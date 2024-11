Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının COP29\'daki "Sıfır Atık" standı yoğun ilgi görüyor

Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında kurduğu "Sıfır Atık" temalı Türkiye standı katılımcılardan yoğun ilgi görüyor.

İklim değişikliği konularının konuşulduğu dünya çapındaki en önemli organizasyonlardan biri olan COP29, 169 ülkeden 72 bin kişinin katılımıyla devam ediyor.

COP29'da, çok sayıda toplantı ve müzakerelerin yanı sıra farklı ülke ve kuruluşların kurduğu pavilyonlarda iklim değişiklikleriyle ilgili çözüm ve projeler tanıtılıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının COP29'un Yeşil Bölge'sinde "Sıfır Atık" ana temasıyla kurulan Türkiye pavilyonunda ziyaretçilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın girişimleriyle başlatılan Sıfır Atık Projesi anlatılıyor.

Türkiye'nin çevre ve iklim değişikliği konusundaki çalışmalarının 3 boyutlu görsellerle, video, infografik ve kısa filmlerle gösterildiği, tasarımı ve görselliği ile dikkati çeken standa ziyaretçiler büyük ilgi gösteriyor.

Dijital tanıtımları ilgiyle izleyen ve yetkililerden bilgi alan ziyaretçiler, pavilyonun önünde fotoğraf çektiriyor.

Stantta, iklim değişikliği ve yeşil enerji konularında farklı içerikte etkinlikler düzenleniyor, Türkiye'nin iklim değişikliği, Sıfır Atık Projesi ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere son dönemde gerçekleştirdiği atılımlar ve projelerin tanıtımına dair dijital görsel çalışmalar katılımcılarla paylaşılıyor.

Stantta etkinlik boyunca gösterilmek üzere, Türkiye'ye özgü endemik bitkiler ile nesli tükenmekte olan hayvanların dijital gösterimlerinin yapıldığı bir hologram alanı da yer alıyor.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Ata Tohumu Projesi kapsamında yapılan çalışmalar ve Türkiye'nin tarımsal bilgi tarihini temsil eden ata tohumlarının tanıtıldığı stantta geri dönüştürülmüş kumaş, kağıt ve organik malzemelerden üretilen ürünlerin yer aldığı "Atıktan Sanata" adlı sergi, katılımcılarla buluşturuluyor.

Pavilyonda dijital olarak gerçekleştirilen "Yeşil Türkiye Sergisi" ile Türkiye'nin sahip olduğu yeşil zenginlik tanıtılıyor. Sergi ile gezegenin geleceği için daha yeşil bir dünya inşa etme, sağlıklı bir ekolojik ortam oluşturma, sürdürülebilir ve dengeli bir gelecek için biyoçeşitliliği koruma ve ortak kültürel miras olarak görme gibi hususlara dikkat çekilmesi hedefleniyor.

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği"nin de tanıtıldığı stantta ziyaretçilere, su kayıplarının azaltılması için Türkiye'de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veriliyor.

Türkiye standında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan Dünya Ortak Evimiz (The World is Our Common Home), Türkiye Kitabı, Türkiye'nin Sırları, Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi, Azerbaycan'ın Sırları, 21. Yüzyılda Türkiye'nin Çevre Seferberliği (Türkiye's Environmental Mobilization in The 21st Century) ve Yaşanabilir Bir Dünya İçin Türkiye'nin Sıfır Atık Yolculuğu adlı yayınların tanıtımı yapılıyor.

Stantta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çocuklarımıza, tükenen doğal kaynaklar ve bilinçsiz tüketim sonucu kirliliğe gömülmüş bir dünya bırakamayız. Bu anlayışla ve daha adil ve yaşanabilir bir dünya özlemiyle, eşim Emine Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizde başlatılan Sıfır Atık hareketini, 105 ülkenin ortak sponsorluğunda BM'de alınan kararla küresel ölçeğe taşıdık." ifadelerine yer veriliyor.

Ayrıca görsellerde Emine Erdoğan'ın "Gelecek nesiller, bize tüm bunların hesabını sorarken verebilecek cevabımız olsun istiyorsak; hemen bugün değişimi başlatmalıyız. Buradan, 'Dünyayı ben mi kurtaracağım?' diye düşünen herkese seslenmek istiyorum. Evet, siz! Evet, biz dünyayı kurtaracağız. Zira, bu gidişatı tersine çevirebilecek son nesil biziz." sözleri de yer alıyor.

Ayrıca standı ziyaret edenler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan tarafından imzaya açılan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı dijital olarak imzalayabiliyor.

"Türkiye'nin öncü rolüne dikkat çekmeyi amaçlıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yaptığı değerlendirmede dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın ev sahipliğinde 169 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen COP29'ın "Dünya Ortak Evimiz" vurgusu çerçevesinde küresel işbirliğinin önemini ortaya koyan dünya çapındaki en önemli organizasyonlardan biri olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak COP29 marjında, 11 Kasım'da Bakü'de Stratcom Public Forum-Küresel İklim Krizinde Stratejik İletişim konulu bir yuvarlak masa toplantısı düzenlediklerini anlatan Altun, toplantıda, Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere birçok ülkeden çevre ve iklim değişikliği konularında önde gelen akademisyenler ve uzmanlar ile medya ve iletişim alanından temsilcilerin katılımıyla çevre ve iklim değişikliği meselelerinin farklı perspektiflerden değerlendirildiğini kaydetti.

Başkanlık olarak ayrıca COP29 etkinlik alanı içinde yer alan Yeşil Bölge yerleşkesinde Türkiye'nin çevre, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm gibi konularda gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri katılımcılara dijital görüntüleme teknolojilerinin son imkanlarından faydalanarak aktaran bir stant kurduklarını anlatan Altun, stantta Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen ve tüm dünyada bir marka haline gelen Sıfır Atık Projesi'nin tanıtıldığını kaydetti.

Özgün tasarımı, 3 boyutlu görselleri, hologramları ve özel sergilerle yabancı katılımcıların beğenisini toplayan standa gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Altun, "Standımızda ülkemizin çevre ve iklim değişikliği konusundaki politikalarını ve atılımlarımızı anlatıyoruz. Standımızın tam ortasında dünyaya nefes veren, geleceğimize miras, dünyanın sahip olduğu en değerli hazine olan bir ağaç yer alıyor. Standımızla sadece Türkiye'nin sahip olduğu eşsiz yeşil zenginliğin uluslararası kamuoyuna tanıtılmasını değil, yeşil bir gelecek inşa etmede Türkiye'nin öncü rolüne dikkati çekmeyi amaçlıyoruz. Doğanın kıymetini bilen, çevre hassasiyetini öncelikli politika haline getirmiş, gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmayı amaç edinmiş ülkemizin, sıfır atık ve küresel iklim krizine karşı 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefleri kapsamındaki kararlı tutumunu vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Daha temiz, daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya için gerekli tüm adımları atıyoruz"

Küresel iklim krizi karşısında tüm tarafların eşgüdüm halinde ve bütüncül bir yaklaşım dahilinde hareket etmesinin zaruri hale geldiğinin altını çizen Altun, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği konusu tüm dünyayı ilgilendiren bir konu. Dünyamızın karşılaştığı en önemli sınamalardan biri. Birkaç ülkenin tek başına atacağı adımlar, bu sorunun çözümüne katkı sağlamayacaktır. İklim değişikliği konusunda topyekün dayanışma içinde bulunulması, küresel işbirliği yapılması ve bu konuda tüm ülkelerin kararlılıklarını ortaya koymaları gerekmektedir. Biz de Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çevre ve iklim değişikliği konusunda sadece ülkemiz değil daha temiz, daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya için gerekli tüm adımları atıyoruz.

Önemli iklim anlaşmalarına imza atmanın yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyoruz, sürdürülebilir bir çevre, enerji verimliliği için birçok çalışma yapıyoruz. Emine Erdoğan liderliğinde başlatılan sıfır atık hareketinin ülkemizde her alanda yayılması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Çevre kirliliğiyle etkin mücadele ediyoruz ve denizlerimiz, ormanlarımız, tarım alanlarımız, biyolojik çeşitliliğimiz de dahil olmak üzere çevremizi korumak için tüm gücümüzle çalışıyoruz."