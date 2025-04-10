Cumhurbaşkanlığı'ndan Atama ve Görevden Almalar

(ANKARA) - Resmi Gazete'nin yeni sayısında Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar ve görevden alma kararları yayımlandı. Resmi Gazete'nin yayımlanan sayısında birçok kurumda ve şehirde değişikliklerin olduğu görüldü.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama ve görevden alma kararları yayımlandı. İletişim Başkanlığı'nda İstanbul, Konya, Antalya Bölge Müdürleri görevden alındı. Resmi Gazete'nin yeni sayısında şu görevden alma ve atama kararlarına yer verildi:

"İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Metin Erol, Konya Bölge Müdürü Taner Taşkıran, Antalya Bölge Müdürü Sabri İşbilen görevden alınırken, İstanbul Bölge Müdürlüğüne Efe Murat Erbaş, Antalya Bölge Müdürlüğüne Ahmet Uzun, Çanakkale Bölge Müdürlüğüne Mustafa Tolga Karaoğlu, Konya Bölge Müdürlüğüne Oğuz Tunç, Şanlıurfa Bölge Müdürlüğüne Numan Günay atandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde değişiklik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettiği Dilek Altınışık hak aylık derecesine uygun İş Başmüfettiliğine atandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sedat Kurnaz ve Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Tamer görevden alındı. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan müfettişliğe yapılan sınavda başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Burhan Önlüel atandı.

Dışişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Burak Karartı görevden alındı. Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürlüğü'ne, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Nevzat Uyanık atandı.

Maliye Müfettişliklerine 13 yeni atama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Hazine ve Maliye Müfettişliklerine Ramazan Akdoğan, Özcan İşlek, Bekir Sarıkaya, Haluk Koç, Alperen Taştekin, Merve Tüfekçi, Mihriban Akın Gezer, Emrah Girici, Mert Baltacı, İlker Avcıoğlu, Merve Öğütcü, Emre Aygün ve Haluk Aktürk atandı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nda açık bulunan Gelir İdaresi Daire Başkanlıklarına Mustafa Akpınar, Murat Coşkun, Sadık Demirbaş, Hayati Arslan, Serkan Kurnaz ve Vergi Başmüfettişi Halil Çağdaş Baran atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Vakıflar Meclis Üyeliğine İsmail Karaman atandı. Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Mücahid Vural, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Mehmet Ali Çalışkan atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan, Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Erkan Alkan, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcılığına Bekir Yücel Tanrıkulu, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Satuk Buğra Fındık ve Mahir Özcan, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Hakan Nalbantoğlu atandı.

10 İlin Tarım ve Orman Müdürü görevden alındı

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkaslan, Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya görevden alındı.

17 ile Tarım ve Orman Müdürü atandı

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ahmet Dallı, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Abdulkadir Akkan, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Hüseyin Düzgün, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ergün Demirhan, Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Latif Candan, Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Adil Alan, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Alper Koçaker, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Abdurrahman Türkmen, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ahmet Kılıç, Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Bülent Zafet Taş, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ertan Keleş, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Seyfettin Baydar, Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mustafa Şanverdi, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mehmet Aksoy, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mehmet salih Söğüt, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Turgay Şişman, Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ömer Şentürk atandı.

Orman Bölge Müdürlüklerinde de değişiklikler kararlaştırıldı

Ankara Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak, Artvin Orman Bölge Müdürü Sinan Özkaya, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu görevden alındı. Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne Esat Şimşek, Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne Erdal Şahan, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne Zafer Derince, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne Kemal Kayıran, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne Musa Şen, Artvin Orman Bölge Müdürlüğüne İbrahim Ethem Gürsoy, Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne Celal Kanbur, Sinop Orman Bölge Müdürlüğüne Rıdvan Kalelioğlu, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne Serkan Karakurt, Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne İlkay Günay, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne Mehmet Zeki Bayıcı, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğüne İsmail Poyraz, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne Metin Topçu, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne Ahmet Köle, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne Hasan Keskin, Adana Orman Bölge Müdürlüğüne Tahsin Etli, Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne Ferdi Özer, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne Mahmut Yılmaz, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa Arpacı, Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne Rifat Ataş, Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne Ali Özdemir, Konya Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa Yalçın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa Ülküdür, Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne Ahmet Ulukan, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne Yusuf Karartı ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne Hakan Yaslıkaya atandı.

Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kaya görevden alınırken, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılıklarına Fatma Canan Nilüfer Dora ve Mehmet Hakan Akgün atandı. Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Ali Kelleci, Ticaret Müfettişliğine Hasan Mutaf, Altan Özbilen ve Nuray Çelik Ceylan atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Haydar Ufuk Kale görevden alınarak yerine Yalkın Giray Yüksel atandı.

Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde değişiklikler gerçekleşti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Cengiz Paşaoğlu ve Muhammed Keren Yeğnidemir atandı. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürü Şehabettin Gedikli görevden alınarak yerine Eyyüp Bülent Cengiz atandı. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyesi İsmail Çağlar, Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş ve Turgay Gökdemir görevden alındı. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Enver mamur, Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Nizametdin Çiçek ve Ercan Karacaoğlu atandı."