Eğitimde İyi İnsan Vurgusu - Son Dakika
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Eğitimde İyi İnsan Vurgusu

Eğitimde İyi İnsan Vurgusu
22.06.2026 15:05
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, eğitim sistemlerinin iyi insan yetiştirmeye odaklanması gerektiğini vurguladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Peygamberimiz Temalı Yapay Zeka ile Dijital İçerik Geliştirme Projesi'nin ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Eğer eğitim öğretim sistemleri iyi insan yetiştirmek üzere kurgulansa bugün dünyanın hiçbir bölgesinde zulümler, insan hakları ihlalleri, savaşlar olmazdı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla yayınladığımız programların odağına iyi insan olmayı yerleştirdik. Kuşkusuz iyi insan olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın, Türk milletinin, İslam ümmetinin ihtiyaç duyduğu ahlak seciyelerine sahip bir kuşak yetiştirmek anlamına geliyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından, İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfı'nın destekleriyle, Hz. Muhammed'in doğumunun 1500'üncü yılı anısına hazırlanan 'Peygamberimiz Temalı Yapay Zeka ile Dijital İçerik Geliştirme Projesi'nin büyük ödül töreni, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla Büyük Çamlıca Camii'nde gerçekleştirildi. Programa ayrıca İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rassal Ahmedov da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen'in projeye ilişkin yaptığı konuşmanın ardından proje tanıtım filmi gösterildi. Daha sonra İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün bir konuşma yaptı. Programda ödül alan öğrencilerin projeleri de tek tek izleyicilerle buluşturuldu.

'4,5 MİLYONA YAKIN ÖĞRENCİ BU DERSLERİ ALIYOR'

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile milletimizin, vatandaşlarımızın geçmişiyle barışık, milli birlik ve beraberliğimizi temin edecek şekilde eğitim alması, çocuklarımızın geçmişine gönül bağıyla olan bağlarını devam ettirebilmesi, çocuklarımızın gönül dünyamız diye tanımladığımız Balkanlar'dan Filistin'e, Kuzey Kıbrıs'tan Türkistan'daki Türki cumhuriyetlere kadar hepsiyle gönül bağını devam ettirecekleri bir müfredatı elhamdülillah oluşturduk. Onunla beraber seçimlik dersleri yine 2023 yılında bir kategorize ettik. Din ve ahlakla ilgili dersleri bir kategoride topladık. Kültür ve sanatla ilgili dersleri bir kategoride, akademik dersleri de başka bir kategoride topladık. Şu an çok şükür yaklaşık olarak bu dersi alma durumunda olan, yani bu din ve ahlakla ilgili dersleri alma durumunda olan öğrencilerimizin içinden yaklaşık 5 milyon 200 bin öğrencinin 4,5 milyona yakını bu dersleri şu anda seçiyor ve okuyor" diye konuştu.

Bakan Tekin, "Çocuklarımız bu dersleri alırken dini inançları sebebiyle bu dersi alamayacak durumdaki öğrencilerimiz için Klasik Ahlak Metinleri adıyla bir farklı seçmeli ders oluşturduk. Yine aynı şekilde, bir yıl Kur'an-ı Kerim dersini alan bir öğrencinin, Kur'an-ı Kerim'i okumasını öğrenen bir öğrencinin ikinci yıl sıkılmaması için başka bir ders daha koyduk, Kur'an-ı Kerim'in Anlam Dünyası adıyla. Bu çeşitlilikleri devam ettireceğiz bu anlamdaki. Bugün burada konuştuğumuz konu bizim Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yapmaya çalıştığımız iyi insan yetiştirmenin önemi" ifadelerini kullandı.

'YAPAY ZEKA VE TEKNOLOJİ, EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİNDE KUŞKUSUZ ÇOK ÖNEMLİ'

Bakan Tekin, "Yapay zeka ve teknoloji, eğitim öğretim süreçlerinde teknolojinin kullanımı kuşkusuz çok önemli. Biz de bunu Bakanlık olarak eğitim öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerimiz için MEBİ adıyla bir uygulama başlattık, yapay zeka destekli. Geçtiğimiz hafta tanıtımını yaptığımız, yabancı dil ve Türkçe öğrenmek üzere yapay zeka destekli bir uygulama, DİLİM adıyla. Yine aynı şekilde Bakanlığın merkez teşkilatında karar mekanizmalarını rasyonel bir zemine oturtacak yapay zeka destekli Bakanlık Yönetim Sistemi. Şiddet dahil benzeri olaylara müdahale etme anlamında yapay zekadan faydalanacak Duygu Temelli Dijital Esenlik uygulaması ve benzeri uygulamalarla bu süreci devam ettiriyoruzö diye konuştu.

'EĞİTİM ÖĞRETİM SİSTEMLERİ İYİ İNSAN YETİŞTİRMEK ÜZERE KURGULANSA BUGÜN SAVAŞLAR OLMAZDI'

Bakan Tekin son olarak, "İyi insan yetiştirmenin eğitim öğretim süreçlerinin bir parçası, doğrudan hedefi olduğunu katıldığım her toplantıda söylüyorum. Eğer eğitim öğretim sistemleri iyi insan yetiştirmek üzere kurgulansa, ahlaklı, barışçı, insan haklarını önceleyen bir insan yetiştirmek üzere kurgulansa bugün dünyanın hiçbir bölgesinde zulümler, insan hakları ihlalleri, savaşlar olmazdı. Demek ki dünyada savaşlar varsa, insan hakları ihlalleri varsa, mazlum coğrafyalardan bahsediyorsak bu sürecin içerisinde mutlaka eğitim öğretim süreçlerinin rolü ve yeri var. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla yayınladığımız programların odağına iyi insan olmayı yerleştirdik. Kuşkusuz iyi insan olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın, Türk milletinin, İslam ümmetinin ihtiyaç duyduğu ahlak seciyelerine sahip bir kuşak yetiştirmek anlamına geliyor. Bunu sadece biz söylemiyoruz, geçtiğimiz hafta başında Papalık bir rapor yayınladı ve yapay zekayla insanlığın yavaş yavaş değerlerini kaybettiğine dikkat çeken Muhteşem İnsanın Korunması başlığıyla bir rapor yayınladı. Dünyanın her tarafında artık yapay zekanın insanlığın yararına kullanılması adıyla bir süreç başlatıldıö ifadelerini kullandı.

'PEYGAMBER EFENDİMİZİ SEVEN BİREYLER YETİŞTİRMEK, İNSANLIĞA YAPACAĞIMIZ EN BÜYÜK HİZMETTİR'

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, "Yapay zekanın, robotik teknolojilerinin artık insanların yaptığı birçok işi yapacağı konuşulurken acaba gelecekte nasıl insanlar ön plana çıkacak, nasıl hasletler, nasıl özellikler aranır olacak diye düşündüğümüz zaman şunu değerlendiriyorum ki, elbette Peygamberimizin ahlakını yaşayan insanlar aranır olacak. Güvenebildiğiniz, sevebildiğiniz, sevilebildiğiniz, oturup muhabbet edebildiğiniz, iletişim kurabildiğiniz, beraber vakit geçirmek istediğiniz, bir işi başından sonuna kadar yapabilen, zaman zaman ekibin parçası, zaman zaman ekibin lideri olabilen bireyler yetiştirmemiz gerekecek. Onun için Peygamber Efendimizi seven, Peygamber Efendimizi hayatında kendine örnek alan bireyler yetiştirmek, sanıyorum ki insanlığa yapacağımız en büyük hizmettir. Bu proje, bununla ilgili bir adım. Aynı zamanda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sizleri edilgen değil, etken haline getiren, yani bir süje olmadan, bir obje olmadan bir süje olmaya getirmeye çalışan, pasif değil aktif öğrenmeyi hedefleyen özelliklerine de çok uyum sağlayan bir proje" diye konuştu.

DERECEYE GİRENLERE AİLELERİYLE UMRE ÖDÜLÜ

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Törende, Çizgi Roman yarışması dalında Rana Gülçiçek, Afiş yarışması dalında Rana Çelik, Müzik Yarışması ödülü Hazal Özaslan aldı. Eğitim birincilik ödülü Mert Turgut'a verildi. Ortaokul video klip dalında mansiyon ödülüne Furkan Kalay ve Elif Asya Sarı, ortaokul animasyon kategorisinde mansiyon ödülüne Defne Çağla Çiftçi ve Salih Emir Biçer layık görüldü. Lise video klip kategorisinde mansiyon ödülünü Macid Jasmati ve Özge Duman, lise animasyon kategorisinde ise Ömer Eymen Moral ile Tuana Var aldı.

Ortaokul animasyon kategorisinde üçüncülük ödülü Hatice Bakırtaş'a, ikincilik ödülü Hamit Hamza Güler'e, birincilik ödülü ise Bera Tatar'a verildi. Ortaokul video klip kategorisinde üçüncü Selim Talha Aydın, ikinci Muhammed Taha Bahar, birinci ise Muhammed Said Sumay oldu.

Lise animasyon kategorisinde üçüncülük ödülünü de Muhammed Emir Toprak, ikincilik Zehra Sümen ve lise animasyon kategorisinde birincilik ödülünü Ela Zeynep Gül kazandı. Lise video klip dalında üçüncülük ödülüne ise Muhammed Semih Kaya layık görüldü. İkincilik ödülüne Ali Ceylan, birinci ise Kerem Sait Çek oldu.

Dereceye giren bütün öğrencilere aileleriyle birlikte gidecekleri Umre ziyareti ve 6 ay sürecek eğitim ödülü taktim edildi. Öğrenciler ödüllerini Bakan Tekin ve Bilal Erdoğan'ın elinden aldı. Program hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Teknoloji, Kültür, Güncel, Son Dakika

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