Cumhurbaşkanı Erdoğan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) gelen en büyük tehditlerin, en büyük taarruzların başarıyla atlatıldığını belirterek, "Önce 17/25 Aralık'ta, ardından 15 Temmuz'da hainleri bozguna uğrattık. Ancak halen FETÖ virüsünü bünyeden tamamen söküp atamadık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında düzenlenen, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, hain kalkışmanın 9'uncu yılında 51 vatan evladının şehit edildiği Özel Harekat Başkanlığı'nda bulunduklarını hatırlatarak, "FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi bu noktaya F-16 uçaklarıyla iki ayrı saldırı düzenlediler. İlk saldırıda Havacılık Daire Başkanlığımızda görevli 7 kardeşimiz, ikinci saldırıda ise Özel Harekat Daire Başkanlığımızda vazifeli 44 kardeşimiz burada şehit düştü. Çoğu hayatının baharında gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen bu kardeşlerimiz hem şahsiyetleri hem de kabiliyetleriyle temayüz eden vatan müdafileriydi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin hepsinin ay yıldızlı al bayrağa sevdalı, memleketin her bir karışına aşkla bağlı olduğunu söyledi.

Şehit edilen her bir polisin vakar, merhamet ve cesaret abidesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Onlar Türkiye'nin akıncı beyleriydi. Selam olsun bu milletin akıncı beylerine, can feda olsun kahraman polisin özel harekat erlerine. Kahraman şehitlerimizin kabirleri pürnur olsun. Rabb'im onları Peygamber Efendimize inşallah komşu eylesin. Malumunuz şehit, 'şahit olan, hazır bulunan' demektir. Onlar şu anda bizleri görüyor, bizleri duyuyor. Rabb'imizin lütuf ve keremine de inşallah mazhar oluyorlar. Peygamberlikten sonraki en yüce makamda gönül huzuruyla oturuyorlar." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz 2016'da bu topraklardaki bin yıllık tarihin en ağır ihanetlerinden birine uğradıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazi Meclisi'miz, Cumhurbaşkanlığı Külliye'miz, Genelkurmay Başkanlığı'mız, Ankara Emniyeti'miz, TRT ve TÜRKSAT'ın yanı sıra Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığı'mız da saldırıya maruz kaldı. 21'inci asrın haşhaşileri olan FETÖ'cü alçaklar ülkemize, milli iradeye ve geleceğimize yönelik büyük bir pusu kurdu. Demokrasimizi hedef alan FETÖ'cü hain sürüsünün o geceki saldırılarında tam 253 vatandaşımız şehitlik mertebesine ulaştı. Bıyıkları daha yeni terleyen delikanlılardan, Nene Hatun misali namlulara meydan okuyan hanım kardeşlerimize, bir yıllık hasadını feda etmekten çekinmeyen çiftçilerimizden, 'Gün vatana sahip çıkma günüdür' diyerek öne atılan akademisyenlerimize kadar nice kardeşimizi, dostumuzu, yakın mesai arkadaşımızı o gece şehit verdik. 2 bin 740 vatandaşımız ise yaralandı ve gazilikle müşerref oldu. Yurdu yaşatmak için can veren, ama canından aziz bildiği vatanını işgalcilere teslim etmeyen kahramanların haklarını asla ödeyemeyiz."

"Komiserimizin aklında, yüreğinde, duasında hep şehadet vardı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesinde al kanıyla toprağı sulayan şehit polislerden birinin de Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit olduğunu hatırlattı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Adı Cennet, inşallah cennetlik. Komiserimizin aklında, yüreğinde, duasında hep şehadet vardı. Akademideki eğitiminin sonlarına doğru, Özel Harekat'a niçin geçmek istediğini anne ve babasına telefonda şu sözlerle ifade etmişti. 'Babacığım benim şehit olmamı istemiyor musun? Anneciğim bizler şehit olacağız, sizler evlerinizde rahat edeceksiniz.' Şehit Cennet Yiğit, hepimizin yüreğine dokunan işte bu sözleri söylemişti. Şehadet arzusunu dillendiren Özel Harekat Daire'mizin bir diğer şehidi ise Emniyet Müdürü Önder Güzel'di. Merhum şehidimiz, darbe girişiminden bir gün önce yaptığı bir konuşmada yol arkadaşlarına, 'Özel Harekat'ı bırakmayın, ölüm Allah'ın emridir' diyordu. Özel Harekat Daire Başkanlığında görevli şehit Akif Altay eşine, 'Rabb'im seni çocuklarım için, beni de vatan için yaratmış' diyen bir memleket aşığıydı. Şüphesiz buradaki her şehidimizin ayrı bir hikayesi var. Kendilerini vatan uğruna, istiklal ve istikbalimiz uğruna feda eden her kardeşimin bambaşka hayalleri, bambaşka umutları vardı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu herkesin, özellikle de şehit yakınlarımızın bilmesini isterim. Milletin kendilerine emanet ettiği silahlarla, bu kardeşlerimizi ailelerinden ve bizden koparan FETÖ'cü alçaklar ne yaparlarsa yapsınlar, sonsuza kadar lanetle, nefretle hatırlanacaklar. Şehitlerimiz ise daima hayırla yad edilecek. Bu milletin gönlünde ayrı bir yer tutacak. Duayla, minnetle, rahmetle anılacaklar. Şehit ve gazilerimize olan vefa borcumuzu hiçbir zaman unutmayacak genç nesillerin de daima hatırlamasını sağlayacağız." diye konuştu.

"Tedbiri ve teyakkuzu asla elden bırakmamamız gerektiğinin altını tekrar çiziyorum"

"Örgütten gelen en büyük tehditleri, en büyük taarruzları başarıyla atlattık. Önce 17/25 Aralık'ta, ardından 15 Temmuz'da hainleri bozguna uğrattık. Ancak halen FETÖ virüsünü bünyeden tamamen söküp atamadık." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"FETÖ ile mücadelemize hız kesmeden, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Burada toprağa düşen kahramanların kanını asla yerde bırakmayacağız. Devletine ihanet edenler, milletine kurşun sıkanlar, ruhunu 1 dolara satan alçaklar bunun bedelini mutlaka ödeyecekler. Gevşemeden, rehavete kapılmadan, hata yapmadan, sulandırmadan, masumla mücrimin tefrikini çok iyi yaparak, bu hain örgütü ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan inşallah çıkartacağız. Bunun için tedbiri ve teyakkuzu asla elden bırakmamamız gerektiğinin altını tekrar çiziyor, Rabb'im hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum."

Erdoğan, Özel Harekat Başkanlığı'ndaki 51 şehitle birlikte 15 Temmuz'da ebediyete uğurlanan 253 şehidin tamamına Allah'tan rahmet dileyerek, Mehmet Akif Ersoy'un "Birlik" şiirinden "Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz/ Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz/ Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun/ Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun." dizelerini okudu.

Şehit ailelerine ve millete bir kez daha başsağlığı ve sabr-ı cemil dileyen Erdoğan, "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla düzenlenen anma programına katılan tüm misafirlere şükranlarını sundu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik etti.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camisi İmamı Tayyib Hoş, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise şehitler için dua etti.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti ve MHP genel başkan yardımcıları ile milletvekilleri katıldı.

Programda sanatçılar Esat Kabaklı ve Kıraç ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi. Dursun Ali Erzincanlı, "30 Kuş" şiirini okudu. İçişleri Bakanlığınca, 15 Temmuz için hazırlanan kısa film izletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken, arkasında tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden askerler ve bayraklar yer aldı.