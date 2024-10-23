Çiğli'de Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çiğli'de Muhtarlar Günü Kutlandı

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlar ile bir araya gelerek dayanışma mesajları verdi ve gelecekteki projeleri için işbirliği çağrısında bulundu.

23.10.2024 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Muhtarlar Günü dolayısıyla Çiğlili muhtarlar ile bir araya geldi. Mahalle muhtarlarının tamamının katıldığı gecede Başkan Yıldız, "Muhtarlarımızın desteği ve işbirliği ile ilçemize kalıcı eserler bırakacağız. Hep beraber bu kente hizmet edeceğiz" dedi.

Pelikan Kafe Restoran'da Muhtarlar Günü dolayısıyla 26 Mahalle muhtarı ile bir araya gelinen gecede birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapıldı. Sıcak bir atmosferde geçen buluşmada Başkan Yıldız ve muhtarlar hem sohbet etti, hem de birlikte türküler söyledi.

Başkan Yıldız: "Muhtarlarımızla Çiğli için çalışacağız"

Muhtarların toplumsal birlikteliğin ve dayanışmanın en önemli yapı taşları olduğunu vurgulayan Başkan Yıldız, "Muhtarlarımız toplumsal birlikteliğin ve dayanışmanın temel direkleridir. Her zaman yanımızda olan, sorunlarımızı çözmek için canla başla çalışan muhtarlarımıza minnettarız. Demokrasinin temel taşlarından biri olan değerli muhtarlarımız, mahallelerimizin kalbidir. Onların fedakarlıkları ve özverili çalışmaları sayesinde daha yaşanabilir bir Çiğli oluşturuyoruz. Kendileri ile 4 buçuk yıl el ele vererek ilçemiz için en iyi hizmeti sunacağız. Muhtarlarımız, sadece bir gün değil; her gün ve gece gündüz halkımızın sesi, onlar hizmetin ilk ve en önemli köprüleridir. Omuz omuza çalıştığımız değerli muhtarlarımızla birlikte daha güzel bir Çiğli inşa edeceğiz. Muhtarlar gününüzü de kutluyorum" dedi.

"Hızlı hizmet üretilecek"

Çiğli'ye hizmet için muhtarlar ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarının altını çizen Yıldız, "Benim ilk mesleğim belediyecilik, o nedenle de kentte ilk temas noktası olan muhtarlarımız ile aramızda çok hızlı bir köprü kurmayı ve bu köprünün zeminini de çok sağlam inşa etmeyi önemsiyorum. Belediyemizin tüm bürokratları muhtarlarımızla beraber hangi kapı aşındırılacaksa aşındıracak, nereye gidilecekse gidecek. Mahalle muhtarının getirdiği talebi yerine getirmek için çalışacağız" diye konuştu.

"Sorunları beraber çözeceğiz"

Çiğli'ye kalıcı eserler bırakacaklarını kaydeden Yıldız, "Çiğlililerin bizden tek istediği hizmet. Hep birlikte çalışarak sorunlarımızı çözeceğiz, ilçemize kalıcı eserler bırakacağız. Öncelikle ulaşım ve kentsel dönüşüm sorunlarımıza çözüm üreteceğiz. Yalnızca kentimizin değil ülkemizin en önemli konularından depreme karşı kentimizi dirençli kılmak için tüm hazırlıkları yapacağız. Ayrıca Harmandalı Çöp Depolama Alanı konusunda da sizinle sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

Mürüvvet Karakoç: "Beraber hizmet edeceğiz"

Verimli bir 5 yıl geçireceklerine inandığını belirten Çiğli Muhtarlar Gücü Derneği Başkanı Mürüvvet Karakoç, "Mahallerinde vatandaş ile devlet kurumları arasında köprü görevi gören; izni, hafta sonu, gecesi gündüzü olmadan emek veren muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutluyorum. 5 yıl boyunca Belediye Başkanımız ile beraber güzel ve özverili hizmet vereceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Bilent Gül: "Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz"

Her an Çiğlililerin hizmetinde olduklarının altını çizen Türkiye Muhtarlar Gücü Derneği Çiğli Şube Başkanı Bilent Gül, "Biz Çiğli ilçesinin muhtarları olarak gecemizi gündüzüne katarak vatandaşlarımızın emrindeyiz. Belediye Başkanımız ile eş güdümlü olarak çalışıyoruz, her zaman yanımızda oluyor ve kendisi ile omuz omuza hareket ediyoruz. Bundan sonra da birlik ve beraber içerisinde çalışacağımıza inanıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Onur Emrah Yıldız, Muhtarlar Günü, Yerel Haberler, Etkinlikler, Belediye, Politika, Güncel, Yaşam, Çiğli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiğli'de Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
15:31 İYİ Parti, Bahçeli’nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var
15:00 Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım’da Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım'da
14:24 Bomba iddia: Bahçeli’nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti’ye katılacak Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
22:34 CHP lideri Özel, Diyarbakır’da Kürtçe şarkılarla karşılandı CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı
22:17 Hazırlıklar başladı FETÖ’nün karargahında olağanüstü hareketlilik Hazırlıklar başladı! FETÖ'nün karargahında olağanüstü hareketlilik
22:16 Tarih vererek duyurdular: İran’a saldırı planı hazır Tarih vererek duyurdular: İran'a saldırı planı hazır
22:05 Galatasaray’dan TFF ve Beşiktaş’a olay Yunus Akgün tepkisi Galatasaray'dan TFF ve Beşiktaş'a olay Yunus Akgün tepkisi
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 16:35:05. #1.11#
SON DAKİKA: Çiğli'de Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.