hainlerin sığınma alanına dönüşmüş durumda. İhanet edenlerin adını ağzımıza almayacağız. Onların adlarını ihanet edenler listesine yazıp önümüze bakacağız. ve milletimizi, halkımızı yanımıza almaya, arkamıza almaya, onların içinde olmaya devam edeceğiz" diyen Aytekin sözlerine şu şekilde devam etti:"

"Bakın geçtiğimiz ay Zonguldak'ta bir il genel meclis başkanlığı seçimi oldu. Toplam 32 il genel meclis üyesinin oy kullandığı bir sandık. Türkiye'nin gözü orada. Herkesin gözünün önünde 32 kişinin oy kullandığı sandıkta hile yaptı. Şimdi şu soruyu kendimize soralım: 32 kişinin oy kullandığı sandıkta hile yapan zihniyet 200 bin sandıkta hile yapmaz mı? Geçmişte yaptı. Emin olun yine yapacak. Ama emin olun yaptırmayacağız. Hile yaparak siyaset yapmayız. Onlar için hile yapmak normal olabilir ama bizim o hileyi önlemek gibi bir sorumluluğumuz, tarihsel bir görevimiz ve misyonumuz var. Onu yerine getiririz. Onun için buradayız. Onun için bu koltuklardayız. Onun için bu unvanları aldık. Bunu yaparsak burada oturacağız. Yapmıyorsak yapamayız. Bu kadar açık."

CHP'DEN SANDIK HAZIRLIĞI

Artık bu partide isminin önünde unvan taşıma dönemi bitmiştir değerli arkadaşlar. Hepimiz yoldaşız. Hepimiz aldığımız görevi tam ve eksiksiz yapacağız. Denizli'de 2 bin 461 sandık sorumlusu bugünden başlayacak. Seçim gününe kadar sorumlu olduğu sandıktaki 300 tane seçmenle tanışacak. Sadece bu. Git seçmene ekonomiyi anlat, tarımı anlat, işçiyi anlat, çiftçiyi anlat demiyoruz. O işin uzmanları var. Onlar gelip anlatacaklar. Sandık sorumlusunun görevi sandıktaki seçmeni tanımak, kayıtlı seçmeni bilmek, kayıtlı olmayanı tespit etmek, onları üye yapmak, onlara CHP'nin o sandıkta bir sorumlusu olduğunu bildirmek. Onlarla insani bir ilişki, insani bir iletişim kurmak. Kimi zaman evine çay içmeye davet edecek, kimi zaman evlerine çay içmeye gidecek, kimi zaman iş yerinde ziyaret edecek, kimi zaman sokağında yakalayacak, kimi zaman da apartmanda yakalayacak. Herkes seçim gününe kadar CHP'nin sandık sorumlusuyla tanışacak. Bu kadar. ve seçim günü sabah o sandığın başına geçtiğinde, sorumlu olduğu sandıktaki üç yüz seçmeni tanıyan, bilen, görüşmüş olan biri olarak orada oturacak. ve şunu yapacak: Milletin iradesinin ortaya çıkmasını sağlayacak. Yapılacak olan hileyi engellemek için orada duracak. Millet ne karar verdiyse, kime oy verdiyse onların doğru sayılmasını, doğru dökülmesini, doğru toplanmasını, doğru ilan edilmesini sağlayacak. CHP'nin sandık sorumlusunun görevi bu olacak.

İyi kampanya yapmak önemlidir. İyi örgütlenme yapmak önemlidir. Ama halkın vereceği oya sandıkta sahip çıkmıyorsanız bunların hiçbir önemi yoktur. İlçe başkanlarımın ve il başkanımın birinci gündemi sandık güvenliğidir. Bunu yaptığımızda ki yapacağız, yapmayanlarla yolları ayıracağız. Öyle 'Seçimle geldin, seçimle giderim', yok. Seçimle geldin, bu işleri yap diye geldin kardeşim. Yapmıyorsan o koltukta da durmayacaksın. Bu kadar açık. ve kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız değerli arkadaşlar. Çünkü bu mücadele sıradan bir siyasi mücadele değil. Bu dönem sıradan bir seçim yarışı dönemi değil. Sokak çetelerinin dahi tenezzül etmeyeceği yollarla saldırıyorlar bize. Ailelerimize, çocuklarımıza, özel hayatlarımıza. İftiralarla, yalanlarla. Biz bugün bu iftira kampanyalarını yapanları da, o yalanları söyleyenleri de, onlara seyirci kalanları da, içimizde maske takıp bunlara çanak tutanları da tek tek biliyoruz. ve gün gelecek, CHP iktidarında bağımsız yargı karşısında bunların hesabı tek tek sorulacak. Emin olun sorulacak. Bu operasyonların iki sonucu vardı arkadaşlar. Birincisi şu: Operasyonlara direnen, partisini terk etmeyen, arkadaşlarını terk etmeyen, 12 metrekare hücrelerde yatan arkadaşlarımız var. Bunları biliyoruz, unutmayacağız. Bu mücadele o mücadeleyle birleşip zafere ulaşacak. Bir de korkaklar, suçlular, gidip el etek öpenler var. Dün sövdüklerine bugün önünde diz çöküp el etek öpenler var. Onlar da unutulmayacak. Biz unutsak bu millet unutmayacak. En çok iki yıl daha o eli eteği öpmeye devam edecekler. İki yıl sonra öpecek el etek de bulamayacaklar. Mezarlarında dahi huzur bulamayacaklar emin olun. Bu millet haklıya da haksıza da hesabını sordu bugüne kadar. Bundan sonra da soracak."

SAHA VURGUSU

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise konuşmasında CHP'li belediyelerin saha performanslarının değerlendirildiğini, hizmetlerin ölçümlendiğini ve yerel yönetimlerin sorunlarına yönelik çözüm çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Zeybek, "Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimleri olarak Türkiye'nin birinci partisinin belediyeleri sahadayız, sahadayız ve sahada olduğumuzu göstermek için çalışıyoruz. Sahayı ölçüyoruz. Belediye başkanlarımızı ölçüyoruz. Memnuniyetlerini ölçüyoruz. Nerede başarı var, nerede eksiklik var, hangi hizmetler kamusal anlamda toplumda karşılık buluyor, nerelerdeki eksiklerin giderilmesi gerekir; bütün bunları da zaten öğleden sonraki toplantımızda yapacağız" diye konuştu.

"2025 yılı son nüfus sayımını aldık. Köyler boşalmaktadır. Köylerden ilçelere, ilçelerden büyük ilçelere, büyük ilçelerden merkez il ve büyükşehirlere, buralardan da Marmara'ya, Ege'nin sahil kesimlerine ve Akdeniz'in sahil kesimlerine doğru bir göç hareketi vardır. Bu Türkiye'nin beka sorunudur" diyen Zeybek, konuşmasına şu şekilde devam etti:"

"Türkiye'nin beka sorunu; köylerde tarımsal üretimi yapacak, hayvancılıkla, arıcılıkla, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle, et ve süt üretimi yapacak olan tarımda çalışan nüfusumuzun yaş ortalamasının 59, gelecek yılda 60'a çıkıyor olmasıdır. Bunun en temel nedenlerinden bir tanesi bu iktidarın köy okullarını kapatmasıdır. Köy okullarını kapatmakla birlikte çocuk sahibi olabilecek eğitim çağında çocuk sahibi olacak genç anne babaların şehre göç etmesini doğrudan teşvik etmiştir. Bunun sonucunda köylerde neredeyse 3, 5, 7, 10, 15 yaşında çocuğu olan orta yaş grubunda, genç yaş grubunda çiftçi kalmamıştır. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin il belediye başkanlarının, özellikle de büyükşehir belediye başkanlarının fide desteği, gübre desteği, mazot desteği, ürün alım destekleri, veteriner destekleri, ziraat mühendisi desteklerinin köylerdeki bu tersine göçün engellenmesi konusunda köylünün yanında olduğunu göstermesini çok önemli ve değerli buluyorum."

"NİSAN AYINDA ÖDENEN FAİZ 252 MİLYAR"

İran'da savaş oldu. Bizimkiler Amerika'nın yanında yer aldılar. Trump'ın yanında yer aldılar. Trump'ın bir eli yağda, bir eli balda. Dünyanın en büyük petrol rezervleri Amerika'da. Venezuela petrolüne el koymuş. İstediği kadar oradan petrolünü de temin ediyor. Peki bizim Türkiye'de petrol 50'den 80'e çıktı. Mazot arttı. Belediyelerin en büyük ulaştırma hizmetindeki giderleri, mazot maliyetleri arttı. Destek var mı? Yok. Sübvansiyon var mı? Yok. Peki nasıl altından kalkacak belediyeler? İktidarlar kimden yana ise kaynakları onlara doğru kullanıyorlar. Üç aylık dönem içinde, Ocak-Şubat-Mart ayları içinde 870 milyar TL tefecilere faiz olarak ödendi. Nisan ayında ödenen faiz 252 milyar. Yani nereden baksanız 1 trilyon 100 milyarın üzerinde bir rakamı dört ayda biz tefecilere ödedik. 2025 yılında Türkiye'nin faize ödediği toplam rakam neydi? 1 trilyon 800 milyar. Neredeyse üçte ikisini dört ay içinde iktidar tefecilere ödedi. Bu dört ay içinde Türkiye'de en fazla yoksulluk çeken, en fazla üretimde sıkıntı çeken çiftçiye ödenen rakam ne? 60 milyar. Bu iktidar arkadaşlar çiftçinin dostu değildir. Bu iktidar emekçinin dostu değildir. Bu iktidar emeklinin dostu değildir. Göreve geldiğinde en düşük emekli maaşı asgari ücretin bir buçuk katındaydı. Şimdi en düşük emekli maaşı ki yaklaşık 8 milyon emekli en düşük emekli maaşını alıyor, asgari ücretin üçte ikisine talim eder duruma gelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir. Buraya gelirken de birinci partiydik. 31 Mart 2024 seçimlerinde birinci partiydik. Allah'a şükürler olsun ki bugün iktidar partisiyle aramızdaki oy farkı 10 puanın üzerindedir.

"KADIN BELEDİYE BAŞKANI SAYIMIZI EN AZ 136'YA ÇIKARACAĞIZ"

Sayın İl Başkanım, Denizli'deyiz. Ev sahibi il başkanımıza ve örgütümüze özellikle söylüyorum: Milletvekili seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin hedefi yüzde 50'nin üzerinde oy almaktır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Cumhurbaşkanı adayımıza yüzde 67'nin üzerinde destek bekliyoruz. Bunu sağlayacak olan örgüt burada. Bunu görüyor muyuz? Evet, görüyoruz arkadaşlar. İçinden geçtiğimiz bu dönemde başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere; direnen, kararlı duran, zerre geri adım atmayan, iktidarın istediği biçimde hareket etmediği için her türlü iftiraya maruz kalan tüm yol arkadaşlarımızla birlikte mücadelemizi sürdürüyoruz. Özellikle belediye başkanlarımız, örgütümüzle omuz omuza bu millete, ilk yapılacak seçimlerde ülkeyi layıkıyla yöneteceğimiz duygusunu vermek zorundadır. Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak kadın belediye başkanı sayımızı 9'dan 36'ya çıkardık. Kadın siyasetçilere yönelik ahlaksız ve çirkin saldırılara rağmen buradan bir kez daha söylüyorum: 2029 yerel seçimlerinde kadın belediye başkanı sayımızı en az 136'ya çıkaracağız. Bu saldırıların ne bizi ne de siyasetimizi geri götürme ihtimali vardır. Cumhuriyet Halk Partisi toplumu dönüştürecekse, Türkiye'deki 24 yıllık iktidarı değiştirecekse, bunu sağlayacak olan kadınlardır, gençlerdir. Biz onlara güveniyoruz ve sonuna kadar yanlarında duracağız. Denizli'den sesleniyoruz: Millet ayaktadır. Millet iradesine sahip çıkacaktır. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Hiçbir baskı, hiçbir iftira bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Bazı arkadaşlarımız bugün özgürlüklerinden mahrum bırakılmış olabilir. Ancak bizler, milletin bize emanet ettiği helal oyları sonuna kadar savunacağız. Karar milletindir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir."

Konuşmaların ardından Gökan Zeybek belediye başkanları, Ensar Aytekin ise partinin il ve ilçe başkanları toplantı yaptı.