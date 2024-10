Çiğli'de Muhtarlar Günü Kutlandı

Güncel

(İZMİR)- Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Muhtarlar Günü dolayısıyla Çiğlili muhtarlar ile bir araya geldi. Mahalle muhtarlarının tamamının katıldığı gecede Başkan Yıldız, "Muhtarlarımızın desteği ve işbirliği ile ilçemize kalıcı eserler bırakacağız. Hep beraber bu kente hizmet edeceğiz" dedi.

Pelikan Kafe Restoran'da Muhtarlar Günü dolayısıyla 26 Mahalle muhtarı ile bir araya gelinen gecede birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapıldı. Sıcak bir atmosferde geçen buluşmada Başkan Yıldız ve muhtarlar hem sohbet etti, hem de birlikte türküler söyledi.

Başkan Yıldız: "Muhtarlarımızla Çiğli için çalışacağız"

Muhtarların toplumsal birlikteliğin ve dayanışmanın en önemli yapı taşları olduğunu vurgulayan Başkan Yıldız, "Muhtarlarımız toplumsal birlikteliğin ve dayanışmanın temel direkleridir. Her zaman yanımızda olan, sorunlarımızı çözmek için canla başla çalışan muhtarlarımıza minnettarız. Demokrasinin temel taşlarından biri olan değerli muhtarlarımız, mahallelerimizin kalbidir. Onların fedakarlıkları ve özverili çalışmaları sayesinde daha yaşanabilir bir Çiğli oluşturuyoruz. Kendileri ile 4 buçuk yıl el ele vererek ilçemiz için en iyi hizmeti sunacağız. Muhtarlarımız, sadece bir gün değil; her gün ve gece gündüz halkımızın sesi, onlar hizmetin ilk ve en önemli köprüleridir. Omuz omuza çalıştığımız değerli muhtarlarımızla birlikte daha güzel bir Çiğli inşa edeceğiz. Muhtarlar gününüzü de kutluyorum" dedi.

"Hızlı hizmet üretilecek"

Çiğli'ye hizmet için muhtarlar ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarının altını çizen Yıldız, "Benim ilk mesleğim belediyecilik, o nedenle de kentte ilk temas noktası olan muhtarlarımız ile aramızda çok hızlı bir köprü kurmayı ve bu köprünün zeminini de çok sağlam inşa etmeyi önemsiyorum. Belediyemizin tüm bürokratları muhtarlarımızla beraber hangi kapı aşındırılacaksa aşındıracak, nereye gidilecekse gidecek. Mahalle muhtarının getirdiği talebi yerine getirmek için çalışacağız" diye konuştu.

"Sorunları beraber çözeceğiz"

Çiğli'ye kalıcı eserler bırakacaklarını kaydeden Yıldız, "Çiğlililerin bizden tek istediği hizmet. Hep birlikte çalışarak sorunlarımızı çözeceğiz, ilçemize kalıcı eserler bırakacağız. Öncelikle ulaşım ve kentsel dönüşüm sorunlarımıza çözüm üreteceğiz. Yalnızca kentimizin değil ülkemizin en önemli konularından depreme karşı kentimizi dirençli kılmak için tüm hazırlıkları yapacağız. Ayrıca Harmandalı Çöp Depolama Alanı konusunda da sizinle sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

Mürüvvet Karakoç: "Beraber hizmet edeceğiz"

Verimli bir 5 yıl geçireceklerine inandığını belirten Çiğli Muhtarlar Gücü Derneği Başkanı Mürüvvet Karakoç, "Mahallerinde vatandaş ile devlet kurumları arasında köprü görevi gören; izni, hafta sonu, gecesi gündüzü olmadan emek veren muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutluyorum. 5 yıl boyunca Belediye Başkanımız ile beraber güzel ve özverili hizmet vereceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Bilent Gül: "Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz"

Her an Çiğlililerin hizmetinde olduklarının altını çizen Türkiye Muhtarlar Gücü Derneği Çiğli Şube Başkanı Bilent Gül, "Biz Çiğli ilçesinin muhtarları olarak gecemizi gündüzüne katarak vatandaşlarımızın emrindeyiz. Belediye Başkanımız ile eş güdümlü olarak çalışıyoruz, her zaman yanımızda oluyor ve kendisi ile omuz omuza hareket ediyoruz. Bundan sonra da birlik ve beraber içerisinde çalışacağımıza inanıyorum" dedi.