Utku Gümrükçü: Ben koltuk sevdalısı değilim - Son Dakika
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Utku Gümrükçü: Ben koltuk sevdalısı değilim

22.06.2026 15:06  Güncelleme: 16:21
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CHP MYK kararıyla İzmir İl Başkanlığına atanan Utku Gümrükçü, partideki gergin devir teslim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Koltuk sevdalısı olmadığını vurgulayan Gümrükçü, partiyi kucaklayıcı ve güçlendirici bir yönetim vaat etti.

(İZMİR) - CHP Genel Merkezi'nin MYK kararıyla İzmir İl Başkanlığı görevine atadığı Utku Gümrükçü, parti binasına gelerek görevi devraldı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Gümrükçü, "Ben koltuk sevdalısı değilim. Ben Cumhuriyet sevdalısıyım ve Cumhuriyet Halk Partisi sevdalısıyım. Bu makamdan güç almaya değil, bu makama güç vermeye geldim. Girdiği kabın şekline giren bir siyasetçi değilim. Girdiği yere şekil veren bir siyasetçiyim. Farkı en yakın zamanda göreceksiniz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla geçen hafta İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve il yönetiminin görevden alınmasının ardından il başkanlığı görevine atanan Utku Gümrükçü, CHP İzmir İl Başkanlığı binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Devir teslim sürecinde yaşanan gerginlik ve arbede hakkında değerlendirmelerde bulunan Gümrükçü, dün akşam devir tesliminde yaşanan gerginliği, il başkanlığı binasını gezerek basın mensuplarına aktardı.

Yaşanan gerginliğin sorumluluğunun görevden alınan İl Başkanı Çağatay Güç ve ekibinde olduğunu ileri süren Gümrükçü, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Partiler kanunla yürür, tüzükle yürür, hukukla yürür. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de Cumhuriyeti kuran, devleti kuran, hukuk sistemini oluşturan, bunu yaparken çağdaş dünyayı örnek alan, Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine taşıma misyonunun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olan, kolay kurulmamış, mücadeleyle, emekle, kanla, alın teriyle kurulmuş olan, sonrasında çeşitli süreçleri yaşamış, bazen kapatılmış, bazen eleştirilmiş, bazen çok yüksek oylar almış, bazen göreli düşük oylar almış bir parti. Bu partide hukuki bir süreç yaşandı. Bu hukuki sürecin sonucunda kararın doğruluğu, yanlışlığı ayrı bir tartışma, hukukiliği ayrı bir tartışma ama bir fiili durum var. Bu partide geçmişte görev yapmış, yani 2023 kurultayından önceki yönetim, mahkeme tarafından yani hukuki yolla görevlendirildi. Eleştirilebilir, tartışılabilir. Zaten bütün Türkiye yaklaşık üç haftadır bu konuyu tartışıyor. Fakat tartışılamayacak olan şudur, Mahkeme kararları uygulanır ve bu uygulamanın sonuçları artık kanunidir. Partiler bütünlüklü yapılardır. Partiler birleşik olurlarsa, güçlü olurlarsa, partililer kendini partili hissederlerse, o partide kucaklaşma olursa bu sorunlar, bu konular kendi içinde çözülür. Fakat partili olmanın bir adabı vardır. Bir ahlakı vardır. Dün akşam yaşadığımız süreçte, dört gündür yaşadığımız süreçle Cumhuriyet Halk Partili olmanın, Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde yer almış ilkeleriyle örtüşmeyen konu başlıkları içermektedir açıkladığım sözlerle ilgili. Partinin yönetimi böyle bir karar almış."

Durumu yumuşatmak için partili arkadaşlarımızla çiçek yollamam ve bu çiçeklerin ve çiçekleri getiren arkadaşların tartaklanarak, Cumhuriyet Halk Partili, onlar da eski parti yöneticisidir, Cumhuriyet Halk Partisi binasının dışına parti ahlakı dışında atılması, bunu yaparken zor kullanılması... Cumartesi gecesi çoğunuz buradaydınız. Olası bir devir teslim girişimine engel olmak için yangın ekipmanlarıyla, su hortumlarıyla, kapılara kurulan barikatlarla Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin Cumhuriyet Halk Partisi binasına girmesinin engellenmeye çalışılması ve bunun içinde sürekli ortama gelen demeçler, görüşmem, AKP'den daha AKP'liler, alkol masasından kalkıp gelmişler, küfretmişiz gibi algı yaratıyorlar.

Ben, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak kırdığım, üzdüğüm kim varsa onlardan tek tek özür diliyorum. Bu parti bize atamızdan, babamızdan miras. Bu parti Utku'dan da Ahmet'ten de Mehmet'ten de daha kıymetli. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olduğumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu 8,7 idi. İzmir'de ya 2 ya 3 belediyesi vardı ve parti baraj altında kalmıştı. 26-27 yıllık mücadelemizle, benim de içinde bulunduğum 5 defa İl Yönetim Kurulu üyeliği, 2 defa ilçe başkanlığı, son 5 yılda da belediye başkanlığı olarak yürüttüğüm süreçlerle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını hep yukarılara taşıdık. Benim de katkım var, birçok partilimizin de katkısı var. Ama bu süreçlerden bihaber olan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapmamış, Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday olarak kongrelerde yarışmamış, demokratik yarışla karşısına aday çıkarak çarşaf listeden liste delmemiş, gençlik kollarında, kadın kollarında, ilçe örgütlerinde çalışan arkadaşları bar fedaisi olarak tanımlayıp onların CHP'li olduğundan bile bihaber olan arkadaşlar maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'ne dün akşamki tabloyu bilerek ve isteyerek yaşattı. Babalar Günü'nde Baba Ocağına bayramlaşmaya elimde çiçekle, bu kıyafetle, aynı dünkü kıyafetimdir, geldim. Bunun sonucunda taban hareketiyle, örgütün gerçek sahiplerinin demokratik iradesiyle biz dün akşam itibarıyla kan dökmeden, polisi çağırmadan, biz çağırmadık kimseyi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni teslim aldık. Böyle olmasını biz de istemezdik ama bütün yolları tükettik."

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden kendisini seçtiğini aktaran Gümrükçü, parti içerisinde 27 yıllık bir mücadelesi olduğunu ifade etti. Gümrükçü, "Örgütteki emeğim, daha önce il başkanı adayı olmam, ilçe başkanlığı görevlerini yapmam, belediye başkanlığı yapmam, belediye başkanı olduğum dönemde hem seçilirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çiğli'de aldığı tarihindeki en yüksek oyu alıp hem de 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, açarsınız bakarsınız sonuçlar ortada, birçok ilçede partinin oyu düşerken, milletvekilliğinde düşerken, Çiğli'de bizim bunları katlayarak artırmamız. 26 yıllık mücadelede biriktirdiğim dostlarım, yoldaşlarım ki bir kısmı burada şimdi. Huzurlarınızda onlara da teşekkür ediyorum" dedi.

Utku Gümrükçü, CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la da kişisel bir probleminin olmadığını ve parti içerisinde bu ayrışmaları doğru bulmadığını ifade etti.

Gümrükçü, "Tabanın talebi, tabanın istemi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni de etkiledi ve böyle bir karar çıktı. Ben huzurunuzda beni bu göreve getiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkür ediyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun kendisini görevlendirirken, "CHP'nin kalesidir İzmir. O kale düşmeyecek. O kale büyüyecek, o bayrak daha yukarılara taşınacak. Sen Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanısın, hiçbir partiliyi ötekileştirmeyeceksin, bütün partilileri kucaklayacaksın, görevde olan ya da geçmişte görev almış bütün arkadaşlarını dinleyeceksin, partinin İzmir'deki yol haritasını onlarla beraber oluşturacaksın" dediğini aktaran Utku Gümrükçü,

"İL YÖNETİM KURULU OLUŞTURMA SÜRECİMİZ OLACAK"

Utku Gümrükçü, İl Yönetim Kurulu oluşturma süreci olacağını belirterek, "Ben hiç kimseyi görevden almaya gelmedim. Hiç kimseyi partiden dışlamaya gelmedim. Ama bu sürecin sonunda siyaseten bazı ayrılıkların olabileceğini öngörüyoruz. Bu süreçte CHP çatısı altında kalmak isteyen arkadaşlarla, mevcut görevinde devam etmek isteyen bütün arkadaşlarla yol yürüyeceğimi buradan ifade etmek istiyorum. Önce mevcut il yönetimi ve mevcut ilçe başkanlarıyla, tabii ki katılmayı uygun görenlerle bir durum değerlendirmesi yapıp, olası talep varsa talepleri alıp, İzmir'in önündeki onların gördüğü konu başlıklarını, CHP'nin ne yapması gerektiğini sorup hızlı bir şekilde diğer arkadaşlarla da görüşerek bu süreçleri ilerleteceğiz" şeklinde konuştu.

İzmir İl Başkanı olarak hem mevcut belediye başkanlarıyla hem ilçe başkanlarıyla hem de yuvadan ayrılanlarla süreci değerlendirip partiyi güçlendirme amacında olduğunu söyleyen Gümrükçü, "Bu süreçte kırılan, üzülen, kendisini Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında hisseden bütün arkadaşlara da hem kolumuz, kucağımız, gönlümüz açık hem de kapılarımız açık" ifadelerini kullandı.

"BEN ÖRGÜTÜN İÇİNDEN GELİYORUM, BU ÖRGÜTÜN İÇİNDE YAŞIYORUM"

Utku Gümrükçü, CHP örgütünün içinden geldiğini, örgütün içinde yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Gittiğim yerde zaten bir Cumhuriyet Halk Partili ile siyaset yapıyorum. Bu son süreçte bir algı yaratıldı. Sanki ben il başkanı olunca Cemil Tugay çok rahatsız oldu da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti gibi. Halbuki izlediğiniz hem Çağatay Bey'in açıklamalarından hem Cemil Bey'in kendi açıklamalarından, o partinin genelinin yaşadığı süreçle ilgili bazı eleştirileri dile getirdiğini ve bu yüzden bir ayrılık yaşadığını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi'ne katkı koyacak, katkı koymak isteyen herkese kapımız açıktır. Herkesle iş yaparız. Artı olarak İzmir için, CHP'li ya da CHP'li olmayan, hangi partiden olduğu önemli değil; bağımsız olur, başka partiden olur, bütün arkadaşlarla İzmir için, İzmir halkı için görüşürüm. Parti olarak bizim yapmamız gerekiyorsa ya da toplumun talepleri neyse onları iletir ve paylaşırım. Dolayısıyla ben bunun bu yolla toparlanabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi konu kişisel bir konu değil, genel bir konu. Çözüleceğini umuyorum. Kimsenin yerine aday olmaya da gelmedik. Ben bu makama kendimi bir yere taşımaya da gelmedim. Bu makam zor bir makam. Normalde de zor, şu an daha zor bir makam. Ben koltuk sevdalısı da değilim. Ben Cumhuriyet sevdalısıyım ve Cumhuriyet Halk Partisi sevdalısıyım. Bu makamdan güç almaya değil, bu makama güç vermeye geldim. Girdiği kabın şekline giren bir siyasetçi değilim. Girdiği yere şekil veren bir siyasetçiyim. Farkı en yakın zamanda göreceksiniz. Tek kişi olsam da hepsinin yaptığı işten fazlasını yaparım, ondan da emin olun. Kongre takvimini açıklayacağını Genel Merkez söyledi. Hani düştü falan dedikleri MYK ve Parti Meclisi en yakın zamanda... O zaman ne olur bilmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi en kısa sürede kongresini yapacaktır. O kongre çarşaf listeyle yapılacaktır."

"CEMİL TUGAY'IN DA ÇAĞATAY GÜÇ'ÜN DE HER ZAMAN YANINDAYIM"

Cumhuriyet Halk Partisi o farklı renklerle, farklı seslerle güzel. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'yla da, Özgür Özel'le de güzel. Biz burada kimsenin resmini indirip kimsenin resmini kaldırma gibi bir çaba içerisinde değiliz. Dün akşamdan kalma bir disiplin süreci işletilecek.  Bornova'da, Buca'da, bütün bu süreçlerin içerisinde ben zaten vardım dayanışma anlamında. Görevim yoktu ama partililik bilinciyle tanıdığım tanımadığım arkadaşlara sahip çıkma, onların yanında olma gereği hissettim. Cemil Tugay bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olmayabilir ama onun da başına bir şey gelirse, ben geleceğini zannetmiyorum, onun da yanında olurum. Sayın Çağatay Güç'ün de başına bir şey gelirse onun da yanında olurum. Yani bundan emin olun. Siyaset ayrı, düşenin yanında olmak, kötü gün dostu olmak ayrı. Buradaki birçok arkadaş bilir. Utku Gümrükçü demek zaten vefa demektir. Hem ülkesine hem partisine hem arkadaşlarına. Onun gereği neyse ben onu yaparım. Yapacağım da. Bunu da hep beraber göreceksiniz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Utku Gümrükçü: Ben koltuk sevdalısı değilim - Son Dakika

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