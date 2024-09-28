CHP Karadeniz Örgütleri'nden Ekrem İmamoğlu'na Destek açıklaması - Son Dakika
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CHP Karadeniz Örgütleri'nden Ekrem İmamoğlu'na Destek açıklaması

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CHP Karadeniz il örgütleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik açılan davaya tepki göstererek destek açıklamaları yaptı. Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, İmamoğlu'nun hukuksuzluklarla karşılaşacağına dair inançlarını dile getirdi ve iktidarın baskılarına boyun eğmeyeceklerini belirtti.

28.09.2024 16:34  Güncelleme: 16:38
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - CHP Karadeniz il örgütleri, hakkında siyasi yasak istenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması yaptı. Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, "İnanıyoruz ve biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine sahip olan herkes Ekrem İmamoğlu'na karşı yapmayı planladığınız hukuksuzluğun karşısında olacak. Türkiye ittifakı ona sahip çıkacaktır. Sayın İmamoğlu'nu yok edemeyeceksiniz. İmamoğlu'nu sizlerin iktidar hırsınızın mağduru değil, galibi yapacağız" dedi.

CHP Samsun, Bolu, Erzurum, Kastamonu, Amasya, Zonguldak, Artvin, Çankırı, Giresun, Ordu, Sinop, Bartın, Çorum, Gümüşhane, Rize, Tokat, Bayburt, Düzce, Karabük, Sakarya ve Trabzon örgütleri kamuoyunda 'ahmak davası' olarak bilinen ve İmamoğlu hakkında siyasi yasak da istenen istinaf sürecindeki davaya tepki gösterdi, İmamoğlu'na destek açıklaması yaptı.

"Sayın İmamoğlu'nu yok edemeyeceksiniz"

İl örgütleri adına açıklamayı okuyan CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Karadeniz il örgütleri olarak uyarıyoruz; sizlerin hukuksuzluğuna boyun eğmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak geçmişten gelen mücadele gücümüz ve kararlılığımızla her zaman haksızlıklara ve baskılara karşı mücadele ettik. Bu uğurda çok sayıda arkadaşımızı kaybettik, kapatıldık, partimizin mallarına el konuldu fakat biz yılmadık, yıkılmadık, biz hep ayakta kaldık. Partimizin gücünü ve kudretini Cumhuriyet değerlerinden almaktadır. Partimizi yenilemeyen ve yıkılamayan yapan güç de budur. Ne Cumhuriyetimizi yok edebilirsiniz ne de partimizi. Her türlü baskıya rağmen yenemediğiniz Sayın Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet'in belediye başkanıdır. Yıllardır yağmaladığınız İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti'nin değerleriyle belediye başkanlığı yapmaktadır. Yağmadan, ranttan ve talandan başka bir şeye çalışmayan aklınız için en büyük tehdit olarak gördüğünüz Sayın İmamoğlu'nu yok edemeyeceksiniz. Kanal İstanbul'unuzu yaptırmayacağız.

"Kendi hukuksuzluğunuzun altında kalacaksınız"

İnanıyoruz ve biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine sahip olan herkes Ekrem İmamoğlu'na karşı yapmayı planladığınız hukuksuzluğun karşısında olacak. Türkiye İttifakı ona sahip çıkacaktır. Ne yaparsanız yapın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a ve Türkiye'ye hizmet etme arzusunu da iradesini de engelleyemeyeceksiniz. Daha önce olduğu gibi bu sefer de kendi hukuksuzluğunuzun altında kalacaksınız.

"Bir an önce erken seçime gidin ve iktidarı devredin"

Açılan dava tamamen hukuksuzdur çünkü biliyoruz ki bu bir hukuk davası değildir, bu bir iktidar mücadelesidir. Biliyoruz ki sizler yağmayı, talanı sürdürmek istiyorsunuz ve bunun için iktidarınızı kaybetmek istemiyorsunuz. Kaybedeceğinizi bildiğiniz için korkuyorsunuz. Bu yüzden Sayın Ekrem İmamoğlu'na saldırıyorsunuz ve yok ettiğiniz hukuk eliyle siyaset dışına etmeye çalışıyorsunuz. Ama bilin ki kaybedeceksiniz. Bu sizin kaderiniz ve sizler bundan kaçamayacaksınız. Şimdiden uyarıyoruz; sizler ola ki bir akıl tutulması sonucu yarattığınız hukuksuzluğunuzla ceza verirseniz bunu asla kabul etmeyeceğiz. Onun için bu işten vazgeçin. Bir an önce erken seçime gidin ve iktidarı devredin. Bizler Karadeniz il örgütleri olarak Ekrem başkanımızın yanında duracağız. Bizler ona karşı yapacağınız her türlü baskı ve saldırıya ön alıp kararlılığımızla yok edeceğiz. Bir kez daha tekrar ediyoruz. Bizler geçmişten gelen mücadele geleneğimiz ve kararlılığımızla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu sizlerin iktidar hırsınızın mağduru değil, galibi yapacağız. Sizleri 22 yılda yaratmış olduğunuz hukuksuzluğa ve adaletsizliğe mahküm edeceğiz çünkü bu mücadele hak, hukuk ve adalet mücadelesidir. Ekrem Başkan İstanbul'dur, Türkiye'dir. Biz İstanbul'a ve Türkiye'ye sahip çıkacağız."

CHP Karadeniz Örgütleri\'nden Ekrem İmamoğlu\'na Destek açıklaması
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Karadeniz Örgütleri'nden Ekrem İmamoğlu'na Destek açıklaması - Son Dakika

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