CHP\'nin Esenyurt Nöbeti…. Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Kayyum Meselesi Türkiye\'nin Lügatından Derhal Çıkartılmalıdır

(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı nöbet sürüyor. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndaki nöbette Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün konuştu. Akgün, "Avrupa, Fransa, İtalya, 10, 15 yıl sonra kadınlara seçme, seçilme hakkı veriyor. Türkiye, dünyaya, Avrupa'ya örnek oluyor. Biz de şimdi toplanmışız, Esenyurt'ta Ahmet Hoca çıksın, Ankara kayyumu kaldırın, hukuk çalışsın, adalet çalışsın... Bu kayyum meselesi Türkiye'nin lügatından bir an önce, hemen ve derhal çıkartılmalıdır" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı nöbet sürüyor. Nöbette Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün konuştu.

"Demokrasinin temeli elbette seçmen iradesidir"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, şunları söyledi:

"Ben bugün buraya gelmeden önce, meydana gelmeden önce meclis grubumuzla bir araya geldik. Meclis grubumuzda ifade ettiğim sözleri aslında burada söylemek istiyorum. Çünkü o duygularım devam ediyor. O duygu nedir? O duygu şu aslında. O duygu dayanışma duygusu. O duygu demokrasinin temeli elbette sandıktır. Demokrasinin temeli elbette seçmen iradesidir. Sandığın dışında yargısıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, kurumlarıyla, üniversiteleriyle, kuruluşlarıyla, kurumsal yapısıyla demokrasiyi tamamlayan birçok yapı taşı var. Ama bunun en temeli sandıktır. Çünkü sandık millet iradesi demektir. Sandık millet iradesi demek olduğu için zamanında doğru yerde, doğru zamanda egemenlik kayıtsız, şartsız milletin demiş biri. O yüzden öyle baktığınız zaman egemenliğin kayıtsız şartsız yine milletin olması için millet iradesinin sandıktan çıkan millet iradesinin 57 gündür tecelli etmemesine sebep olan uygulamaların bir an evvel son bulmasını hepimiz diliyoruz.

Dileğimiz, umudumuz Ahmet Hocamızın bir an evvel demokrasinin tecelli etmesi için 57 günlük bu aranın bir an evvel son bulması için bir an evvel süreçlerin sonuçlanması ve aramıza katılmasıdır. Ama bizim bugün burada gösterdiğimiz, 57 gündür gösterdiğimiz, umarım dilerim kısa sürecek olan bundan sonra da kendi özgür irademizle artık dağılacağımız ve başkanımızın da görevinin başına döneceği günler yakındır. Dileğim, temennim budur. Ama dayanışma iradesinin çok değerli olduğunu buradan tekrar vurgulamak istiyorum. Burada olmak, bu iradeyi göstermek, demokrasinin en güzel örneklerinden bir tanesi daim olsun diye diliyorum."

Akgün: "Türkiye son zamanlarda yaklaşık yedi yıldan bu yana kayyum meselesini kalıcı hale getirerek Türk demokrasisine çok büyük zarar vermiştir"

"Yeni yılın başlangıcına, eski yılın sonuna yaklaştık. Gönül isterdi ki burada demokrasiden bahsedelim. Güzel şeylerden bahsedelim." diyerek konuşmasına başlayan ve Avrupa Konseyi'ndeki Türkiye'ye ilişkin gözlemlerini anlatın Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise şunları söyledi:

"Her şeyden önce bizim için, Türkiye Cumhuriyeti ve ay yıldızlı bayrağımız önemlisi. En önemlisi odur. Onun için yaşıyoruz. Ama Türkiye son zamanlarda yaklaşık yedi yıldan bu yana kayyum meselesini kalıcı hale getirerek Türk demokrasisine çok büyük zarar vermiştir. ve bu zarar bu kayıp devam ediyor. Bizim anayasamız, bizim belediyeciliğin anayasası 1580 sayılı kanundur. Şimdiki daha sonra bizim de içinde bulunduğumuz yeni yapılan bir kanun. Belediye Kanunu ve belediyecilik esas gücünü Anayasa'dan alır. Anayasanın 127. maddesinde belediye başkanlarının geçici olarak görevden alınması, 'bir İçişleri Bakanı tarafından görevden alınır' hükmü 1930'dan 1980'den bu tarafa var. Ondan önce de vardı, şekli değişikti. 'Alabilir' diyor. Zaman zaman da alınıyor. Ama yerine meclisten bir başkan vekili seçiliyordu. 2016'dan sonra ilave edilen maddeyle terörle iltisaklı, işte bağlantılı veyahut da benzeri çeşitli yorumlarla meclis görevinin başında olmasına rağmen çalıştırılamaz bir noktaya getirildi bir yasal düzenlemeyle. İşte Avrupa Konseyi'nin derdi bu. Şimdi Türkiye'nin üzerindeki bugüne kadar Türkiye raporundaki bütün bizim aşamadığımız zor durum, ülkemiz adına sıkıntı çektiğimiz madde bu. Bunu ortadan kaldırmak bugün de yarın da Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten Sayın Cumhurbaşkanımızdan parlamentoya kadar tüm parlamenterlerimize ait çok önemli bir tasarruftur.

"Avrupa Türkiye değil demokrasi konusunda, Türkiye'nin Avrupa'ya ders vermesi lazım"

Bakınız Avrupa Türkiye değil demokrasi konusunda, Türkiye'nin Avrupa'ya ders vermesi lazım. Seçme seçilme hakkı noktasından baktığımız zaman demokrasiye, -seçme seçilme hakkı yoksa kimse demokrasiden bahsedemez- seçme seçilme hakkından baktığımız zaman demokrasi havarisi kesilen İsviçre'de kadınlara ne zaman seçme hakkı verildiğini bilir misiniz? 1972 yılında. Peki Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu millete, kadına ne zaman seçme seçilme hakkı verdi? 1930'da başladı belediye seçimlerine katılma. Avrupa'da var mı? Hiçbir tanesinde yok. Peki böyle bir demokrasi kültüre sahip olan, demokrasi kültürü derken, yanlış anlaşılmasın. Seçme seçilme hakkı yoksa diğeri demokrasi değildir zaten. Seçme, seçilme hakkı verildiği andan itibaren demokrasiden bahsedebilirsiniz. Avrupa'ya dünyaya örnek olan bir ülkeye kayyum yakışır mı?

"Bu kayyum meselesi Türkiye'nin lügatından yasasından bir an önce ve hemen ve derhal çıkartılmalıdır"

Avrupa, Fransa, İtalya, 10, 15 yıl sonra kadınlar seçme, seçilme hakkı veriyor. Türkiye, dünyaya, Avrupa'ya örnek oluyor. Biz de şimdi toplanmışız, Esenyurt'a, ki bizim eski mahallemiz, Büyükçekmeceli. Belde belediyesini de biz kurmuştuk. Şimdi biz burada Ahmet Hocamı, Mehmet Hocamı, Ahmet Hoca çıksın Ankara, kayyumu kaldırın, hukuk çalışsın, adalet çalışsın. Seçimle iş başına gelen, vatandaşın hür iradesiyle seçilmiş başkan makamına gelsin diye burada 57 günden beri direnişteler. Tabii ki direnmek, sesimizi duyurmak, demokrasi adına bir zenginliktir. Devam da etmesi gerekir. Ama ister o parti olsun, ister bu parti olsun, kim olursa olsun. Bu kayyum meselesi Türkiye'nin lügatından yasasından bir an önce ve hemen ve derhal çıkartılmalıdır. Avrupa'da alnımızın açık kafamızın dik gezmesi için."