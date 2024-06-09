DEM Parti Ankara İl Örgütü'nün çağrısıyla 'Hakkari için Ankara ayakta' eylemi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM Parti Ankara İl Örgütü'nün çağrısıyla 'Hakkari için Ankara ayakta' eylemi düzenlendi

Geniş Video İzle

DEM Parti Ankara İl Örgütü'nün öncülüğünde bir araya gelen partililer, 'Hakkari için Ankara ayakta' eylemi yaptı. Eylemde, 'İrade gaspına hayır', 'Direne direne kazanacağız' sloganları atıldı. Oturma eylemi öncesinde basın açıklamasını okuyan DEM Parti Ankara Kadın Sözcüsü Nebahat Çalpan, AKP-MHP iktidarının gayrı meşru uygulamalarına karşı demokratik siyasetten vazgeçmeyen Kürt Halk'ının iradesini savundu.

09.06.2024 20:25  Güncelleme: 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - DEM Parti Ankara İl Örgütü'nün çağrısıyla "Hakkari için Ankara ayakta" eylemi düzenlendi. Sakarya Caddesi'ndeki eylemde, DEM Parti Ankara Kadın Sözcüsü Nebahat Çalpan'ın okuduğu basın açıklamasının ardından oturma eylemi yapıldı. Çalpan, basın açıklamasında, "Seçme ve seçilme hakları Kürtleri kapsayan bir hak değil midir" diye sordu.

DEM Parti Ankara İl Örgütü'nün öncülüğünde bir araya gelen partililer, "Hakkari için Ankara ayakta" eylemi yaptı. Eylemde, "İrade gaspına hayır", "Direne direne kazanacağız" sloganları atıldı. Oturma eylemi öncesinde basın açıklamasını okuyan DEM Parti Ankara Kadın Sözcüsü Nebahat Çalpan, şunları söyledi:

"AKP- MHP iktidarı her geçen gün meşruluğunu yitirirken, gayrı meşru uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Kayyum, taşımalı seçmen ve her türlü haksız hukuksuz icraatlara karşı her defasında demokratik siyasetten vazgeçmeyen ve ısrarla sandığa iradesini taşıyan Kürt Halk'ı Hakkari'de gasp edilmeye çalışılan iradesini savunuyor.

"İrademizin yok sayılmasına sessiz kalmayacağız"

Faşizmin kayyum darbesine son vermenin yolu Hakkari'nin iradesine sahip çıkmaktır. Kürt halkı demokraside ısrarını tüm Türkiye Halklarına örnek olacak biçimlerle zenginleştirirken, bu ısrar karşısında iktidarın tahammülsüzlüğü sadece Kürdistan belediyelerinde değil sokakta, mecliste de devam ediyor. Hakkari belediyesine atanan kayyuma karşı ses çıkaran DEM parti milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saldırıya uğramış ve milyonlarca vatandaşın iradesini temsil eden vekillerimize, iktidar ortaklarının milletvekilleri sözlü ve fiili saldırıda bulunmuştur. Buradan tekrar ediyoruz, ne sokakta ne mecliste bu hukuksuzluğun karşısında sessiz kalmayacağız. İrademizin yok sayılmasına sessiz kalmayacağız. Dün olduğu gibi bugün de demokrasi mücadelesinden ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyeceğiz.

Anayasal bir düzenlemeden bahseden iktidar anayasanın 10'uncu Maddesini es geçerek ülkede esas görevinin kaos olduğunu tüm Türkiye ve kürt halklarına göstermiştir 10'uncu Madde gereğince teminat altına alınan eşit yurttaşlık Kürtler için geçerli değil midir? Seçme ve seçilme halkları Kürtleri kapsayan bir hak değil midir? Kürt bizim belirlediğimiz adayı seçmezse, seçiminin, oy attığı sandığın bir hükmü yoktur diyorsunuz. Bizim nezdimizde Kürt halkının iradesinin nezdinde kayyumcu zihniyetiniz de yok hükmündedir."

Kaynak: ANKA

DEM Parti, Sakarya, Hakkari, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti Ankara İl Örgütü'nün çağrısıyla 'Hakkari için Ankara ayakta' eylemi düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
23:23 Ankara’nın uykularını kaçıran skandal Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
09:11 Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor İşte 4A, 4B ve 4B’li emeklinin ödeme takvimi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi
08:52 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yunus Emre yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yunus Emre yarışmaya veda etti
08:43 Erzincan’daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı Erzincan'daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı
07:59 Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi
04:57 Seçime sayılı günler kala Maduro’dan suikast iddiası Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı Seçime sayılı günler kala Maduro'dan suikast iddiası! Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı
02:19 Fransa’da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi
00:42 Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar
00:21 Tüm Türkiye merak ediyordu Montella’dan Ara Güler kararı Tüm Türkiye merak ediyordu! Montella'dan Ara Güler kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 09:59:19. #1.12#
SON DAKİKA: DEM Parti Ankara İl Örgütü'nün çağrısıyla 'Hakkari için Ankara ayakta' eylemi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement