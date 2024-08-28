İmamoğlu Adıyaman'da Konuştu: Acıları Unutturmamak İçin Mücadele Etmeliyiz

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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: ÜNAL AYDIN

(ADIYAMAN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'da yaptığı konuşmada, "Sizler acıyı yaşayan insanlarsınız. Bu acı düştüğü yeri yakmayacak. Hepimizi yakacak. Biz bu acıdan hep beraber kurtulacağız. Çünkü bu acı hepimizin acısı. Bu acıları unutturmamak, bir daha böyle bir acının yaşanmaması için de mücadele etmeliyiz. Yardım, adalet gibidir. Hani adalet gecikirse bir anlam ifade etmez, yardım da gecikirse ne yazık ki anlamını yitirir" dedi.

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'da Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odası Temsilcileri ve muhtarla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısının ilk defa Adıyaman'da gerçekleştirildiğini belirtti. Tutdere, "Bugün Adıyaman'ımız için tarihi anları hep beraber yaşıyoruz. İl olduğumuzdan beri ilk kez TBB Adıyaman'da toplandı. Bu toplantının 6 Şubat'ta büyük bir yıkım yaşamış binlerce evladını kefensiz toprağa vermiş ve yoksullukla, yoklukla büyük bir mücadele içinde olan şehrimizde, Adıyaman'da gerçekleştirilmesine vesile olan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu. Tutdere, TBB'nin 17 aracı Adıyaman Belediyesi'ne hibe ettiğini hatırlatarak, "TBB başkanımıza ve encümen üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Tutdere, depremden bu zamana kadar Mersin, İzmir, Aydın, Ankara ve İstanbul belediye başkanlarına destek oldukları için teşekkür ederek, "Adıyaman'ı hep beraber yeniden inşa edeceğiz. ve yeniden ayağa kaldıracağız. Sizler bize güvendiniz. Bizi kutsal bu göreve getirdiniz. Sizlere hizmet etmekten büyük bir onur duyuyoruz. Hiçbir ayrım yapmaksızın Adıyaman'ın bir ucundan diğer ucuna kadar her yere eşit, adil ve en güzel hizmeti sunmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Adıyaman muhtarıyla, STK'sıyla, esnafıyla, çiftçisiyle, kadınıyla, genciyle bir bütündür, birdir, birlik beraberlik içerisinde de depremle mücadele ediyoruz. Bir seferberlik halindeyiz. Bu seferberlikten, bu mücadeleden hep beraber Adıyaman olarak zaferle çıkacağız ve yaralarımızı saracağız" ifadesini kullandı.

"Adalet gecikirse bir anlam ifade etmez..."

Tutdere'nin ardından Ekrem İmamoğlu da konuşma yaptı. İmamoğlu, "Sizler acıyı yaşayan insanlarsınız. Bu acı düştüğü yeri yakmayacak. Hepimizi yakacak. Biz bu acıdan hep beraber kurtulacağız. Çünkü bu acı hepimizin acısı. Kayıplarınızı rahmetle anıyorum. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. İmamoğlu, Adıyaman'daki STK'larla, meslek odalarıyla ve muhtarla bir arada olmaktan onur duyduğunu belirtti. İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Açıkcası her birimizin yüreğinde taşıdığı acıyı ve o ağır yükü anlıyorum. Buraya sizin sesinizi dinlemek, yüreklerinizdeki acıyı paylaşmak ve birlikte çözüm üretme duygusuyla geldik. Adıyaman konusu sadece binları inşa etmekten ibaret değil. Umudun inşa edilmesi lazım. 31 Mart'ta burada bir adım atıldı. Abdurrahman Tutdere, burada umudun inşasında sizlerden motivasyon alarak bir yolculuğa başladı. Seçim 31 Mart bitti. Bu önümüzdeki süreçte oy veren, vermeyenin asla ayırt edilmediği bir anlayışla acılarımızı hafifletmeyi kendimize ilke edinmeliyiz. Biz bu memleketin daha iyi bir geleceği olabileceğine inanıyoruz. Bu inancı beraber yeşerteceğiz. Omuzunuzdan yük almaya, sizin sıkıntılarınızı paylaşmaya geldik."

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da 8 bin 387 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan İmamoğlu, "Bu acıları unutturmamak, bir daha böyle bir acının yaşanmaması için de mücadele etmeliyiz. İyi biliyoruz ki hepimiz bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Bunun da en derinden tehdit ettiği şehirlerden de birisinin belediye başkanıyım. O bakımdan sizlerin bu derdini dert edinmenin yanı sıra memleket olarak da ders çıkartmanın da gayreti içerisinde olduk ve olacağız. Şehrin yalnız bırakılması, şehrin terk edilmişlik duygusuna sahip olması, yaşanan acı kadar insanların canını yakar. Deprem bölgesi bu anlamda dönem dönem bunu ne yazık ki yaşadı. Devletin geciken yardımı insanları üzdü, yüreğini burktu, acısı kadar içini yaktı. Yardım, adalet gibidir. Hani adalet gecikirse bir anlam ifade etmez, yardım da gecikirse ne yazık ki anlamını yitirir" diye konuştu.

İmamoğlu, depremde Adıyaman Belediye Başkanlığı binasının yıkıldığını, 4 katlı Komagene Kültür Merkezi'nin camı dahi kırılmadığını belirterek, "Adıyaman Belediyesi binasının yarın temeli atılacak. Komagene Kültür Merkezi, Avrupa Birliği fonuyla AB mevzuatlarına uygun bir şekilde yapılmıştır. Bir işi doğru yaptığınızda binanın yıkılmadığını, insanın canına mal olmadığını, insanı öldürmediğini gösteren en somut örnek. Binaları yıkan sadece deprem değil göz ardı edilen hukuki sorumluluklar ve ihmallerdir" ifadesini kullandı.

"Yanınızda olmaya devam edeceğiz"

Konuşmasının devamında Adıyaman'da 118 bin insanın hala konteyner kentlerde yaşadığına dikkati çeken İmamoğlu, "Adıyaman'ı yeniden büyütmek, ayağa kaldırmak zorundayız" dedi. İşçilerin, emekçilerin, emeklilerin ve öğrencilerin yaşadığı sıkıntıları da dile getiren İmamoğlu, "Bu milletin bunu hak etmediği ortada. Tabii kamu hizmeti kalitesi düşüyor. İşler liyakatli yapılmıyor. Meselenin temel sorun olarak tepeden tırnağa adaletsiz bir sürece doğru evrildiğini görüyoruz. Biz buna sessiz kalmayacağız, köşemize çekilmeyeceğiz. Biz bu iktisadi krizin, bu ülke çapında çok sektörü etkilediğini biliyoruz. Bugün yürüttükleri ekonomik programın anlayışı, 'batan batar, kalan sağlar bizimdir' anlayışıdır. Bu mantık ülke için çok sorunlu bir mantıktır" diye eleştirdi. İmamoğlu, iktidarın muhalefete iftira attığını söyledi. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bugün TBB olarak 11 şehrimizde toplam 89 araç ve 6 bin çöp konteyneri teslim ediyoruz. Biz vatanımızın farklı noktalarında da encümen toplantıları yaparak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmenin adımlarını da atmaya devam edeceğiz. Yönetenlerle bu insanların bağlarını kopmaması lazım. O bağların kopmaması da yerel yönetimlerin gücünden geçer. İşin merkezini Ankara'ya bağladığınız sürece bağları, samimiyeti koparırsınız. İnsanların birlik ve beraberlik duygusunu bozarsınız. Yerel demokrasiyi güçlendirme çabalarımız deprem sonrası acılarımızın da sıkıntılarımızın da bir an önce giderilmesine vesile olacak temel olacak bir duygudur, prensiptir. Bu kalkınmayı ve refahı sağlayabilmek için de doğru bir yoldur. Bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Adıyamanlılar olarak sizler çok derin büyük bir sınavdan geçtiniz. Dimdik ayakta durdunuz. Zorlukların üstesinden gelmek adına da el birliğiyle çalışıyorsunuz. Bu süreçte asla yalnız değilsiniz ve kalmayacaksınız. Bu bölgenin dertleri derdimizdir. Bu bölgenin insanı maddi manevi büyük kayıplar yaşamıştır. Yere düşmüştür. Sizi yerden alıp ayağa kaldırıp, bizimle aynı seviyede dik durana kadar yanınızda olacağız."