DEAŞ'a Yönelik Büyük Operasyon

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Gürz-41" ve "Gürz-42" operasyonlarında 100 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, "Gürz-41" ve "Gürz-42" operasyonları sonucu örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"24 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik emniyetimiz ve jandarmamız tarafından son 1 haftadır devam eden 'Gürz-41' ve 'Gürz-42' operasyonlarımızda 100 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca; Ankara, Antalya, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kırşehir, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Yalova, Amasya, Çanakkale, Diyarbakır, Kayseri, Kırıkkale, Elazığ ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu; örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."