Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze'deki insani krize ilişkin mektup - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze'deki insani krize ilişkin mektup

Emine Erdoğan\'dan Melania Trump\'a Gazze\'deki insani krize ilişkin mektup
23.08.2025 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump'a, Gazze'deki insani kriz için destek göstermesi çağrısında bulunduğu bir mektup gönderdi. Erdoğan, "Ukraynalı çocuklara gösterilen hassasiyet Gazzeli çocuklara da gösterilmeli. Hayatta kalmayı başarmış 1 milyonu aşan Gazzeli çocuk için hala bir şansımız var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a, Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu bir mektup gönderdi.

Emine Erdoğan, Melania Trump'ı içten sevgi ve saygıyla selamlayarak başladığı mektubunda, Washington'da Beyaz Saray'daki buluşmalarında Melania Trump'ın içten sohbeti ve zarif ev sahipliğinin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen zihninde hala tazeliğini koruduğunu belirtti. Baş başa yedikleri yemek ve bahçede yaptıkları yürüyüş esnasında Trump'ın paylaşımlarının, güncel meselelere dair hassasiyet taşıyan bir vicdana sahip olduğunu hissettirdiğini ifade eden Emine Erdoğan, bu vicdani hassasiyetin yansımasını, Melania Trump'ın geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı mektubunda da gördüğünü bildirdi.

"UKRAYNALI ÇOCUKLARIN NEŞELİ GÜLÜŞLERİNİN GERİ GETİRİLMESİ TALEBİNİZ ÇOK ANLAMLI"

Trump'ın söz konusu mektubunda yazdıklarının insanlığın ortak hissiyatına tercüman olduğunu düşündüğünü ve bu kıymetli duruşu takdirle karşıladığını kaydeden Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sizin de mektubunuzda belirttiğiniz gibi çocukların sevgi dolu ve güvenli bir ortamda büyüme hakkı evrensel ve tartışılmaz bir haktır. Ve bu hak, hiçbir coğrafyanın, ırkın, etnik kimliğin, dini grubun ya da ideolojinin imtiyazı değildir. Dolayısıyla, bu haktan mahrum bırakılan mazlumların yanında yer almak, en başta insanlık ailesine karşı büyük bir sorumluluğu yerine getirmektir. Bu çerçevede, bilhassa bir lider eşi olarak, Ukrayna'daki savaşın yıkıcı etkileri altında yok olan hayatlara, dağılan ailelere ve kimsesiz kalan çocuklara gösterdiğiniz duyarlılık, kalplere umut aşılayan bir girişimdir. 'Sessiz bir kahkahaya mecbur bırakılan' Ukraynalı çocukların neşeli gülüşlerinin geri getirilmesi talebiniz çok anlamlıdır. Savaşta hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuk için gösterdiğiniz bu önemli hassasiyetinizi daha da güçlü bir şekilde, 2 sene içerisinde 18 bini çocuk olan 62 bin masum sivilin zalimce katledildiği Gazze için de göstereceğinize inanıyorum."

"GAZZELİ ÇOCUKLARIN KEFENLERİNE YAZILAN 'MEÇHUL BEBEK' İBARESİ VİCDANLARIMIZI YARALIYOR"

Gazze'nin tarihte benzeri görülmemiş bir zalimliğe, çağın en acı soykırımına sahne olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, mektubunda, şunları aktardı:

"BM Çocuk Fonu, 45 dakikada 1 çocuğun öldürüldüğü Gazze'de, yerin üstünü çocuklar için bir 'cehenneme' yerin altınıysa bir 'çocuk mezarlığına' benzetiyor. Savaşlarda kimliği belirlenemeyen askerler için kullanılan 'meçhul asker' kavramını, bir gün çocuklar için de kullanacağımız aklınıza gelir miydi? Bugün ardında kimsesi kalmamış, adı dahi tespit edilemeyen binlerce Gazzeli çocuğun kefenlerine yazılan 'meçhul bebek' ibaresi vicdanlarımızda onulmaz yaralar açıyor. Derin bir psikolojik yıkıma sürüklenen, gülmeyi tamamen unutan bu çocuklar, uzatılan mikrofonlara ölmek istediklerini haykırıyor ve masum kalplerinde baş edemeyecekleri bir savaşın yorgunluğunu taşıyor. Gazze'de tarih, öksüz ve yetim kalmış küçücük çocukların yaşadıkları tarifsiz acı ve korkularla saçlarına aklar düştüğünü yazıyor."

"GÜÇLÜ ÇAĞRINIZI İÇEREN BİR MEKTUP DA NETANYAHU'YA GÖNDERMELİSİNİZ"

Emine Erdoğan, kahkahaları susturulanların yalnızca Ukrayna'nın çocukları olmadığını, Filistin'in çocuklarının da aynı neşeyi, aynı özgürlüğü, aynı onurlu geleceği hak ettiklerini belirterek "Gazze'deki insani krizin durdurulmasına yönelik güçlü çağrınızı içeren bir mektubu da İsrail Başbakanı Netanyahu'ya göndermeniz son derece anlamlı olacaktır. Dünyanın ortak bir uyanışa geçtiği, Filistin'in tanınmasının küresel bir iradeye dönüştüğü bu günlerde, Gazze adına sizden gelecek bir çağrının, Filistin halkına tarihi bir sorumluluğun da ifası olacağı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Filistin'de yaşananların, bir soykırımın da ötesinde, bir grup insanın çıkarı ve rahatı için kalan herkesin ve her şeyin değersizleştirilebildiği keyfi bir uluslararası sistemin dayatılması olarak değerlendiren Emine Erdoğan, dünyanın bazı bölgelerindeki çocukların yaşamını, diğerlerinden daha değersiz gören bu çarpık düzene karşı seslerini ve güçlerini birleştirmeleri çağrısında bulundu.

"1 MİLYONU AŞAN GAZZELİ ÇOCUK İÇİN HALA BİR ŞANSIMIZ VAR"

Emine Erdoğan, itibarsızlaştırılan uluslararası hukuk kurallarını ve ortak insani değerleri savunmak, müşterek ilkeleri etrafında kenetlenmek mecburiyetinde olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ancak o zaman bu vahşet karşısında günbegün umutsuzluğa sürüklenen sonraki nesillerin umutlarını besleyebiliriz. Ancak o zaman kahkahaları susturulan çocuklara yeniden neşe kazandırabilmenin, tüm dünyada sürdürülebilir ve kalıcı bir barışın ihtimalinden söz edebiliriz. Sizin mektubunuzdaki duyguları, bir anne, bir kadın, bir insan olarak derinden paylaşıyor, aynı umudu Gazze'nin barışa ve huzura susamış çocukları için de yeşertmenizi diliyorum. 335 kurşunla öldürülen 6 yaşındaki Hind Recep, dedesinin neşeyle gülen gözlerinin içinden öperek veda ettiği 3 yaşındaki Rim gibi kaybettiğimiz 18 bin 885 Gazzeli bebek ve çocuk için artık çok geç. Ama hayatta kalmayı başarmış 1 milyonu aşan Gazzeli çocuk için hala bir şansımız var. Vakti çoktan geldi."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Melania Trump, Emine Erdoğan, İnsan Hakları, Dış Politika, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Ukrayna, Güncel, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze'deki insani krize ilişkin mektup - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
En pahalı serinlik: Aracın kasasını havuza çevirip arkadaşlarıyla gezdi En pahalı serinlik: Aracın kasasını havuza çevirip arkadaşlarıyla gezdi
İstanbul’un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim İstanbul'un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim
Aykut Kocaman ile buluşan Baroni gözyaşlarını tutamadı Yanına o formayla gitti Aykut Kocaman ile buluşan Baroni gözyaşlarını tutamadı! Yanına o formayla gitti
Halit Yukay’ın teknesindeki izler ’Arel 7’yle eşleşti, Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi Halit Yukay'ın teknesindeki izler 'Arel 7'yle eşleşti, Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
Suriye yeni banknotlar basıyor Esad’la birlikte 2 sıfır da gidecek Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek
Kocaelispor’dan Kadıköy’e çıkartma Biletler 3 dakikada satıldı Kocaelispor'dan Kadıköy'e çıkartma! Biletler 3 dakikada satıldı
Mehmet Ali Erbil, 6. kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor Mehmet Ali Erbil, 6. kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor
Sakat olduğu ortaya çıktı Renato Sanches’in Türkiye’ye transferi iptal Sakat olduğu ortaya çıktı! Renato Sanches'in Türkiye'ye transferi iptal
Korkunç kaza kamerada Direksiyon hakimiyetini kaybedip park halindeki araca çarptı Korkunç kaza kamerada! Direksiyon hakimiyetini kaybedip park halindeki araca çarptı
Dünya bu anları konuşuyor Romanya’daki canlı kura çekiminde şaibe iddiaları Dünya bu anları konuşuyor! Romanya'daki canlı kura çekiminde şaibe iddiaları

11:28
Bakan Şimşek: Kur korumalı mevduat uygulamasının sona ermesi ile finansal istikrar güçlenecek
Bakan Şimşek: Kur korumalı mevduat uygulamasının sona ermesi ile finansal istikrar güçlenecek
11:33
Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2025 13:00:41. #7.13#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze'deki insani krize ilişkin mektup - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.