Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir tercihini gerçek belediyecilikten yana yapacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İzmir'in bu seçimlerde kendisini yıllardır ihmal edenlerden sandıkta hesap soracağına, tercihini gerçek belediyecilikten yana yapacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkapınar Spor Salonunda düzenlenen AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İzmir'in de içinde yer aldığı Marmara ve Ege bölgesi bu topraklardaki bin yıllık varlığımızın ilk tohumlarının, ilk temellerinin, ilk adımlarının atıldığı yerlerdir. Geçmişte binlerce yıl boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bu kadim toprakları bin yıldır vatanımız olarak muhafaza etmek için çok çalıştık, çok fedakarlık yaptık." ifadelerini kullandı.

Osmanlı'nın yıkılışının ardından işgal acısını yaşayan bu topraklarda verilen Milli Mücadele'nin, bir daha böyle bir felaketle karşı karşıya gelinmeme iradesinin sembolü olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ancak mücadelemiz, düşmanı topraklarımızdan söküp atmakla, İzmir'den denize dökmekle bitmedi. Milli Mücadele'yi zafere ulaştırıp Cumhuriyet'imizi kurduktan sonra başlattığımız demokrasi ve kalkınma hamlelerinin önü çeşitli yol ve yöntemlerle hep kesildi. Tek parti faşizminin ferasetsizliği bu sürecin maliyetini daha da ağırlaştırdı. Ülkemizin başına 40 yıldır musallat edilen bölücü terör belası da esasen yeniden bu toprakları işgal, bu milleti esir etme girişiminin bir parçasıdır. Aynı şekilde FETÖ ihanet çetesinin darbe girişimleri de aynı projenin bir başka yüzüdür. Kimi zaman vesayetin ayak oyunlarıyla, kimi zaman darbeyle, kimi zaman siyasi ve sosyal kaos girişimleriyle, kimi zaman terörle bu ülkenin en güzel yılları heba ediliyor.

Bu kirli oyunu kuranların gayesinin Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi, kalkınması ve zenginleşmesine mani olarak yeniden bölgesel ve küresel bir aktör haline gelmesini engellemek olduğunu vurgulayan Erdoğan, emperyalist güçlerin bu sinsi oyuna içeriden destek verecek figüranları, taraftarları, maşaları daima bulduğuna işaret etti.

"Kimi bilerek kimi bilmeyerek bu senaryolarda rol üstlenenler tarih önünde ve milletin vicdanında hak ettikleri notları almışlardır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buna karşılık milletimiz bir İzmir sevdalısı, rahmetli Menderes başta olmak üzere demokrasi ve kalkınma mücadelesi veren, kendi adamlarının hatıralarını da kalbinin en mutena köşesine yerleştirmiştir. AK Parti işte böylesine zorlu bir dönemin ardından ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlenmiştir. Akıl ve vicdan sahibi herkes AK Parti döneminin Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin zirvesi olduğunu kabul ve teslim eder."

"Her alanda başlattığımız yatırım seferberliğini hiç aksatmadan sürdürdük"

Milletin 1970'li yıllardaki ideolojik kavgalarda, 1980'deki darbeden, 1990'lardaki siyasi istikrarsızlıktan bunaldığı için 2002'de AK Parti'yi tek başına iktidara getirerek bir nefes almak istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükümetimizin ilk dönemi, vatandaşımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalışma yanında ülkenin yakasından düşmek istemeyen vesayet güçlerine karşı yürüttüğümüz mücadeleyle geçti. Ardından FETÖ ve PKK devreye sokularak milli irade gasbedilmek, vatanın bütünlüğü bozulmak, devletimiz ele geçirilmek istendi." ifadelerini kullandı.

Milletle birlikte saldırılara göğüslerini siper ettiklerini anlatan Erdoğan, "Bu hayasız akınların tamamını boşa çıkardık. Bu arada demokratik atılımlarımızı kalkınma hamlelerimizi eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, her alanda başlattığımız yatırım seferberliğini hiç aksatmadan sürdürdük. Sadece asırlık ihmalleri telafi etmekle 2023 hedeflerini hayata geçirmekle kalmadık. Türkiye Yüzyılı'na giden yolun taşlarını da döşedik. Tüm bu süreçte geneliyle yereliyle, halk oylamasıyla tam 17 defa milletimizin huzuruna çıktık. Hamdolsun her biri tarihi bir imtihan olan seçimlerin tamamından da sandıktan alnımızın akıyla birinci olarak çıkmayı başardık. Şimdi 18. seçimimize, 18. imtihanımıza hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Milletin desteğiyle bu seçimi de başarıyla tamamlayıp Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü hızlandıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İzmir'in bu seçimlerde kendisini yıllardır ihmal edenlerden sandıkta hesap soracağına, tercihini gerçek belediyecilikten yana yapacağına yürekten inanıyorum. Türkiye artık çeyrek asır, yarım asır öncesinin Türkiye'si değildir. Altyapı eksiklerini tamamlayan siyasi ve ekonomik bağımsızlığını tahkim eden Türkiye'nin bölgesel ve küresel sorumlulukları da artıyor. Genişleyen siyasi etki alanımız, hacim ve miktar olarak büyüyen ekonomik ilişkilerimiz, derinleşen sosyal münasebetlerimiz, canlanan tarihi ve kültürel mirasımız yani güçlenen Türkiye gerçeği sebebiyle dünyada olup biten hemen hiçbir meseleye gözümüzü kapatma, arkamızı dönme lüksüne sahip değiliz. Rusya-Ukrayna Savaşının barışla sonuçlanması için gösterdiğimiz gayretin gerisinde bir hakikat var.

Balkanlar'da ve Kafkaslar'da yaşanan her gelişmeye dikkat kesilmemizin süreçlerin aktif olarak içinde yer almamızın gerisinde bu hakikat var. Orta Asya'dan Güney Asya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada kurduğumuz kapsamlı ilişkiler ağının gerisinde bu hakikat var. Gazze'deki Filistinlilere yapılan zulümlere, uygulanan katliamlara, sergilenen insanlık dışı vahşetlere karşı en üst perdeden gösterdiğimiz tepkinin gerisinde de aynı hakikat var. Uluslararası Adalet Divanının bu hususta dün aldığı karar, 'Dünya beşten büyüktür' haykırışımızın adeta bir aksi sedasıdır. İsrail'i bir kez daha uluslararası toplumun ve kurumların sesine kulak vererek saldırılarını ve katliamlarını bir an önce durdurmaya çağırıyoruz."

"Kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakacağız"

Tüm bu gerçeklere rağmen hala Türkiye'nin sadece kendi topraklarında ve kendi vatandaşlarından ibaret bir güç olmadığını anlamayanlar olduğuna dikkati çeken Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Şayet biz kendi topraklarımızda ve kendi vatandaşlarımızla sınırlı kalsaydık bizi bu coğrafyadan 40 defa kazıyıp atmışlardı. Türkiye, başka ülkelerin başına gelse defalarca yeksan olmalarına yol açacak badireleri, gerisindeki bu görünmeyen gücün büyüklüğü sayesinde atlatmayı başarabiliyor. Her kim aksini iddia ediyorsa bu ülkenin içe kapanmasını, bu milletin kendini tecrit etmesini istiyorsa emin olun ardında ya bir ihanet ya bir sefil ya gaflet vardır. Bunun için hep diyoruz ki biz kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine, hangi istikameti gösterdiğine bakacağız. Türkiye Yüzyılı'nın inşasını da aynı anlayışla yürütecek ve neticelendireceğiz."

(Sürecek)