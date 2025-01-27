Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere hitaben "Hepiniz Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasınız. Hepiniz Fatih'in İstanbul'u fethettiği ruhta ve inançta olmalısınız. Unutmayın, her biriniz başlı başına birer Türkiye'siniz.

27.01.2025 16:48
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere hitaben "Hepiniz Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasınız. Hepiniz Fatih'in İstanbul'u fethettiği ruhta ve inançta olmalısınız. Unutmayın, her biriniz başlı başına birer Türkiye'siniz. Sizler bu milletin istikbalisiniz, aydınlık yarınlarısınız." dedi.

Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları'nın 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Sınırlar içerisinde ve dışında vatan savunması yapan tüm genç güvenlik güçlerini muhabbetle selamladığını belirten Erdoğan, İsrail'in devlet terörüne teslim olmayan Filistin ve Gazze'nin yiğit gençlerini, Baas zulmüne destansı bir zaferle son veren Suriye'nin devrimci gençlerini AK Gençlik adına selamladı.

Terör örgütlerinin kalleş saldırılarında toprağa düşen tüm kahramanları, tüm gençleri bir kez daha rahmetle yad eden Erdoğan, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin kurşunlarına göğüslerini siper eden Abdullah Tayyip Olçok'a, Mahir Ayabakan'a, Mutlucan Kılıç'a ve diğer tüm genç şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

"Sizin ufkunuz Kuvayımilliye'nin ufkudur"

Abdurrahim Karakoç'un "Gençliğe Mesaj" şiirini okuyan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sevgili gençler; işte sizin yolunuz, gayeniz, hedefiniz, ufkunuz budur. Sizin ufkunuz, Hoca Ahmet Yesevi'nin ufkudur. Sizin ufkunuz Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin ufkudur. Sizin ufkunuz Bilge Kağanların, Alparslanların ufkudur. Sizin ufkunuz, 'ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni' diyen Fatih Sultan Mehmet'in, dünyayı dize getiren Yavuz Sultan Selim'in ufkudur. Sizin ufkunuz bilgeliği siyasetnamelere sığmayan, hepsini bugün rahmetle andığımız büyük devlet adamlarının ufkudur. Sizin ufkunuz, istiklal ve istikbal yiğitlerinin, şehitlerin, gazilerin ufkudur. Sizin ufkunuz Kuvayımilliye'nin ufkudur. Sizin ufkunuz bu toprakları yurt kılan Anadolu alplerinin, Anadolu erenlerinin, Anadolu ahilerinin, Anadolu bacılarının ufkudur. Sizin ufkunuz bu coğrafyayı nakış nakış işleyen, kardeşlik hamuru ile yoğuran ediplerimizin, alimlerimizin, ariflerimizin ufkudur."

"Siz büyük bir medeniyetin mirasçılarısınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere hitaben, "Mehmet Akif'in, 'Asım'ın Nesli' hayali size tecelli ediyor. Üstat Necip Fazıl'ın 'İdeal Gençlik Rüyası' sizinle tabir ediliyor. Merhum Sezai Karakoç'un 'Diriliş Nesli' sizde vücut buluyor." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Ömrünü İ'la-yi Kelimetullah'a adamış dava adamlarımızın hayali sizde gerçeğe dönüşüyor. Hepiniz Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasınız. Hepiniz Fatih'in İstanbul'u fethettiği ruhta ve inançta olmalısınız. Unutmayın, her biriniz başlı başına birer Türkiye'siniz. Sizler bu milletin istikbalisiniz, aydınlık yarınlarısınız. Sizler ezilenlerin kurtuluş umudu, hür dünyanın gür sesisiniz. Sizler sadece Türkiye'nin geleceği değil, zulüm ve karanlığa boğulan dünyanın diriliş neferlerisiniz. Siz büyük bir ülkenin gençlerisiniz. Siz büyük bir medeniyetin mirasçılarısınız. Siz vicdanı, asaleti ve duruşuyla büyük bir milletin evlatlarısınız. Her birinizi yürekten selamlıyorum, her birinizi tek tek tebrik ediyorum."

Kendisine AK Gençlik gibi vefalı, gayretli, mücadeleci yol ve dava arkadaşları bahşettiği için Allah'a şükreden Erdoğan, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Ankara Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'na rahmet diledi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika

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