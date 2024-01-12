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DEM Parti, 90 seçim bölgesinde adaylarını belirlemek üzere 100 bin delegenin sandık başında olacağını açıkladı - Son Dakika
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DEM Parti, 90 seçim bölgesinde adaylarını belirlemek üzere 100 bin delegenin sandık başında olacağını açıkladı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 13-14 Ocak'ta 90 seçim bölgesinde belediye başkan adaylarını belirlemek üzere 100 bin delegenin sandık başında olacağını duyurdu. Doğan, Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun olmak üzere toplam 7 ilde aday göstereceklerini söyledi.

12.01.2024 - 16:02,
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 13-14 Ocak'ta 90 seçim bölgesinde belediye başkan adaylarını belirlemek üzere 100 bin delegenin sandık başında olacağını belirterek, "Belediye eş başkanı, belediye meclisi üyesi ve il genel meclis üyesi aday adayı olarak toplam yaklaşık 4000 kişi yarışacak. Sadece PM üyelerimizin oy kullanmayacağını yaptığımız açıklamalarda söylemiştik. Aslında kent uzlaşısı kavramının bir başka alameti farikası da bu" diye konuştu. Doğan ayrıca, "Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri, Samsun olmak üzere toplam 7 ilde aday göstereceğiz" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 31'ta yapılacak yerel seçimlere yönelik hazırlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Doğan, şunları söyledi:

"BU HAFTA SONU, YANİ 13-14 OCAK'TA 90 SEÇİM BÖLGESİNDE SANDIKLAR KURULACAK VE 100 BİNE YAKIN DELEGE SANDIK BAŞINDA OLACAK"

"Her zaman halkların iradesinin doğrudan sandığa yansıdığı, seçimlere yansıdığı yöntemleri tercih ettik. Hem genel seçimlerde hem yerel seçimlerde böyle bir gelenekten geliyoruz ama bir yandan da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Aylardır sürdürdüğümüz tartışmalarda bize oy verenlerin, gönül verenlerin, gözü kulağı bizimle birlikte olanların bir talebi oldu. Kendi şehirlerimizi yönetecek adayları biz seçmek istiyoruz dediler ve biz de parti olarak kolaylaştırıcılık rolü üstlendik bu talebin gerçekleşmesi için. Bu hafta sonu, yani 13-14 Ocak'ta 90 seçim bölgesinde sandıklar kurulacak ve 100 bine yakın delege sandık başında olacak. Bazı şehirlerden örnekler vererek rakamlar paylaşmak isterim. Sadece Diyarbakır'da 20 bin kişi sandık başına gidecek. Mardin, Van, Batman ve koşullarımızın el verdiği 90 seçim bölgesinde en kapsamlı şekilde doğrudan demokrasinin işleyebilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kalan eksiklerimizi de bu son saatlerde gidermeye çalışıyoruz.

"BU HAFTA SONU 90 SEÇİM BÖLGESİNDE YAKLAŞIK 4000 KİŞİ YARIŞACAK"

Böyle bir pratiği ilk kez hayata geçiyoruz. O yüzden haftalardır boşuna bir demokrasi şöleni tanımlaması yapmıyoruz. İçini, altını ve sahaları dolduruyoruz. Partimizin adayını değil aslında o ili, ilçeyi, beldeyi yönetecek adayı seçiyoruz. Yaklaşımımızı da bu titizlikle ele aldık. Bütün çalışmalarımızı aynen bu incelikle ve hassasiyetle yapmaya çalıştık. Kimler oylanacak bu hafta sonu onu da sizlerle paylaşmak isterim. Bu hafta sonu 90 seçim bölgesinde belediye eş başkanı, belediye meclisi üyesi ve il genel meclis üyesi aday adayı olarak toplam yaklaşık 4000 kişi yarışacak. Sadece PM üyelerimizin oy kullanmayacağını yaptığımız açıklamalarda söylemiştik. Aslında kent uzlaşısı kavramının bir başka alameti farikası da bu. Kent uzlaşısı, kamuoyunda takip ettiğimiz kadarıyla dar bir biçimde tartışılıyor.

"ANKARA, ANTALYA, BOLU, KONYA, KOCAELİ, KAYSERİ, SAMSUN OLMAK ÜZERE TOPLAM 7 İLDE ADAY GÖSTERECEĞİZ"

Birinci ve ikinci parti olarak çıktığımız yerlerde hazırlıklarımızın süreceğini, koşullarımızın el verdiği her yerde ön seçim yapacağımızı daha önce duyurmuştuk. Bunun da kent uzlaşısı kapsamında olacağını söylemiştik. Türkiye'nin geri kalan yerlerinde, batısında ilk etapta aday göstereceğimiz 27 ilçeyi geçenlerde açıklamıştık. Merkezi Seçim Koordinasyonumuz ve Yerel Yönetimler Kurulumuzun çalışmaları ve sunumları doğrultusunda ilerleyen bir çalışma var. Aşama aşama bu konuya ilişkin açıklamalar yapacağımızı; aday göstereceğimiz yerler, aday göstermeyip güç birliği yapacağımız yerler olacağını daha önce de ifade etmiştik. Bu doğrultuda aday göstereceğimiz bazı yeni yerleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri, Samsun olmak üzere toplam 7 ilde aday göstereceğiz. Aday göstereceğimiz yerlere ilişkin çalışmalar tamamlandıkça aşama aşama sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Gözünüz kulağınız bizde olmaya devam etsin. Seçimin kilit partisi olduğumuzun farkındayız. Bu bilinçle ve sorumlulukla hareket ediyoruz. Çalışmalarımız netleştikçe de sizlerle açık ve şeffaf bir biçimde paylaşıyoruz."

DEM Parti, 90 seçim bölgesinde adaylarını belirlemek üzere 100 bin delegenin sandık başında olacağını açıkladı
Kaynak: ANKA
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