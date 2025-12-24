Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşen uçak için inceleme yapılıyor, kardeş Libya halkına başsağlığı diliyorum

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere kalkan Falcon 50 tipi özel bir iş jetiyle dün akşam radar bağlantısı kesildi. Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı dahil 8 kişinin olduğu öğrenilirken, düşen jetin enkazına ulaşıldı. Jette kalkıştan kısa süre sonra elektrik arızası meydana geldiği, pilotların kuleye haber verdikten sonra dönüşe geçtiği ancak Esenboğa'ya inemeden Haymana'da düştüğü öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düşen uçağın saat 02.45'te ses kayıt cihazının 03.20'de ise kara kutusunun bulunduğunu duyurdu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuya dair açıklamalarda bulundu.

"GEREKLİ TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR"

Erdoğan hayatını kaybeden 8 kişiye rahmet dileyerek, "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 2025'in son toplantısında sizleri ağırlamaktan gurur duyuyorum. Tüm yol ve dava arkadaşlarıma buradan muhabbetlerimi gönderiyorum. Hizmet yolunda gösterdiğiniz çabalar için sizlere teşekkür ediyorum. Dün Ankara'dan Trablus'a giderken kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Libya heyetine ve uçak mürettebatına Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Tahkikat başlatılmıştır, gereken yapılacak." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ 23 YILDA NEREYE TAŞIDIĞIMIZI NEZAKETLE HALKIMIZA TEK TEK İZAH EDECEĞİZ"

Erdoğan konuşmasının devamında sözlerini şöyle sürdürdü:

Aziz milletimizin üç aylarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd ediyor. 11 ayın sultanı Ramazan'a da ulaşmak nasip olur inşallah. Gençlerimizin eski Türkiye'yi hatırlamaması gayet normaldir. İcraat yapılmayan, istikrarsız dönemlerin 23 yıllık icraat fırtınası dolayısıyla hafızalardan silinmesini yadırgamamalıyız. Eser siyasetimizi millete anlatmak bizim vatandaşımızdır. Türkiye'yi 23 yılda nereye taşıdığımızı nezaketle halkımıza tek tek izah edeceğiz.

Bizim derdimiz Türkiye'nin tamamına seslenmek, Türkiye'nin tamamını kucaklamak ve 86 milyonun tamamına hitap etmektir. 86 milyonun iktidarıyız. Bunun için etnik köken, din, dil, mezhep ayrımı gözetmeksizin 86 milyonun her bir ferdine ulaşmanın hayreti içinde olacağız.

"BİZİM ÖNCELİĞİMİZİ VATANDAŞLARIN GÖNLÜNÜ KAZANMAKTIR"

Teşkilatımız kış evsimi için detaylı bri program hazırladım. Bu dönemde saha çalışmalarıyla tek tek hane ziyareti, ev sohbetleri, kahvehane buluşmaları ve esnaf ziyaretleriyle yine milletimizle bir araya geleceğiz.

Bu dönemi biz dolu dolu geçireceğiz. Onlar kendi dertleriyle uğraşsın, biz milletimizin derdiyle dertleneceğiz.

Bu bizim görevimizdir. Milletimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. Kime oy verdiğine bakmadan her sokağa ve haneye erişmek AK Parti'nin görevidir.

Kibir, gurur, böbürlenme, sokakta çarşıda kasılarak yürümek gibi karakter zafiyetleri bu çatı altında Tayyip Erdoğan'la yol arkadaşlığı yapan kimseye yakışmaz. Millete tavır alan, bize saygısızlık etmiş demektir. Bizim önceliğimizi vatandaşların gönlünü kazanmaktır.

"İSRAİL ZORLUK VE ENGEL ÇIKARIYOR"

Bu dayanışma mevsiminde Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere mazlumları da ihmal etmeyeceğiz. Ateşkes tesis edilmiş olsa dahi İsrail'in enkaza çevirdiği yerleşim yerlerinde sıkıntılar devam ediyor. Soğukların artması ve yağışların başlamasıyla birlikte Gazze halkının yükü daha da artmış durumda. Mutabakata göre; günlük 600 TIR'ın Gazze'ye giriş yapması gerekiyordu. İsrail böyle insani bir meselede bire sürekli zorluk ve engel çıkarıyor.

Gazze halkının ilaca, yiyeceğe, giyeceğe, yakıta ihtiyacı var. Gazze'nin umuda, dayanışmaya ve manevi desteğe ihtiyacı var. Onun için çok dua edeceğiz. Bununla kalmayacak, mübarek üç aylarda Filistin'e yardımlarımızı daha da artıracağız. Gazze'yi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız."

"HAKLININ, MAZLUMUN VE MAĞDURUN TARAFINDAYIZ"

Sadece haklının, mazlumun ve mağdurun tarafındayız. Dinine, diline, kökenine bakmadan kapımızı açtık. Bu dün böyleydi, bugün de böyledir. Yarın da asla değişmeyecektir.

Biz bin yıllık şanlı tarihimize baktığımızda bunu görüyoruz. Merhamet, şefkat ve ilgi görüyoruz. Cesaret ve kahramanlık görüyoruz.

"NE HAK YERİZ NE DE HAKKIMIZI YEDİRİRİZ"

İster Doğu Akdeniz'de ister Ege'de olsun ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Kıbrıs Türklerinin haklarının yenilmesine müsaade etmeyiz. Elinde 70 binden fazla Filistinli kardeşimizin kanı olanların hadsizliklerinin bizim nazarımızda teneke tıngırtısından başka farkı yoktur. Oyunu gelmedik, gelmeyeceğiz. Tahriklere kapılmadık kapılmayacağız.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

CHP vesayete teslim olmuştur. CHP iş çözüm üretmeye gelince yine su koyvermiştir. Cumhur İttifakı tüm gövdesini taşın altına koyuyor. Ana muhalefette ne ciddiyet ne de somut bir öneri var. Ezberleri tekrarlama dışında çözüme dair hiçbir reçeteleri yok. Sürekli yön ve fikir değiştiriyorlar.

Sayın Özel ülkesini yabancılara kötülemeyi belki kendisine yakıştırabilir, ama biz bunu Türkiye'nin ana muhalefet partisine ve genel başkanına asla yakıştıramıyoruz. Batı karşısındaki bu kompleksli tavrı ben içime sindiremiyorum.

Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlarımın da böyle bir ezikliği, böyle bir lakaitliği kendi gönül dünyalarında kabul etmediklerine inanıyorum. Hoş daha mezar başında nasıl davranacağından habersiz. Kabristanda kadeh tokuşturmaya maharet zanneden birisinden yurt dışında diplomatik temas beklemek beyhude bir uğraştır.

Sizlerden omuzlarınızdaki yükün bilinciyle daha fazla çalışmanızı bekliyorum. Milletin bir kör kuruşunu dahi boşa harcamadan kirli ellerin dokunmasına müsaade etmeden çalışacağız.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Asgari ücretin işçi ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Net asgari ücret yıllık %27 artmış oldu, ayrıca 1000 TL olan desteğimiz 1270 TL olarak uygulamayı sürdüreceğiz, bundan sonra da emekçimizin ve işverenimizin yanında olacağız