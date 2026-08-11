Deniz Seki'nin sağlık durumu! Hastaneden açıklama

Sarıyer'deki evinde kedi ve köpeklerine mama verdiği sırada dengesini kaybederek düşen şarkıcı Deniz Seki'nin kalça kırığı nedeniyle ameliyat edildiği, genel sağlık durumunun iyi olduğu, bugün ayağa kaldırılıp destekle yürümesinin sağlandığı, 5-6 gün içerisinde taburcu edilmesini planlandığı açıklandı.

EVİNİN BALKONUNDAN DÜŞTÜ

Acıbadem Maslak Hastanesi'nden, İstanbul'daki evinin balkonunda düştüğü belirtilen şarkıcı Deniz Seki'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastamız Deniz Seki, düşmeye bağlı sol kalçasında oluşan ağrı nedeniyle 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü hastanemize başvurmuştur. Yapılan muayene ve görüntüleme tetkiklerinde, sol kalçasında bir kırık tespit edilmiştir. Hastamız saat 17.00'de ameliyata alınmıştır. Ameliyatta kırık bölge sabitlenmiş ve kalçanın hareket etmesini sağlayan kaslardan birinde oluşan yırtık onarılmıştır. Operasyon, Prof. Dr. Vahit Emre Özden, Prof. Dr. Göksel Dikmen ve Doç. Dr. Onur Tunalı tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir."

"5-6 GÜN İÇİNDE TABURCU EDİLECEK"

Deniz Seki'nin genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Metin Uzun, bugün ayağa kaldırılıp destekle yürümesinin sağlandığını, 5-6 gün içerisinde taburcu edilmesini planlandığını aktardı.

DENİZ SEKİ'YE NE OLDU?

Deniz Seki, Sarıyer Maden Mahallesi'ndeki evinde kedi ve köpeklerine mama vermek istediği sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Sanatçının kaygan zeminde ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek yere düştüğü öğrenildi.

Kazanın ardından evde bulunan çalışma arkadaşı tarafından ambulans çağrıldı. Deniz Seki, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sarıyer'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde sanatçının leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edildi.

Tetkiklerin ardından ameliyata alınan Deniz Seki'nin operasyonunun başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Sanatçının doktorları tarafından yakından takip edildiği ve bir süre dinleneceği belirtildi.

DENİZ SEKİ BALKONDAN MI DÜŞTÜ?

Deniz Seki'nin yaşadığı kazanın ardından bazı haberlerde sanatçının balkondan düştüğü yönünde iddialar gündeme geldi. Ancak Seki'nin sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamaya göre Deniz Seki, balkondan düşmedi. Sanatçı, evinde kedi ve köpeklerine mama verdiği sırada kaygan zeminde ayağının kayması sonucu yere düştü. Böylece olayın balkondan düşme şeklinde gerçekleştiği yönündeki iddialar yalanlanmış oldu.

BALKONDAN DÜŞTÜ İDDİASI YALANLANDI

Deniz Seki'nin yaşadığı kazayla ilgili yapılan açıklamada, sanatçının balkondan düştüğü yönündeki haberlerin doğru olmadığı vurgulandı. Seki'nin evinde kaygan zeminde ayağının kayması sonucu düştüğü ve çalışma arkadaşlarının yardımıyla ambulansla hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu, doktorları tarafından yakından takip edildiği ve ameliyatının başarılı geçtiği ifade edildi. Deniz Seki'nin bir süre dinlenmesinin ardından yeniden sahne çalışmalarına dönmesi bekleniyor.