DİSK Başkanı, MB'nin 2026 için yüzde 29,5'lik tahminini emek hırsızlığı diye eleştirdi - Son Dakika
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DİSK Başkanı, MB'nin 2026 için yüzde 29,5'lik tahminini emek hırsızlığı diye eleştirdi

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DİSK Başkanı, MB\'nin 2026 için yüzde 29,5\'lik tahminini emek hırsızlığı diye eleştirdi
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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltmesini 'emek hırsızlığı' olarak niteledi. Çerkezoğlu, düşük hedeflerle ücretlerin belirlendiğini, işçi ve emeklilerin alım gücünün düştüğünü savundu.

(ADANA) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltmesine ilişkin, "Sürekli olarak düşük hedefler koyuyorlar, ücretlerimizi buna göre belirliyorlar. Yılın sonuna geldiğimizde ise 'Biz onu tutturamadık, gerçek enflasyon şu kadar olacak' diyorlar. Sistematik bir biçimde bu yolla soframızdaki ekmeği küçültüyorlar. Bu artık açıkça bir emek hırsızlığı haline gelmiştir" dedi.

DİSK'in "Gelirde Vergide Adalet, Ülkede Adalet" talepleriyle düzenlediği buluşmaların 13'üncüsü Adana Heykel Parkı'nda gerçekleşti.

"Hayat pahalı emek ucuz, insanca yaşamak istiyoruz" yazılı pankartın ardında toplanan sendikalılar, "İşçiyiz haklıyız kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" ve "Sermayeye değil emekçiye bütçe" sloganları attı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda yaşanan patlamaya değinerek, önlenebilir iş kazalarının gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle yaşandığını söyledi. Çerkezoğlu, patlamanın ardından yaşanan sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti. Çerkezoğlu, "Her gün beş, altı işçi arkadaşımızı kaybettiğimiz bu tablo, bu kara tablo bir tesadüf değildir. Ülkeyi yöneten iktidarın politikalarından kaynaklanmaktadır. Madende yerin yedi kat dibine giren işçinin yaşamıyla oradaki bir kazma sapı arasında, bir inşaatın on sekizinci katında çalışan işçinin hayatıyla bir asansör vidası arasında hiçbir fark görmeyen sermaye zihniyetinin sonucudur bu ölümler, bu katliamlar" diye konuştu.

Türkiye'deki vergi sistemine işaret eden Çerkezoğlu, vatandaşların temel ihtiyaçlarını satın alırken dolaylı vergiler ödediğini, ücretlerinden ise henüz ellerine geçmeden vergi kesintisi yapıldığını söyledi. Gelir ve vergi adaleti talebini dile getiren Çerkezoğlu, işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı ve açlığın toplumun karşı karşıya olduğu temel sorunlar arasında yer aldığını kaydetti.

"BU DÜZEN BÖYLE GİTMEZ"

Çerkezoğlu, şöyle devam etti:

"Yaşadığımız bu tablo bir tesadüf değil. Yaşadığımız açlığın, yoksulluğun ve işsizliğin nedeni, 25 yıldır ülkeyi yöneten siyasi iktidarın ekonomik ve siyasi tercihleridir. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz üretiyoruz ancak ürettiğimizi adaletli paylaşmadığımız için yoksullaşıyoruz. Bizler yoksullaşıyoruz, fakirleşiyoruz ama ülkemiz fakir olduğu için değil, adaletin terazisi bozulduğu için yoksullaşıyoruz.

Hepimizin çalışarak ürettiği değer ve kaynaklar, çocuklarımızın okullarında bir öğün ücretsiz yemek yemesine yeter de artar bile. Yeter ki adaletli bölüşelim, ürettiğimiz değeri hepimiz adil bir şekilde paylaşalım. Bu düzen böyle gitmez. Bu tercihleri, politikaları ve bu düzeni değiştirmek için mücadele edeceğiz."

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 2027 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çerkezoğlu, "Bütçede açıkça şunu görüyoruz. Bütçenin çok önemli bir kısmı faize ayrılmış. Sermayenin talepleri, istekleri var ama işçiler, emekçiler, emekliler, kadınlar, çocuklar yok. O nedenle halk için bütçe, demokratik bir Türkiye mücadelesi veriyoruz" dedi.

"SÜREKLİ OLARAK DÜŞÜK HEDEFLER KOYUYORLAR, ÜCRETLERİMİZİ BUNA GÖRE BELİRLİYORLAR"

Çerkezoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'nın, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncellediklerini söylediği açıklamasına da değinerek şunları kaydetti:

"Bu hedef nereden geldi biliyor musunuz? Üç yıl önce, 2026 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 8,5'ti. Biz yüzde 8,5'ten bugün yüzde 29,5'e kadar geldik. Bunu yaparken iktidar ne yapıyor? Bir hedef enflasyon belirliyor. Merkez Bankası, Orta Vadeli Program'da yer alan bu hedef enflasyon rakamı üzerinden bizim ücretlerimizi belirliyor. Asgari ücreti, diğer ücretleri ve emekli aylıklarını belirlerken sürekli güncelledikleri ancak hiçbir zaman tutturamadıkları hedef enflasyon rakamını esas alıyorlar. Yılın sonunda ise 'Biz yüzde 8,5 demiştik ama yüzde 29,5 oldu' diyorlar.

Onların hiçbir zaman tutmayan hedef enflasyon rakamlarıyla her gün soframızdaki ekmeği küçültüyorlar. Enflasyonu ücretleri baskılayarak düşürmeye çalıştılar ancak enflasyonun nedeni bizim aldığımız üç kuruş ücret olmadığı için enflasyon düşmedi. Düşen tek şey milyonlarca işçinin, emekçinin ve emeklinin alım gücü oldu. Dün Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı açıklama, kağıt üzerindeki bürokratik bir açıklamadan ibaret değil. Söyledikleri şey, aslında yüzde 8,5 ile başlayıp yüzde 16 ile devam eden ve dün yüzde 29,5 olarak açıklanan hedef enflasyonun bizim soframızdaki ekmek olduğudur. Sürekli olarak düşük hedefler koyuyorlar, ücretlerimizi buna göre belirliyorlar. Yılın sonuna geldiğimizde ise 'Biz onu tutturamadık, gerçek enflasyon şu kadar olacak' diyorlar. Sistematik bir biçimde bu yolla soframızdaki ekmeği küçültüyorlar. Bu artık açıkça bir emek hırsızlığı haline gelmiştir."

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB'NİN ÇAĞRISIYLA EMEK ÖRGÜTLERİ 12 ARALIK'TA ANKARA'DA BULUŞACAK

Çerkezoğlu, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara da dikkati çekti. Emeklilerin mevcut koşullarının küçük oranlı artışlarla çözülemeyeceğini belirten Çerkezoğlu, emekli aylıklarının ve emeklilik sisteminin kalıcı biçimde yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. En düşük emekli aylığının asgari ücretin altında olmaması gerektiğini dile getiren Çerkezoğlu, aylık bağlama ve güncelleme oranlarının iyileştirilmesi, emeklilerin milli gelirden aldığı payın artırılması ve intibak düzenlemesiyle emekliler arasındaki gelir farklılıklarının giderilmesi çağrısında bulundu. Emeklilerin geçimlerini sağlamak için çalışmak zorunda kalmalarına da değinen Çerkezoğlu, emeklilik döneminde insanca yaşam koşullarının sağlanması ve adaletin tesis edilmesi gerektiğini vurguladı

Çerkezoğlu, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla tüm emek ve meslek örgütlerinin katılımıyla 12 Aralık'ta Ankara'da bir araya geleceklerini duyurdu.

Kaynak: ANKA
Arzu ÇerkezoğluMerkez BankasıEkonomiGüncelSon Dakika

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