CHP İzmir\'den 19 Mayıs Kutlaması... Aslanoğlu: "Bu Ülkede Bir Tek Gencimizin Umudunu Yitirmesine Tahammülümüz Yok"

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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(İZMİR)- CHP İzmir İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenledi. İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, partisinin 31 Mart seçimlerinde başarısına dikkat çekerek "Bu ülkede bir tek gencimizin umudunu yitirmesine, geleceğinden endişe etmesine tahammülümüz yok. Son 22 yılda gençlerimize fikirleri, okulları, ideolojileri üzerinden yapılan baskıların hepsine son vereceğiz. Ekonomik krizler nedeniyle AKP tarafından yaşatılan tüm mağduriyetlerine merhem olacağız. Elbette bunca yıldır liyakatsizce kurulmuş eş dost akraba düzenini yıkmak bir anda olacak iş değil. Adım adım yıkacağız haramilerin saltanatını. Bu yolda en büyük adımlardan birini yine gençlerimizin desteği ile 31 Mart'ta attık" dedi.

CHP İzmir Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Konak ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama programı düzenledi. Tören, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar ve İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayça Gülenç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan Şenol Aslanoğlu, İzmirlilere ve gençlere seslenerek "'Ya Bağımsızlık ya Ölüm' diyerek yola çıkanların emanetidir 19 Mayıs. 19 Mayıs isteseydi saraylarda zengin bir yaşam sürebilecekken, onurlu bir yaşamı seçen, gerçek bir liderin emanetidir ve bugün sadece 19 Mayıs değildir, değerli dostlarım. Bugün 23 Nisan, bugün 30 Ağustos, Bugün 9 Eylül, Bugün 29 Ekim'dir aynı zamanda. Samsun'a ayak basarken atılan o ilk adım öyle bir adımdır ki, o adımdan sonra memleketin makus talihi değişmiş, dünya tarihi yeniden yazılmaya başlanmıştır. 19 Mayıs Türk gençliğinin işgale, karanlığa, saltanata ve saraylara başkaldırdığı gündür. O başkaldırı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde önce kurtuluş, ardından kuruluş ve en son bağımsızlığa dönüşerek, güçlü bir Cumhuriyet olmuştur. Ulu Önderimiz, kurtuluş mücadelesindeki esas gücün gençler olduğunu biliyordu. Cumhuriyet'i kurarken köhnemiş düşüncelerle, dogmalarla savaşacak fikirlerin memleketin gençlerinde olduğu biliyordu" dedi.

"31 MART'TA ÇOK ÖNEMLİ BİR SINAVI BAŞARIYLA GEÇTİK"

31 Mart seçimlerinde partisinin başarısına değinerek sözlerini sürdüren Aslanoğlu, "101 yıldır ayakta duran Cumhuriyet, o yüzden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençlere emanet. Gençlerimiz elbette emanet aldıkları Cumhuriyet'i yükseltecek ve koruyacak. Peki bizim sorumluluklarımız? Bizlerin de gençlerimize karşı sorumlukları var. Çok çalışıp, onlara özgür ve demokratik bir Türkiye oluşturmalıyız. Gururla söylüyorum ki, bu mücadele de geçtiğimiz 31 Mart'ta çok önemli bir sınavı başarıyla geçtik. Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün Cumhuriyet'i emanet ettiği gençleri ile el ele olduğunu göstermiştir 31 Mart'ta. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde, Türkiye'nin dört bir köşesinde belediye başkanlıkları ve meclis üyelikleri gençlerimize emanet edildi. İşte bu, cumhuriyeti kuran ve ayakta tutan anlayışın ta kendisidir. Gençliğe sahip çıkmak, konuşmakla olmaz, uygulama ile olur. Onlara güvenmek, onlara yönetimleri vermektir sahip çıkmak. Kazandığımız 28 ilçe belediyesinin nerede ise yarısı, 11 ilçe belediyemiz 40 yaş altı genç yol arkadaşlarımız tarafından çoğu CHP Gençlik Kolları'ndan gelen kardeşlerimiz tarafından yönetiliyor" diye konuştu.

ASLANOĞLU'NDAN CHP İZMİR ÖRGÜTÜNE ÇAĞRI

"Türkiye Cumhuriyeti güçlü temeller üzerine kurulmuştur. Atasına sarsılmaz inançlarla bağlı olan genç belediye başkanlarımızın belediyelerde yapacağı başarılı her hizmet ile o güçlü temellerin üzerine yeni sağlam tuğlalar öreceğiz" diyerek sözlerini sürdüren Aslanoğlu, şunları kaydetti: "Sevgili İzmirliler; Bu ülkede bir tek gencimizin umudunu yitirmesine, geleceğinden endişe etmesine tahammülümüz yok. Son 22 yılda gençlerimize fikirleri, okulları, ideolojileri üzerinden yapılan baskıların hepsine son vereceğiz. Ekonomik krizler nedeniyle AKP tarafından yaşatılan tüm mağduriyetlerine merhem olacağız. Elbette bunca yıldır liyakatsizce kurulmuş eş dost akraba düzenini yıkmak bir anda olacak iş değil. Adım adım yıkacağız haramilerin saltanatını. Bu yolda en büyük adımlardan birini yine gençlerimizin desteği ile 31 Mart'ta attık. Kırmızıya bürünen Ege haritasını, Marmara'yı, Akdeniz'i ve artık algıların kırıldığı Karadeniz'i, İç Anadolu'yu, Güneydoğu'yu gördüğünüzde, sıradaki hedefimiz için sizlerde benim gibi, daha fazla heyecanlanmıyor musunuz? Cumhuriyet'in gençlerinin, Cumhuriyet'in kadınlarının ve Cumhuriyet'in aydınlarının yöneteceği iktidardır o hedef. O hedef, ikinci yüzyılında eksiği olmayan tam bağımsız Türkiye ve demokrasi ile taçlanmış Cumhuriyettir. O demokratik cumhuriyetin iktidar partisi olmaktır tek hedefimiz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri, belediye başkanları olarak, her zamankinden daha çok çalışmalı ve hizmet etmeliyiz. Daha çok vatandaşımıza ulaşmalı ve aramıza katmalıyız.

"TÜRKİYE İTTİFAKININ BİR KEZ DAHA KAZANACAĞINA ADIM GİBİ İNANIYORUM"

Atamızın gösterdiği hedeflere ulaşmak, halkın iktidarını kurmak; gençlerimizin özlediği düzeni kurmak, emeklilerimizi ezilen kesim olmaktan kurtarmak, atanamayan öğretmenlerimizi öğrencilerine kavuşturmak, israfa, saray düzenine son vermek boynumuzun borcu. Seçimler ne zaman yapılacak emin değilim, zamanını bilmiyorum. Ama şuna emin olun ki, ne zaman yapılırsa yapılsın, bu köhnemiş AKP iktidarının gideceğini ve halkın iktidarının kurulacağını biliyorum. 31 Mart'ta Türkiye'nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde Türkiye ittifakının bir kez daha kazanacağına adım gibi inanıyorum. Bugün burada bu hedefe inanan sizlerle birlikte, Atamın huzurunda olmaktan duyduğum gururu paylaşırken, bize bu Cumhuriyet'i armağan ve emanet eden Ulu Önderimiz başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Tüm İzmirlilerin ve Türkiye'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Bayramımız kutlu olsun."

YILDIR'DAN EĞİTİM VURGUSU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır da "Sadece 19 Mayıs değil kutladığımız biliyorsunuz. Yirmi 23 Nisan'ı kutluyoruz. 30 Ağustos'u kutluyoruz ki benim doğum günüm 30 Ağustos. O yüzden adımda zafer var başta. Sonra 29 Ekim'i kutluyoruz. Bunların hepsi aslında karizmatik bir liderimizin yüz sene önce öngördüğü, sunmaya çalıştığı, anlatmaya çalıştığı bir dünya görüşünü anlatıyor. Bizler o dünya görüşünü anlatıyor. Bizler o dünya görüşünü sahiplenen insanlarız. Sadece sahiplenmekle kalmayan, aynı zamanda bunları çevresinde var olan tüm insanlara anlatmaya çalışan, bunları yaygınlaştırmaya çalışan ve insanlarımızın önünü açmaya çalışan insanlarız. Onun için bir aradayız. Onun için bundan sonra da birlikte ve beraber olacağız. Aslında bütün bunların sonucunda beklediğimiz de bu ülkede iktidar olmak ve iktidarla birlikte bu yaygınlaştırmayı, benimsetmeyi, anlatmayı günlük yaşamımızın bir parçası haline getirmek. Bundan sonraki süreçte de bulunduğumuz görevlerde elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama ben bir sürü şey saymak yerine günümüzde en çok önemi olan, hepimiz için çok önemli olan bir noktaya özellikle temas etmek, aklınızda kalmasını sağlamak istiyorum. Bugün eğer bir siyasi mesaj vereceksek en önemli mesaj; eğitim sistemimize sahip çıkmaktır. Bu eğitim sistemiyle ilgili yapılan bütün manipülatif hareketlere karşı olabildiğince ses çıkarmaktır. Sözlerimi bununla bitirmek istiyorum. Özellikle eğitim, eğitim ve eğitim diyorum. Hepinizin bayramını kutluyor, saygılar diliyorum" diye konuştu.

GÜLENÇ: "YARINLAR ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK"

CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayça Gülenç de "19 Mayıs yalnızca bir milletin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı değil, aynı zamanda bir halkın kaderini değiştiren büyük bir devrimin de simgesidir. Atatürk bugünü gençliğe armağan ederek bizlere büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençleri olarak bu emanetin devralmanın bilinciyle burada bulunuyoruz. AK Parti iktidarı döneminde geldiğimiz noktada gençlerin daha iyi bir yaşam umuduyla ülkeyi terk etmek istedikleri, en temel ihtiyaç dahi karşılayamadıkları bir ülke olduk. Bizler tüm gücümüzle gençlerin umudunu yitirmediği, emeklerinin karşılığını alabildiği, hayallerini gerçekleştirebilecekleri güvenli bir yaşam için mücadele edeceğiz. Bugün ülkemizde, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün ayaklar altına alındığını, basın özgürlüğünün kısıtlandığını, eğitim sisteminin çökertildiğini görüyoruz. Bu karanlık tabloya karşı gençler olarak daha fazla sesimizi yükseltmeli, daha fazla mücadele etmeliyiz. Bizler gençliğin gücüyle bu karanlığa aydınlatacak, Türkiye'yi yeniden Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yoluna sokacağız. Bu meydanda bir kez daha cumhuriyet değerlerine, demokrasiye, özgürlüğe ve adalete olan bağlılığımızı haykırıyoruz. Bizler bu ülkenin gençleri olarak daha adil, daha özgür, daha demokratik Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz. Atatürk'ün izinde, cumhuriyetin aydınlık yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz. Bu vatanın gençleri olarak yüzyıl sonra dahi özgürlük ve demokrasi mücadelesinden asla taviz vermeyeceğimize söz veriyoruz. Yarınlar çok daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.