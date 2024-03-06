Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: 'Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz' dediler - Son Dakika
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Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: 'Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz' dediler

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de silahlı saldırıyla öldüren Ogün Samast 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ifade verdi. Adliyeye yoğun güvenlik önlemleri altında siyah şapka ve gözlüklü yeni imajıyla gelen Samast, yakalandığında karakolda çekilen o skandal fotoğrafın hikayesini anlattı. Samast, 'Rahat ol koçum, aslansın, sana kimse bir şey yapamaz' gibi söylemlerde bulundular" dedi.

06.03.2024 13:34  Güncelleme: 14:25
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de silahlı saldırıyla öldüren Ogün Samast için "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez ifade verdi. Samast adliyeye siyah şapka ve gözlüklü şekilde geldi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan yargılanan Ogün Samast'ın davası, eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ile azmettirici Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in arasında bulunduğu 11 sanıklı "Anayasayı ihlal", "FETÖ adına suç işleme" ve "İhmali davranışla kasten öldürme" suçlarından yargılandığı davayla birleştirilmişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ogün Samast Trabzon'dan, diğer sanıklar Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Ersin Yolcu, Tuncay Uzundal, dönemin emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer, Adem Sağlam Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Dink ailesi avukatları ve sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: 'Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz' dediler

İLK KEZ SAVUNMA YAPTI

Duruşmada ilk kez savunma yapan Ogün Samast, "Benim 2015 ve 2019'da anlattıklarım üzerine iddianame düzenleniyor. 8 yıl geçtikten sonra böyle bir iddianameye dahil edilmemi anlayamadım. Söyleyecek bir şeyim yok" dedi.

"BİLGİSAYAR OYUNU OYNUYORDUM"

İddianamede, Erhan Tuncel ile Yasin Hayal arasında geçen konuşmanın sorulması üzerine Samast şöyle konuştu; "Olaydan önce 2006 yılında Erhan Tuncel'in evinde toplandık. Erhan Tuncel ile Yasin Hayal arasında mutfakta bir konuşma geçti. Ben o sırada salondaydım. Erhan'ın, Yasin'e, 'Ramazan ve Ali Fuat müdür arkamızda rahat ol' gibi şeyler söylediğini duydum. İkisi arasında duyduğum konuşma bundan ibaret. Erhan'ın evine en fazla iki ya da üç kez gitmişimdir. Bilgisayar oyunu oynuyordum. Kapı açıktı ben salondaydım. Mesafe 10 metre bile yoktu. Sesli konuşuyorlardı. Ben yanlarına da gidip geliyordum zaten. Erhan'ın bu olayı bildiğini bilmiyordum. Erhan üniversite öğrencisiydi. Bizim orada okuyordu, biz de onu ziyarete gidiyorduk"

Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: 'Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz' dediler

"YASİN SIRADAN VATANDAŞ DEĞİLDİ"

Yasin Hayal'in kendisini tehdit ettiğini belirten Samast, "Yasin'den korkuyordum. Yasin sıradan vatandaş değildi. McDonalds'ı bombalamıştı, silahlı eylemleri vardı. 'Sen yapacaksın bu işi, cayarsan bedelini ödersin' diye tehdit etti. Çok baskısı vardı Yasin'in" diye konuştu. Mahkeme Başkanı, "Seni askerle, polisle tanıştırdı mı?" Sorusuna Samast, "Hayır" diye cevap verdi.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Olay günü takip edildiğini anlayınca Yasin Hayal'i arayarak takip edildiğini söylediğini, Hayal'in kendisine, "Onlar bizden deyip demediği sorulan Samast, "Evet. Zaten ben Şişli'ye gittiğimde arabadan indiğimden beri etrafımdaydılar. Beyaz bir araba sürekli peşimdeydi. Ben 7-8 kere vazgeçtim. Bunları savcıya anlatmıştım" dedi. Erhan Tuncel ile 3 ya da 4 kez görüştüğünü söyleyen Ogün Samast, "İlk görüştüğümüzde tanıştık. İkinci gittiğimde film izledik. Sonraki gidişimde de bu olayı konuştuk" dedi.

Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: 'Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz' dediler

"KENDİ KÖYÜMDE SAKLANACAKTIM"

Mahkeme Başkanının "Hrant Dink'in resimlerini Erhan Tuncel'in çıkarttığına ilişkin sorusuna Samast, "Evet. Erhan Tuncel bunu kendi söyledi.' Resimleri çıkarttım bakkala bıraktım' demişti" şeklinde konuştu. Olay günü Trabzon'a neden bilet aldığı sorulan Ogün Samast, "Olay basına yansıyınca bir anda çok büyüdü. Ben de panik oldum. Kendi köyüme gidip saklanacaktım. Yapacak bir şey kalmadı. Direkt eve gideyim dedim" dedi.

"O FOTOĞRAFI OLAY YERİNDE ÇEKECEKTİM"

Samsun'da yakalandığında karakolda polisler eşliğinde elinde bayrakla çekilen fotoğrafı hatırlatan Samast "Normalde ben kaçmayacaktım. Samsun'daki o meşhur fotoğrafı orada yapacaktım. Olay yerinde bayrak açacaktım ama beni orada öldürürlerdi. O yüzden kaçtım" diye konuştu.

Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: 'Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz' dediler

"HELAL OLSUN SANA KORKMA KİMSE SANA BİR ŞEY YAPAMAZ"

Mahkeme başkanı, Samast'a, "Olaydan sonra poliste, jandarmada bir ayrıcalık bir destek gördün mü?" diye sordu. Samast, "Hayır. Samsun'da o konuşmalar olmuştu, 'Rahat ol koçum, aslansın, sana kimse bir şey yapamaz' gibi söylemlerde bulunmuşlardı. Beni konuşturmak için öyle davrandıklarını sonradan söylediler ama öyle değildi. 'Helal olsun sana kimse bir şey yapamaz' dediler" dedi. Mahkeme Başkanı "Sana isim verildi mi?" Sorusuna Samast, "Verildi ama oradakiler telefonla konuşuyorlardı bazı isimlerle. Samsun Emniyet'teki ham görüntü ve ifade kayıtlarında da var bunlar. 16 yaşındaydım, polis beni almış, korkuyordum. Savcılıkta ifadeler verdim. Ama üzerinden 18-19 yıl geçti" yanıtını verdi. Ramazan Akyürek'in avukatının, "Ramazan Akyürek ile tanıştınız mı, dolaylı talimat aldınız mı" sorusuna ise Samast, "Hayır. Sadece Yasin ve Erhan arasındaki konuşmada geçti adı" diye cevap verdi.

DAVA MÜTALAA İÇİN ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma 29 Mayıs'a ertelendi.

Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: \'Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz\' dediler

Ogün Samast, Hrant Dink, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: 'Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz' dediler - Son Dakika

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