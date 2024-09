CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Gezi Davası tutuklularını ziyaret etti

Güncel

(ANKARA)- CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Gezi Davası'nda 18'er yıl hapis cezasına çarptırılan Can Atalay ile Tayfun Kahraman ve 2 bin 497 gündür tutuklu Osman Kavala'yı Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Tayfun Kahraman cezaevinden hastaneye götürülüşü sürecinde yaşadıklarını Çakırözer aracılığıyla kamuoyu ile paylaştı. Nakil aracında saatlerce elleri kelepçeli kalmak zorunda bırakıldığını ve kelepçelerin bileğini sıktığı uyarılarının dikkate alınmadığını söyleyen Kahraman, Cerrahpaşa Hastanesi'ndeki muayenesi sırasında da doktorun talebine rağmen jandarmaların odadan çıkmadığını aktardı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Can Atalay ile Tayfun Kahraman ve Osman Kavala'yı Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Gezi Davası'nın hükümlülerinden Tayfun Kahraman geçtiğimiz hafta sağlık kontrolü için cezaevinden hastaneye götürülürken kendisine yaşatılan 'kötü muameleyi' Çakırözer'e aktardı. Cezaevi nakil aracında elleri kelepçeli olarak saatlerce durmak zorunda bırakıldığını anlatan Tayfun Kahraman, kelepçenin bileğini sıktığı uyarılarının dikkate alınmayarak kelepçenin daha da sıkılaştırıldığını söyledi.

Kahraman cezaevinden hastaneye götürülüşü sürecinde yaşadıklarını Çakırözer aracılığıyla kamuoyu ile paylaştı. Nakil aracında saatlerce elleri kelepçeli kalmak zorunda bırakıldığını ve kelepçelerin bileğini sıktığı uyarılarının dikkate alınmadığını söyleyen Kahraman, Cerrahpaşa Hastanesi'ndeki muayenesi sırasında da doktorun talebine rağmen jandarmaların odadan çıkmadığını aktardı.

Kahraman, "Şu an bir sıkıntım yok iyiyim. Esas olan bu kötü muamelenin bana yapılması değil, tüm mahkumlara yapılıyor olması ve bu kötü muamelenin normalleşip, genelleşmiş olması. Bundan sonra hiç kimseye yapılmasın diye hukuki mücadelemi veriyorum. Derdimiz kişilerle değil, bu meselenin kurumsal olarak çözülmesi, kötü muamelenin son bulması lazım" dedi.

Kahraman: "Derdimiz kişilerle değil, mesele kurumsal olarak çözülmeli"

Kahraman Cerrahpaşa Hastanesi'nde de muayenesi sırasında doktorun talebine rağmen jandarmaların odadan çıkmadığını anlattı. Kahraman ayrıca bileğinde oluşan morluklar ve yaralar ile doktorun talebine rağmen jandarmaların odadan çıkmadığına ilişkin hastanede tutanak tutturduğunu da belirterek, şunları söyledi:

"Şu an bir sıkıntım yok iyiyim. Esas olan bu kötü muamelenin bana yapılması değil, tüm mahkumlara yapılıyor olması ve bu kötü muamelenin normalleşip, genelleşmiş olması. Bundan sonra hiç kimseye yapılmasın diye hukuki mücadelemi veriyorum. Derdimiz kişilerle değil, bu meselenin kurumsal olarak çözülmesi, kötü muamelenin son bulması lazım" dedi.

Atalay: "Hukuksuzluk çözülmeden meclis nasıl çalışmaya başlayacak?"

Çakırözer'in cezaevinde görüştüğü tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay da Tayfun Kahraman'a yapılan kötü muamelenin zorbalık ve işkence olduğunu, uluslararası her türlü norma aykırı olduğunu söyledi.

Atalay, milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Anaysa Mahkemesi'nin hakkında verdiği 'yok hükmündedir' kararına Meclis'in uymamasına ilişkin de şu açıklamaları yaptı:

"Başından beri hepimiz hukuksuz yere buradayız. Benim ismim üzerinden ısrar edilen Anayasa ve hukuk tanımazlık aslında nasıl mahpus edildiğimizi bir kere daha kanıtlıyor. Önümüzde bu Anayasa tanımazlığa Meclis'i dahi ortak etmeye çalışanlara karşı hep birlikte vereceğimiz çetin bir sınav var. Meclis bu sorun çözülmeden, bu meşruiyet krizi aşılmadan çalışmalarına nasıl başlayıp devam edecek doğrusu merak ediyorum."

"Kahraman'a yaşatılan kimseye yaşatılmasın"

Ziyaretlerinin ardından cezaevi önünden açıklamada bulunan CHP'li Çakırözer şunları söyledi:

"Gezi Davası tutukluları Osman Kavala, Can Atalay ve Tayfun Kahraman ile görüştüm. Haksız, hukuksuz yere yıllardır burada tutuluyorlar. Tayfun Kahraman bir de bu haksızlığın üzerine hafta içinde büyük bir işkence ve kötü muamele ile karşı karşıya kaldı. Kendisine bunları sordum hepsini bir bir anlattı. Israrlarına rağmen kendisine yapılan kötü muamelenin devam ettiğini söyledi. Hakkındaki suçlama, mahkümiyet kararları ne olursa olsun cezaevindeki tutukluların, mahkumların insanca muameleye tabii tutulması gerekir. Özellikle de konu sağlık olduğunda. Tayfun Kahraman'a yapılan kötü muamelenin kimseye yapılmaması bizim temel arzumuz, mücadelemiz. Bu konuda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in söylediği gibi biz bu hukuksuzluğun, kötü muamelenin her makamda sonuna kadar takipçisi olacağız."

"Adaletsizlik son bulmalı"

Çakırözer Gezi Davası tutuklularına yaşatılan adaletsizliğin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Aynı zamanda 7 yıldır cezaevinde olan Osman Kavala, Milletvekili olmasına rağmen zorla cezaevinde tutulan Can Atalay'ın ve Tayfun Kahraman ile Bakırköy Cezaevi'nde olan Mine Özerden ve Çiğdem Mater'e yaşatılan adaletsizliğin son bularak, serbest bırakılmalarını istiyoruz. Türkiye'nin bu ayıptan kurtulması gerekir" dedi.