Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney Sınırlarımızın Hemen Ötesinde Tarih Yeniden Yazılıyor" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney Sınırlarımızın Hemen Ötesinde Tarih Yeniden Yazılıyor"

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AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güney sınırlarımızın hemen ötesinde adeta tarih yeniden yazılıyor. Bakıyorsunuz, CHP'li siyasetçiler olayları anlamaya dahi çalışmıyor. Biz Suriye'ye adım atmadık ama Suriye'yi evvel Allah her yönüyle ele almak suretiyle şu andaki hale getirdik. Şu anda Suriye'de yeniden bir güneş doğuyor" dedi.

04.01.2025 19:18  Güncelleme: 19:28
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(ANKARA) - AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güney sınırlarımızın hemen ötesinde adeta tarih yeniden yazılıyor. Bakıyorsunuz, CHP'li siyasetçiler olayları anlamaya dahi çalışmıyor. Biz Suriye'ye adım atmadık ama Suriye'yi evvel Allah her yönüyle ele almak suretiyle şu andaki hale getirdik. Şu anda Suriye'de yeniden bir güneş doğuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu'daki 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

"Büyük ve güçlü Türkiye hayalinin peşinden koşuyoruz"

"Bizim için her görev ülke ve millet için tutulan bir nöbettir. AK Parti'de ene yoktur, enaniyet yoktur. Ben ve bencillik yoktur, biz vardır. Bu kadronun mensupları arasında makam ihtirası değil, millete hizmet aşkı, memlekete hizmet tutkusu vardır. Muhalefet her gün kendi içinde kavga ederken biz hizmet için meşgulüz. Kalbimiz Türkiye için çarpıyor. Büyük ve güçlü Türkiye hayalinin peşinden koşuyoruz. Ülkeye ve millete hizmet nöbetini devreden arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

"Ordu'ya 22 yılda toplam 345 milyar liralık kamu yatırımı yaptık"

Ordu'nun çehresini değiştirdik, değiştirmeye devam ediyoruz. Ordu'ya 22 yılda toplam 345 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Ordu daima bizimle oldu, yol arkadaşımız oldu. Son seçimlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yanında saf tuttunuz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz güçlü destek için, samimiyetle bizlere sahip çıktığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Şimdi sıra bizde. Tüm kadrolarımız ve kurumlarımızla Ordu'yu ayağa kaldırıp geleceğe taşımakta. Ordu'nun güvenini boşa çıkarmamakta. Ordulu kardeşlerimize mahcup olmamak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu şehre nasıl yeni ufuklar açtıysak, bundan sonra da canla başla koşturmaya devam edeceğiz.

"Ordu kültür ve turizmin göz bebeğidir"

Oğuz Boyları'nın, Çepni Türkmenleri'nin vatan kıldığı bu topraklarda çarpan her kalp Türkiye'nin kalbi, özellikle atan her nabız Türkiye'nin nabzıdır. Ordu kültür ve turizmin göz bebeğidir. Orta Karadeniz'in incisi, Ordu tarihi derinliğiyle, mimarisiyle, şiirleriyle, türküleriyle, el sanatlarıyla gönlümüzde mümtaz yere sahiptir. Ordu, Karadeniz'in baş tacıdır.

"Yatırımları yok ama bakıyorsunuz SGK borçları artıyor"

Muhalefetin ortada eseri yok, bitirdikleri projeleri yok. Yatırımları yok ama bakıyorsunuz SGK borçları artıyor. SGK'ya birikmiş borcu olan 10 belediyenin 7'si CHP'li belediyeler. Bunların başında İzmir Büyükşehir Belediyesi yer alıyor. Sıfırdan başlayıp bitirdikleri tek bir hizmet yok. Şadırvan musluğu değiştiriyorlar. SGK'yı batırmak anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği. Eski genel başkanlarının akılda kalan tek icraati SSK'yı batırmaktı. Maşallah, yeni genel başkan da bu konuda selefini hiç aratmıyor.

"Güney sınırlarımızın hemen ötesinde tarih yeniden yazılıyor"

Güney sınırlarımızın hemen ötesinde adeta tarih yeniden yazılıyor. Bakıyorsunuz, CHP'li siyasetçiler olayları anlamaya dahi çalışmıyor. Biz Suriye'ye adım atmadık ama Suriye'yi evvel Allah her yönüyle ele almak suretiyle şu andaki hale getirdik. Şu anda Suriye'de yeniden bir güneş doğuyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güney Sınırlarımızın Hemen Ötesinde Tarih Yeniden Yazılıyor' - Son Dakika

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