Doğal gaz patlamalarının yaşandığı ilçenin Belediye Başkanı: 230 bin insana bu sıkıntıyı yaşatan kim varsa bunun bedelini ödettireceğim

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KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 28 Aralık Cumartesi günü meydana gelen 2 ayrı doğal gaz patlaması ile ilgili açıklamada bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, olayda yaralanan 14 kişiden 2'sinin entübe olduğu açıkladı. 5 gündür doğal gazın kesik olduğu ilçede bugün itibariyle 57 bin haneye doğal gaz verildiğini belirten bıyık, "230 bin kişiye o kahrı yaşatanlar kimse, bunlarla alakalı mücadelem benim ve ekibimin, milletvekillerimizin, bakanlarımızın, büyükşehir belediye başkanımızın bu kente borcudur. Bunların cezalarını alması için, bu şehre yaşattıklarının bedelini ödetmek için biz elimizden gelenin bir fazlasını yapacağımızı herkes görecek" dedi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi'nde, 28 Aralık Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında izinsiz şekilde çalışma yapan iş makinesi operatörü, zemin kazısı yaptığı sırada doğal gaz hattının geçtiği boruyu deldi. Tahrip olan borudaki doğal gaz, yaklaşık 30 metre yüksekliğe fışkırdı. Doğal gaz şirketi ekipleri, ilçedeki mahallelerin yarısından fazlasının gaz akışını kesti. Hat ile ilgili onarım çalışması başlatıldı. Çalışmalar devam ederken, ilk olaydan yaklaşık 6 saat sonra inşaat alanına yaklaşık 4,5 kilometre uzaklıktaki Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlamanın binanın dışındaki doğal gaz regülatörünü değiştirip gazı açtıktan sonra meydana geldiği iddia edilirken, giriş kattaki dairede, binada ve çevredeki apartmanlar ile park halindeki otomobillerde hasar oluştu. Patlamada yaralanan 13 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın yaşandığı daireye 2,5 kilometre mesafedeki Osmangazi Mahallesi Özhan Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katındaki dairede de yaklaşık 2 saat sonra patlama oldu. Patlamada evde bulunan 2 kişiden 1'i kırılan camların eline isabet etmesi sonucu hafif yaralandı.

ELEKTRİK PANOSUNDA DA PATLAMA OLDU

Yaşanan 2 patlamanın ardından ilçede ve Gebze ile sınırda olan mahallelerde gaz akışı tamamen kesildi. Gaz akışının kesilmesinin ardından vatandaşlar tüp ile elektrikli ısıtıcı temin etmeye başladı. İlçede, enerji ihtiyacının elektrikle karşılanmasından kaynaklı aşırı yüklenmeye bağlı olarak trafoda yangın çıktı. Osman Gazi Mahallesi İstiklal Caddesi'nde elektrik dağıtım firması teknisyenleri Mücahit D. ve Adem Y., cadde üzerinde bulunan elektrik panosundaki arızayı gidermek için çalışma gerçekleştirdikleri sırada patlama meydana gelmesi sonucu yaralandı. Teknisyenler hastanede tedavi altına alındı.

'BİR KEPÇE OPERATÖRÜNÜN HATASI 230 BİN KİŞİYE ZULÜM YAŞATTI'

İlçede onarım çalışmaları sürerken, bugün Darıca Belediyesi'nin Ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Rüstem Metin Yurttaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Şu an 2 tane entübemiz var. Bugün itibariyle okullarımız da açıldı ama ben kriz sürecini ilk andan itibaren böyle anlatmaya kalkarsam yaşanan ilk olayın ilk faili kepçe operatörü. Yani bir kepçe operatörünün hatası, yanlışlığı bu kente, 230 bin kişiye zulüm yaşattı. Bu kentin belediye başkanı olarak en büyük sıkıntıyı ben yaşadım. Doğal gaz dağıtım ve elektrik dağıtım şirketi ile yasal olarak belki bağımız yok; organik bir bağımız yok ama yaşanan bütün felaketlerde kent bizim sorumlu tutuyor. Vatandaşın bize olan kırgınlığı başımızın üzerindedir. Eksikliğimiz olduysa onlardan da özür diliyoruz. Şunu net söyleyeyim; biz, krizin en başından beri gecemizi gündüzümüze kattık. Halkın içerisinde olduk. Vatandaşımızın yaralarında nasıl merhem olabiliriz, hep konuştuk" dedi.

'57 BİN HANEDE GAZ KULLANILMAYA BAŞLANDI'

Osmangazi Mahallesi'nde yaşanan 2'nci patlamanın ardından bilirkişilerce ilçedeki doğal gazın tamamının kesilmesine karar verildiğini anlatan Bıyık, "Aslında bakarsanız olay öyle bir şey ki patlamanın olduktan 1-2 saat sonra her şey normalleştiği anda Darıca'nın tamamına doğal gaz verilebilirdi ama o 2 patlamanın verdiği tahribattan sonra benzer bir patlama daha yaşanmasın diye güvenlik meselesine önem verdik. Hızlı bir şekilde de gaz alımına başlandı. Şu anki en son rakamımız da bizim yaklaşık 57 bin hanede gaz kullanılmaya başlandı. 3 bin küsür hanenin şu anda gazı yok. Bunlar ağırlıklı olarak Nene Hatun mahallesinde. Özellikle Nene Hatun Mahallesi'ne ağırlık verilmesi konusunda hep görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

'TRAFOLAR YETERSİZ NOKTAYA DÜŞTÜ'

Doğal gaz sıkıntısı nedeniyle vatandaşın elektriğe yüklendiğini bu sebeple de trafolarda patlama yaşandığını söyleyen Bıyık, "Trafolar yetersiz noktaya düştü. Kazım Karabekir ve Fevzi Çakmak Mahallelerinin belli bölgelerinde doğalgaz kesintisi olmadı; olmayan bölgelerde trafo patlamadı ama doğal gaz kesintisi olan yerlerde hep trafolar patladı. Biz ısıtıcı dağıtımını 2 gün önce durdurmak zorunda kaldık. Çünkü elektrik dağıtım şirketinden 'Dağıttığınız ısıtıcılardan dolayı bu sefer biz çekiyoruz, trafolarımızda patlamalar meydana geliyor' diye öyle bir baskı geldi. Bu sefer tüplerin kafalarına ısıtıcı almaya başladık" diye konuştu.

'BİZ TOPYEKÜN SALDIRACAĞIZ'

Hukuki sürecin başladığını söyleyen Darıca Belediye Başkanı Bıyık, "Patlama olduğu andan itibaren eylem planlarımız hep bugünü kurtarmak, günü kurtarmak, anı yaşamak ve o an vatandaşın derdi neyse onu çözmek için uğraştık. Tabi ki bunların sorumlularıyla alakalı işin takipçisi olacağız; bundan kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. 230 bin kişiye o kahrı yaşatanlar kimse bunlarla alakalı mücadelem benim ve ekibimin, milletvekillerimizin, bakanlarımızın, büyükşehir belediye başkanımızın bu kente borcudur. Bunların cezalarını alması için, bu şehre yaşattıklarının bedelini ödetmek için biz elimizden gelenin bir fazlasını nasıl yapacağımızı zaman içerisinde herkes görecek. Hukuki süreç zaten başladı. Büyükşehir belediyemiz, savcılıklarımız gerekli soruşturmaları ve yasal tutanakları tuttu. Ben şahsen bu şehrin belediye başkanı olarak bu ilçeye bunları yapanlara, bu kabusu bizlere yaşatanlara sorumluları kimse ben de üzerime düşenin bir fazlasını yapacağımdan bu kentin, bu meclisin önünde söz veriyorum. Bu kentteki 230 bin insana bu sıkıntıyı yaşatan kim varsa bunun bedelini ödettireceğim. Ben bunun için elimden gelen mücadeleyi yapacağım. Nedir bunun sözü? Vatandaşın faturaları mıdır? Faturalarıdır. Elektrik faturası mıdır? Elektrik faturasıdır. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta bakanlığa gideceğiz. Bunlarla alakalı yaptırımlarımızın ne olacaksa biz topyekün saldıracağız" dedi.

Haber: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),