Dengin Ceyhan'ın Asya Turnesi Tamamlandı - Son Dakika
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Dengin Ceyhan'ın Asya Turnesi Tamamlandı

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Piyanist Dengin Ceyhan, Asya turnesini başarıyla tamamlayarak Türk müziğini tanıttı.

19.09.2024 14:11
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(ANKARA) - Piyanist Dengin Ceyhan, Hong Kong, Seul ve Tokyo'da gerçekleştirdiği Asya turnesi konser programını tamamladı. Ceyhan, "Dünyada, çok değerli eserlerimizi dinleyiciyle buluşturmak çok gurur verici. Önümüzdeki dönemlerde de dünyanın farklı yerlerinde bu projemi sunmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Dengin Ceyhan, Türk müziğini dünyaya tanıtmak için gerçekleştirdiği projesinde uzak doğulu seyirciler tarafından ilgiyle dinledi. Ceyhan, Hong Kong, Güney Kore ve Japonya'da sanatseverlerle buluştu. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren günümüze kadar uzanan Türk melodilerinin seyircilerle buluştuğu bu konserlerde, klasik müziğin Türk bestecileri Ulvi Cemal Erkin, Ahmed Adnan Saygun, İlhan Baran, Muammer Sun ve Fazıl Say'ın eserleri yanı sıra, Cahit Berkay, Zülfü Livaneli, Pentagram ve anonim halk müzikleri düzenlemeleri konser programında yer aldı.

Dengin Ceyhan, "Projesini gerçekleştirdiğim konserde büyük ilgi görmek beni çok mutlu etti. Uzun zamandır düşündüğüm bir projeydi dünyada çok değerli eserlerimizi dinleyiciyle buluşturmak çok gurur verici. Önümüzdeki dönemlerde de dünyanın farklı yerlerinde bu projemi sunmaya devam edeceğim" diye konuştu

Dengin Ceyhan kimdir?

Dengin Ceyhan 1991'de Antakya'da doğdu. Piyano derslerine 8 yaşında başladı. 2002'de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı özel yetenek sınavını kazanarak Piyano Bölümünde Prof. Dr. Binnur Ekber ile çalışmaya başladı.2008 yılında Academia Akcan'ın düzenlediği Piyano Masterclass'ında İdil Biret ile çalıştı. Gülsin Onay'ın sanat danışmanlığını yaptığı Bodrum Gümüşlük Eklisia Müzik Festivali kapsamında 2008 yılında Kemal Gekiç, Daniel Gortler, Stephen Gutman, Gülsin Onay ile aynı festivalin 2009 yılında ise Alexander Madzar, Emre Elivar, Misha Dacic ve Gülsin Onay ile çalıştı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan 2012 yılında mezun olduktan sonra yine aynı konservatuvarda öğretim elemanı olarak çalışmaya başladı. Okulun Üflemeli ve Vurmalı Sazlar, Tiyatro bölümü ve Opera bölümünde, 2019 yılından itibaren Bilkent Üniversitesi erken müzik eğitiminde ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde dersler vermiştir. Konservatuvardan mezun olduktan sonra yine Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat dalı yüksek lisans sınavlarını kazandı ve 2019 yılında yüksek lisanstan mezun oldu. Dengin Ceyhan kariyerine ülkenin bir çok yerinde verdiği konserler ve çıkardığı albümler ile devam etmektedir.

Yayımlamış olduğu albümler ise -Dengin Plays Pentagram -Dengin Plays Chopin Nocturnes -Dengin Plays Chopin Ballades -Concierto de Aranjuez (Arr.for piano by Dengin Ceyhan) -Mein Herz Brennt (Arr.for piano by Dengin Ceyhan) -Tears of the Earth -Piyano'nun Kadınları'ndan oluşuyor.

Dengin Ceyhan\'ın Asya Turnesi Tamamlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dengin Ceyhan'ın Asya Turnesi Tamamlandı - Son Dakika

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