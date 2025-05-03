CHP'nin Konya Mitingi İlklere Sahne Oldu. Görülmemiş Kalabalık Meydanı Doldurdu, "Hak, Hukuk, Adalet" Sloganı Attı

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(KONYA) - CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin dördüncüsüne ev sahipliği yapan Konya'da bugün on binlerce kişi kentin en büyük meydanı olan Kılıçarslan Meydanı'nı tamamen doldurdu. " İmamoğlu'na özgürlük" ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan meydandaki on binlerce Konyalının yanı sıra, meydan çevresinde mitingi polis bariyerlerinin arkasından izleyen binlerce kişinin olması dikkat çekti. CHP, Konya'da bugüne kadar düzenlenmiş en geniş katılımlı mitingini gerçekleştirdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerinin bu haftaki adresi Konya oldu. Samsun, Yozgat ve Mersin'in ardından dördüncü il olan Konya'da binlerce vatandaş, 23 Mart'tan bu yana Silivri'de tutuklu bulunan "İmamoğlu'na özgürlük" demek için bir araya geldi.

Yozgat'ın ardından Konya'da da büyük kalabalık

CHP'nin Konya mitingini düzenlediği ve yaklaşık 90 bin kişilik olduğu belirtilen Kılıçarslan Meydanı görülmemiş düzeyde bir katılıma ev sahipliği yaptı. Siyasi ve toplumsal analizlere neden olan Yozgat mitinginin ardından, AK Parti'nin diğer kalesi olarak görülen Konya'da da on binlerce yurttaş CHP mitingine katılarak adalet talebini dile getirdi.

Hafta boyunca ilçe ziyaretleri yapıldı

Miting hazırlıkları bir hafta öncesinden CHP Konya İl Başkanlığı ve genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve PM üyelerinden oluşan bir CHP heyetiyle yürütüldü. Heyetler Konya'nın farklı ilçelerine yaptıkları ziyaretlerle sendikalar, odalar ve STK'lar ile Konyalının, esnafın, çiftçilerin sorunlarını dinledi. Meydanı dolduran yurttaşlar arasında ilçelerden ve köylerden mitinge katılmak için gelenler dikkat çekti.

Meydanda iki otobüs konumlandırıldı. Miting otobüsünün yanına iki dev led ekran konuldu. Vinçler yardımıyla bayraklar asıldı. İmamoğlu ve Özel'in fotoğrafının bulunduğu "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" yazılı dev pankart da dikkat çekti.

Sıkı güvenlik önlemi

Hazırlıklar kapsamında mitingden iki gün önce, Çumra ilçesinde duyuru çalışması yapan İl Başkan Yardımcısı ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısının da bulunduğu sesli yayın aracının geçişi sırasında bir saldırgan tarafından havaya kuru sıkı silahla iki el ateş açılması tepki çekmişti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay CHP'li bir gencin sevinçten havaya ateş açtığını söylese de CHP'liler ise bu açıklamaları, "olayların üstünü örtmek" olarak nitelemişti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre 22 bin metrekarelik, 88-90 bin kişiyi ağırlayabilen Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen miting için polis sıkı güvenlik önlemleri aldı. Meydanda saat 12.00'ye kadar köpekli bomba araması yapıldı. Yurttaşlar, saat 12.00'den itibaren üstleri aranarak meydana alınmaya başlandı.

Polisin arama noktasında zaman zaman yığılmalar medyada geldi. Miting başlamadan önce, yığılmanın önlenmesi için ses aracından yapılan anonslarla polisten işlemleri hızlandırması talep edildi.

Erdoğan'a son genel seçimde yüzde 73 oy verildi, 31 Mart'ta "sarı kart" gösterildi

2023 genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 72,99'luk oy oranına sahip olduğu Konya, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise yüzde 49,44'lük oy oranıyla belediyeyi AK Parti'li Altay'a teslim etti. Seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) adayı Mehmet Köseoğlu'nun yüzde 23,48'lik oy alması, "Konya, AK Parti'ye sarı kart gösterdi" yorumlarını beraberinde getirmişti. Yerel seçimlerde CHP, kentteki belediye sayısını birden beşe çıkararak Konya'da varlığını hissettirmeye başlamıştı.

İki yılın ardından ilk miting

Konya Merkez'de CHP'nin son mitingini Ekrem İmamoğlu, 8 Mayıs 2023 tarihinde, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı olarak Anıt Meydan'da yaptı. Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Ocak 2025'te Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde belediye ziyareti yaparak yurttaşa hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Konya mitingi ise 17 Mart 2024'te, AK Parti'nin yerel seçim kampanyası kapsamında, bugün CHP'nin miting yaptığı Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenmişti. Bu miting Erdoğan'ın Konya'da gerçekleştirdiği en büyük halk buluşması olarak tanımlanırken Erdoğan, miting sırasında alanda 110 bin kişinin olduğunu ifade etmişti.

CHP'nin Konya mitingi, bugüne kadar Konya'da yapılmış en büyük mitinglerden biri oldu. Meydan tamamen dolarken binlerce Konyalının da mitingi polis barikatlarının arkasından, alana girmeden izlediği görüldü.

Çiftçi yoğun katılım gösterdi, kürsüden seslendi: Bizler telef edilirsek bütün ülke telef olur

CHP İl Başkanı Bekir Yaman, otobüs üstünden Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu'nun mesajını okudu. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak anılan Konya'da en mağdur kesimlerden biri olan çiftçilerin mitinge yoğun katılımı dikkat çekti. Mitingde otobüs üstünden konuşan Konyalı çiftçi Hatice Sarı'nın sözleri yoğun alkış aldı. Sarı, Erdoğan'ın "Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li siyaset yolunda telef olup gidecek" sözlerine atıfta bulunarak "Okuyan telef, köylü telef, üreten telef. Bizler telef edilirsek bütün ülke telef olur. Kanal İstanbul'a vereceğin parayı çiftçiye versen de ben burada hiç konuşmasaydım olmaz mıydı? Üretimi desteklemeyen, köylünün yanında olmayan bir iktidar istemiyoruz. Bizleri telef edemezsiniz. Halkız, haklıyız, kazanacağız" dedi.

Belediye başkanlarından mitinge destek

Çiftçi Sarı'nın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, otobüs üstüne çıkarak vatandaşları selamladı, ardından Konyalılara seslenen Yavaş'a da ilgi yoğundu. Yavaş'a Ankara'nın ilçe belediye başkanlarından Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da eşlik etti. Komşu kent Antalya'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de mitinge katılan belediye başkanları arasında yer aldı.

Özgür Özel, konuşmasında Konyalı çiftçilerin en büyük sorunu olan susuzluğa değindi. CHP Lideri, tarım ve hayvancılıkla uğraşan Konyalı çiftçilerin yaşadığı tarımsal girdi maliyetlerinin yüksekliğine ve su sorununun çözülmemesi nedeniyle Konya'da oluşan binlerce obruğa dikkat çekti.

"Beni susturamazsın ben halkım"

CHP, geniş katılımla gerçekleşen bu mitingle birlikte AK Parti'nin kalesi olarak anılan Konya'dan çiftçilerden emeklilere, öğrencilerden işçilere kadar toplumun farklı kesimlerinden halkın taleplerini de meydanda bir araya getirdi. Binlerce kişi taleplerini, "Hak, hukuk, adalet", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Tayyip istifa", "erken seçim" gibi sloganlarla seslendirdi. Alanda "Kendim için değil, kadınlar ve gençler için buradayım", "Beni susturamazsın ben halkım", "Edison bile pişman", "Diren Pikaçu", "Özgür abi Türkiyemizi AKP zulmünden kurtar", "Çocuklarımız gelin değil, geleceğimiz olsun", "Tek adamla ömür mü geçer" yazılı pankartlar da dikkat çekti.

"Benim işim ceketi çıkarıp kolları sıvayacak olanı içeriden çıkarmak"

Özel konuşması sırasında atılan "Ceketi çıkar, kolları sıva" sloganlarına karşılık verirken, kürsüde ceketi çıkarıp gömlek kollarını sıvamanın Ekrem İmamoğlu ile özdeşleştiğini hatırlattı. Özel, "Benim işim ceketi çıkarıp kolları sıvayacak olanı içeriden çıkarmak. Ekrem Başkan'ı çıkaracağız" sözleriyle kalabalığa karşılık verdi. Özel'in bu ifadeleri meydanda yoğun alkış aldı, "Ekrem Başkan" sloganları atıldı. Özel bunun üzerine kalabalığa şu sözleri tekrar ettirdi: "Ey Erdoğan, adayımı bırak, sandığı getir. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Ekrem Başkan, Cumhurbaşkanı olsun istiyorum."

Özel'den meydan dışına selam, il yöneticilerine eleştiri

Özel, miting alanının dışında kendisini izleyen vatandaşalara da seslendi. Otobüs üzerinde konuşurken bir süre polis barikatlarının arkasına toplananlara ve mitingi uzaktan izleyenlere hitap eden Özel'in "İmamoğlu'na yapılanlara hukuksuz diyorsanız el sallayın" şeklindeki sözlerine miting dışındaki Konyalılar da hep birlikte el sallayarak karşılık verdi.

Mitingi otobüsün arkasındaki protokol alanında takip eden CHP Konya il örgütü yöneticilerini de eleştiren Özel, "Madem bu kalabalığa karışmazsın, altı ay buradaki kimseye randevu yok. Sanki para alıyoruz, gelmiş biletsiz buradan izliyor. Birinizi almayacağım yanıma hepinizi gördüm" diye seslendi.

"Konya artık Cumhuriyet'in kalesi"

CHP'nin Konya mitinginde on binlerce kişinin bir araya gelmesini ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "AKP'nin anlaması gereken şudur: Artık 'Bizim siyasi kalemiz' diye bir şey yok" ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ise Konya'nın artık Cumhuriyet'in kalesi olduğu yorumunu yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise Konya mitinginin "iktidarın artık gitmesi gerektiğini" gösterdiğini söyledi, "Konyalı da Konyalı çiftçi de bu iktidardan bıkmış durumda. Sandığın gelmesi için gün sayar durumda" dedi.