DENİZLİ SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:19  Güncelleme: 01:22
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.633
Toplam Seçmen : 800.548
Açılan Sandık : 2.162
Açılan Sandık Oranı : % 82,11
Kullanılan Oy : 545.376
Geçerli Oy : 523.832
Katılım Oranı : % 83,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU% 47,39248.224
AK PARTİOSMAN ZOLAN% 38,47201.538
İYİ PARTİYASİN ÖZTÜRK% 4,3322.700
YENİDEN REFAHNAZİF MANAV% 2,5813.531
DİĞER% 2,110.989
ZAFER PARTİSİNURİ DALYAN% 1,517.902
DEM PARTİCEVAHİR KAYAR% 1,045.473
MEMLEKETMUSTAFA ÇAĞLAYAN% 0,311.637
GELECEK PARTİSİSEMA SİLKİN ÜN% 0,291.544
YTPSERKAN ERBEĞİ% 0,261.337
DEVA PARTİSİMEHMET MİRZA% 0,251.333
DPKERİM KULALI% 0,251.283
TİPYAĞMUR YALÇIN% 0,221.168
EMEPÖZCAN GÖÇER% 0,16863
BTPTURGAY URGAN% 0,14745
HÜDA PARYUNUS AKBAY% 0,12616
VATAN PARTİSİMEHMET ÇOBANOĞLU% 0,11573
BAĞIMSIZÜNAL ARAS% 0,09477
DSPAHMET GEÇİM% 0,08393
MİLLETHÜSNÜ ÇATAL% 0,07340
TKPÖZGÜR DAĞ% 0,06311
HAK-PARİRFAN KORUCU% 0,05248
AB PARTİKAMİL YILMAZ% 0,05245
ABPSERAP CAN% 0,05239
TKHALİ KASAP% 0,02123
ACIPAYAM

Açılan Sandık Oranı : % 93,04
Katılım Oranı : % 85,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPLEVENT YILDIRIM% 47,3615.849
AK PARTİFİKRET GÜMÜŞ% 35,6411.929
YENİDEN REFAHİDRİS OKTAY% 6,892.304
İYİ PARTİMAHİR ALTUĞ% 4,061.359
BÜYÜK BİRLİKRAMAZAN SUBAY% 2,3770
BAĞIMSIZSABİT KIZILHAN% 0,67225
DİĞER% 0,64213
ZAFER PARTİSİRIFAT ARIKAN% 0,55185
SAADETMEHMET YILDIZ% 0,47158
YTPYUNUS KARAÇAM% 0,2998
BTPMEHMET YAĞAŞ% 0,2171
DPFİLİZ GÜN% 0,268
DEVA PARTİSİÖMER YETİŞ% 0,268
MEMLEKETALİ SEFA TUTMAZ% 0,1652
HÜDA PARBÜLENT KILIÇ% 0,1549
VATAN PARTİSİAHMET ÇETİNTAŞ% 0,1136
MİLLETSİNAN UYSAL% 0,0724
HKPHASAN ARDA KARAGEDİK% 0,0311
BABADAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 91,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT KUMRAL% 52,841.806
İYİ PARTİALİ ATLI% 23,23794
CHPFUAT ÜSTÜNDAĞ% 21,62739
YENİDEN REFAHİBRAHİM GENCER% 0,5519
ZAFER PARTİSİMEHMET AKİF ŞIĞVA% 0,5318
DİĞER% 0,517
SAADETAHMET ABAZOĞLU% 0,176
DEVA PARTİSİNAZMİ KIZILTEPE% 0,145
HÜDA PARABDULLAH TAŞAN% 0,124
DPHASAN HÜSEYİN KELEKCİO% 0,124
BTPSELİN ŞENDİL% 0,093
VATAN PARTİSİAHMET SARAL% 0,062
MİLLETHALİL HIZLI% 0,031
BAKLAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 98,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYUSUF GÜLSEVER% 41,731.582
CHPNAİL ŞAŞMAZ% 33,741.279
İYİ PARTİCELAL TUYJİ% 24,08913
ZAFER PARTİSİONUR AKSUNGUR% 0,218
BÜYÜK BİRLİKNECDET SAĞLAM% 0,083
HKPMAHSUN DELEK% 0,052
HÜDA PARAHMET EZER% 0,052
YENİDEN REFAHUĞUR KARAKAYA% 0,031
BTPALİ BEZİRGAN% 0,031
BEKİLLİ

Açılan Sandık Oranı : % 82,61
Katılım Oranı : % 86,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖNDER DEMİR% 53,981.983
AK PARTİMUSTAFA ÇOBAN% 40,881.502
TİPZEKİ YIKICI% 1,5557
MEMLEKETMESUT GÖMCELİ% 1,0639
İYİ PARTİKEMAL KARAMAN% 1,0137
YENİDEN REFAHİLYAS CİRİT% 0,3513
VATAN PARTİSİHALİS ÖZKAN% 0,3513
ZAFER PARTİSİMURAT KOCAKAFA% 0,197
YTPAHMET KIRLI% 0,166
DEVA PARTİSİALİ HENKOĞLU% 0,145
SAADETBİLAL OSMAN ZEYBEK% 0,145
BTPMEHMET EMİN PEKCAN% 0,114
HÜDA PARENES TURAN% 0,083
BEYAĞAÇ

Açılan Sandık Oranı : % 59,09
Katılım Oranı : % 92,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHSEZAYİ PÜTÜN% 50,961.272
AK PARTİMUSTAFA AKÇAY% 33,38833
DİĞER% 6,65166
CHPHÜSEYİN EROL% 6,49162
İYİ PARTİSEVHAN DEMİREL% 1,8446
SAADETGÜNAY ÇELİK% 0,6817
BOZKURT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBİRSEN ÇELİK% 35,062.458
AK PARTİAKİF BAYAR% 32,742.295
İYİ PARTİZAFER KOCAMAN% 24,391.710
BÜYÜK BİRLİKENES BERK CİN% 4,92345
YENİDEN REFAHMEHMET ŞENTÜRK% 1,51106
ZAFER PARTİSİAHMET VOLKAN MORAN% 0,5337
BTPKEMAL BIYIKLI% 0,2316
DEVA PARTİSİMUSTAFA ÇAKIR% 0,1913
SAADETERTUFAN İLHAN% 0,1611
TKPSELEN KARTAY% 0,118
HÜDA PARMEHMET ZEKİ TURAN% 0,096
VATAN PARTİSİAHMET ATAR% 0,064
MİLLETAYKUT KARAÇAY% 0,011
BULDAN

Açılan Sandık Oranı : % 75,90
Katılım Oranı : % 86,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET ALİ ORPAK% 53,086.474
MHPMESUT SARIBALOĞLU% 31,153.799
İYİ PARTİMUSTAFA GÜLBAY% 11,631.419
DPHAYRETTİN CİLASUN% 1,39169
BÜYÜK BİRLİKNURSEL FIRTINA% 0,6883
YENİDEN REFAHADEM IRAKIN% 0,5972
ZAFER PARTİSİVEHBİ ERTÜRK% 0,4353
DEVA PARTİSİSULTAN ÖZSOY% 0,2632
MİLLETYAŞAR DİDİN% 0,1923
VATAN PARTİSİÜMMÜ GÜLER ERBAŞ% 0,1620
BTPMURAT BAYRAM% 0,1619
HÜDA PARABDULLAH YILDIRIM% 0,1518
SAADETADEM ÖZCAN% 0,1316
ÇAL

Açılan Sandık Oranı : % 95,59
Katılım Oranı : % 90,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET HAKAN% 57,367.050
MHPFETHİ AKCAN% 38,434.723
İYİ PARTİÖZCAN EŞMELİ% 1,73213
YENİDEN REFAHOSMAN KAÇAR% 0,5365
HKPDOĞAN KAYA% 0,3543
SAADETAKIN ARSLANYILMAZ% 0,2835
DPTUNCAY AYDIN% 0,2834
ZAFER PARTİSİTUĞRAN SAVRAN% 0,2328
MİLLETSEVGÜL TEKİN% 0,1519
ABPZAFER KARAGÖNLÜ% 0,1417
DEVA PARTİSİSULTAN DİKİCİ% 0,1417
BTPARİF BAŞKAYA% 0,1316
HÜDA PARVEDAT FİDAN% 0,1316
DİĞER% 0,068
VATAN PARTİSİHÜSAMETTİN ÖZHAN% 0,067
ÇAMELİ

Açılan Sandık Oranı : % 92,98
Katılım Oranı : % 87,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCENGİZ ARSLAN% 62,626.890
CHPİRFAN ÖZCAN% 23,262.559
İYİ PARTİSEZAİ TURHAN% 4,38482
YENİDEN REFAHLÜTFİ AŞIK% 4,33476
SAADETMEVLÜT SÖNMEZ% 1,41155
ZAFER PARTİSİYASİN SOLAK% 0,92101
DEVA PARTİSİMEHMET EMİN BAŞ% 0,7582
GELECEK PARTİSİŞERİF ALİ ERTEN% 0,6875
BÜYÜK BİRLİKOĞUZHAN ONGUN% 0,6167
BTPALİ HAYDAR HASPULAT% 0,2629
VATAN PARTİSİDÜNDAR TOSUN% 0,2629
HÜDA PAREBUBEKİR TEKTAŞ% 0,2123
HKPBEKTAŞ GENÇER% 0,1820
DİĞER% 0,1314
ÇARDAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ ALTINER% 28,621.643
AK PARTİHÜSNÜ YILMAZ% 24,931.431
İYİ PARTİMEHMET ÇAKMAK% 22,711.304
DPMAHMUT ÖZTÜRK% 21,61.240
DİĞER% 0,952
YENİDEN REFAHHASAN SARI% 0,6437
ZAFER PARTİSİSELAHİ ARSLAN% 0,2112
BTPAHMET KARAKELLE% 0,16
HÜDA PARMEHMET KAÇAN% 0,095
SAADETYASİN SÖNMEZ% 0,095
DEVA PARTİSİCENGİZ DEMİREL% 0,074
MİLLETSERHAT TOĞAN% 0,021
VATAN PARTİSİHULUSİ ERBAŞ% 0,021
ÇİVRİL

Açılan Sandık Oranı : % 76,14
Katılım Oranı : % 82,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEMİH DERE% 37,299.900
AK PARTİGÜRCAN GÜVEN% 29,687.880
YENİDEN REFAHNİYAZİ VURAL% 20,695.492
BAĞIMSIZKEMAL ASLAN% 7,181.906
İYİ PARTİİSMAİL ÇORBACIOĞLU% 2,58685
DEVA PARTİSİRECEP KARABULUT% 0,48128
ZAFER PARTİSİGÖKHAN KARAYOL% 0,45119
BTPMUAMMER ERKAN% 0,44117
BÜYÜK BİRLİKMEHMET AKİF AS% 0,2875
VATAN PARTİSİADİL KARADENİZ% 0,2257
GELECEK PARTİSİRAMAZAN ÇAKAN% 0,1744
HÜDA PARMEHMET EMİN ASLAN% 0,1744
YTPMEHMET İBA% 0,1540
DPAKİF HOROZ% 0,1335
MİLLETMAHMUT YURT% 0,0925
GÜNEY

Açılan Sandık Oranı : % 55,56
Katılım Oranı : % 93,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET ALİ ERAYDIN% 52,182.009
AK PARTİHALİL AYHAN% 44,781.724
DİĞER% 1,3552
İYİ PARTİALAADDİN İSHAK GÜMÜŞ% 0,7830
YENİDEN REFAHRAMAZAN SELEK% 0,3915
SAADETKUDRET KOLBAŞI% 0,187
HÜDA PARHASAN TANIŞMA% 0,14
YTPÜMMÜ GÜLSÜM MAKEL% 0,083
ZAFER PARTİSİSERHAT BEDİR GİDİŞ% 0,052
DPİBRAHİM KASABA% 0,052
MİLLETHÜSEYİN KAZALCI% 0,031
VATAN PARTİSİYALÇIN VARAL% 0,031
HONAZ

Açılan Sandık Oranı : % 61,54
Katılım Oranı : % 94,56

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPYÜKSEL KEPENEK% 40,585.036
BÜYÜK BİRLİKTURGUT DEVECİOĞLU% 32,914.084
DİĞER% 12,361.534
MHPALİ SEMERCİ% 10,861.348
İYİ PARTİOSMAN ÇAYBAŞI% 1,46181
YENİDEN REFAHSALİH ÖĞÜTCEN% 0,5264
DEM PARTİMECBURE KARABALIK% 0,2632
ZAFER PARTİSİKEMRAN VEZİR% 0,2430
BTPALİ CAN SARIKAYA% 0,225
DEVA PARTİSİSİNAN TİYMUR% 0,1518
DPYILMAZ BALLI% 0,1114
SAADETALİ İLHAN% 0,1114
YTPÖZGÜR BOZDAĞ% 0,078
HÜDA PARTAHİR GÜNER% 0,068
VATAN PARTİSİAHMET GÜNDÜZ% 0,067
MİLLETŞENNUR ŞİMŞEK% 0,056
KALE

Açılan Sandık Oranı : % 59,02
Katılım Oranı : % 87,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERKAN HAYLA% 51,544.027
AK PARTİMEHMET SALİH SAĞINÇ% 37,452.926
İYİ PARTİMEHMET UĞUR TATAR% 4,05316
BÜYÜK BİRLİKÖZKAN DÖNMEZ% 3,52275
YENİDEN REFAHMUSTAFA TATARCIM% 1,4109
DİĞER% 0,7962
ZAFER PARTİSİERDOĞAN İNCEDAYI% 0,4132
DEVA PARTİSİYASEMİN DAĞ% 0,2620
SAADETBAHAETTİN GÜNER% 0,1512
YTPŞUAYIP KAYA% 0,1310
HÜDA PARBİLAL EKİNCİ% 0,18
HKPMERT EFE SARIYER% 0,086
BTPTACETTİN ÇİYİM% 0,065
MİLLETYAŞAR ORHAN% 0,054
VATAN PARTİSİKADİR HORZUM% 0,011
MERKEZEFENDİ

Açılan Sandık Oranı : % 83,75
Katılım Oranı : % 81,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞENİZ DOĞAN% 57,6896.077
AK PARTİEKREM BAŞER% 32,1753.585
İYİ PARTİFATİH COŞKUN% 2,233.718
DEM PARTİHASAN ELİŞ% 2,023.373
ZAFER PARTİSİYUSUF EREN ÇETİN% 1,652.748
YENİDEN REFAHTAMER İM% 1,632.719
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA UÇAN% 0,57943
DİĞER% 0,37623
MEMLEKETHAYDAR VOLKAN HAYTAOĞLU% 0,37612
DEVA PARTİSİFESİH CAN% 0,23379
SAADETMEHMET FATİH AKTAŞ% 0,21350
HÜDA PARCENGİZ DURMAZ% 0,21344
YTPPOLAT YEŞİL% 0,21343
BTPAYŞE AVCI% 0,12199
DPTUNCAY AYKAÇ% 0,1175
VATAN PARTİSİSABRİ KASAPOĞLU% 0,08126
MİLLETNECATİ VARLIKLI% 0,07109
DSPİBRAHİM DOĞUKAN YILDIZ% 0,0692
ABPHAVVA BİLGİ% 0,0241
PAMUKKALE

Açılan Sandık Oranı : % 74,34
Katılım Oranı : % 80,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ RIZA ERTEMÜR% 45,6765.976
AK PARTİHALİL PEKDEMİR% 28,7841.574
İYİ PARTİTÜRKAY BERBEROĞLU% 13,6119.666
DİĞER% 2,864.127
YENİDEN REFAHRAMAZAN GÜNEŞ% 2,653.823
ZAFER PARTİSİOSMAN TERCAN% 1,992.872
BÜYÜK BİRLİKRAMAZAN KARAHAN% 0,971.396
DEM PARTİAYŞE LEVZAN SÜZÜK% 0,66956
HÜDA PARŞUAYİP TAŞAN% 0,54784
SAADETHAKAN KAYA% 0,41595
MEMLEKETHÜSNÜ ORHUN İKİZ% 0,4586
DEVA PARTİSİMUSTAFA SEZER% 0,29414
TİPİBRAHİM DİNÇ% 0,19275
BTPMEHMET BAŞKAYA% 0,17250
DPKADİR YATAĞAN% 0,15215
VATAN PARTİSİMÜZEYYEN SUSAR% 0,11159
YTPESENGÜL ÜNAL% 0,1142
MİLLETRECEP OĞUZALP% 0,09128
DSPHATUN ARICAN% 0,08122
TKPHALE TÜBLEK% 0,08115
BAĞIMSIZMUSTAFA ALTIKULAÇ% 0,07107
ABPOSMAN DENİZ% 0,07101
BAĞIMSIZİBRAHİM UMMAN% 0,0574
MİLLİ YOLOLGUN OKTAY DEMİRCAN% 0,0119
SARAYKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 53,41
Katılım Oranı : % 90,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET SALİH KONYA% 52,225.207
AK PARTİAHMET NECATİ ÖZBAŞ% 42,024.190
İYİ PARTİAHMET ÇELİKAK% 2,33232
DEM PARTİŞABAN BADAK% 1,79179
ZAFER PARTİSİFATİH AKGÖREN% 0,4141
YENİDEN REFAHFATMA GÜNEŞ% 0,440
BTPOSMAN TANRIVERDİ% 0,1717
GELECEK PARTİSİRAMAZAN KOÇYİĞİT% 0,1515
DEVA PARTİSİÖZLEM ASİLTÜRK% 0,1515
HÜDA PAROSMAN TUNÇ% 0,1414
SAADETMELİKE KUTOĞLU% 0,110
VATAN PARTİSİALİ DİRENÇ% 0,099
MİLLETMEHMET AYDEMİR% 0,033
SERİNHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 82,5
Katılım Oranı : % 89,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPOSMAN KILIÇ% 49,423.950
MHPCEMAL KOBAŞ% 46,723.734
İYİ PARTİŞÜKRÜ AVERİ% 1,88150
YENİDEN REFAHASIM GÜNAY% 0,6653
ZAFER PARTİSİİLYAS BEYTEMİR% 0,5846
MİLLETMUSTAFA ÇAKIROĞLU% 0,2419
SAADETÖMER YAĞCIOĞLU% 0,1512
DEVA PARTİSİMEHMET GÖK% 0,18
HÜDA PARMEHMET NURİ ÇELİK% 0,097
BTPÖMER UÇAR% 0,065
YTPTANER SARIKAYA% 0,054
VATAN PARTİSİYAŞAR KAYA% 0,054
TAVAS

Açılan Sandık Oranı : % 81,75
Katılım Oranı : % 84,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPKADİR TATIK% 54,3811.927
AK PARTİHÜSEYİN İNAMLIK% 38,068.348
İYİ PARTİEMİN BARINER% 4,2922
YENİDEN REFAHHİLMİ ORTATEPELİ% 1,37300
ZAFER PARTİSİFATİH KARCI% 0,53116
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN AKYOL% 0,47103
DPMESUT KELEKCİO% 0,2759
HÜDA PARİLHAMİ ÇİFTÇİ% 0,1532
SAADETALPEREN TURHAN% 0,1432
BTPŞERAFETTİN MUTLUBAŞ% 0,1124
HKPMERYEM GENÇER% 0,122
YTPGÖKHAN ULUATA% 0,122
VATAN PARTİSİREMZİ PAYİR% 0,0818
MİLLETSAFİYE ÇATAL% 0,048

Kaynak: AA

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  • MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: CHP'li görevliler mühürsüz oy torbalarını işleme sokmaya çalıştı
    02:47 MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: CHP'li görevliler mühürsüz oy torbalarını işleme sokmaya çalıştı

    MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.

  • Manisa'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde
    02:47 Manisa'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.

  • CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş: Seçimi Kazanıyoruz
    02:46 CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş: Seçimi Kazanıyoruz

    CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, rakibinin kazandığını iddia etmesine rağmen sandık sonuçlarına güvendiklerini ve seçimi kazandıklarını belirtti.

  • CHP Adayı Turgay Sevindi Amasya Belediye Başkanı Seçildi
    02:43 CHP Adayı Turgay Sevindi Amasya Belediye Başkanı Seçildi

    Amasya Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre seçilen CHP'nin adayı Turgay Sevindi, Amasya halkına teşekkür ederek, başkanlığı döneminde hiçbir zaman partili ayrımı yapmayacağını söyledi. Sevindi, Amasya'yı yaşanabilir bir kent haline getirmek için birlikte çalışacaklarını ve güzel günlerin Amasya'da yaşanacağını belirtti.

  • CHP Adayı Yalçınkaya: Bartın'ı ötekileştirmeden hak ettiği yere getireceğiz
    02:39 CHP Adayı Yalçınkaya: Bartın'ı ötekileştirmeden hak ettiği yere getireceğiz

    Bartın Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan CHP adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya, seçim zaferini kutlamak için toplanan vatandaşlara hitap etti. Yalçınkaya, Bartın'ı ötekileştirmeden, ayrıştırmadan ve ortak akılla yöneteceklerini vurgulayarak destekçilerinden kendisini yalnız bırakmamalarını istedi.


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