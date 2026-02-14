Emine Erdoğan\'dan Kütüphane Vurgusu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TOGEMDER'in '22 Okula 22 Kütüphane' projesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Kitapların hikmeti ve büyülü dünyasına bir kez adım attınız mı o dünyanın bir parçası olursunuz. İç aleminiz, fikir hayatınız, gönül eviniz ihya olur. Keşfedebileceklerinizin sınırsızlığını bilmek öğrenme aşkını her zaman taze tutar. O nedenle kütüphane okulların kalbidir, ruhudur, can damarıdır. Nitelikli kitaplarla dolu kütüphanelere sahip okullarda öğrenim bir takvime bağlı olmaktan çıkar; nefes alıp vermek gibi sürekli hale gelir. Ömür boyu devam edecek bir okuma ve öğrenme kültürüne dönüşür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Onursal Başkanı olduğu Toplumsal Gelişim Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin (TOGEMDER) '22 Okula 22 Kütüphane' projesi kapsamında Üsküdar Mihrimah Sultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen açılış törenine katıldı. Programa, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören de katıldı. Açılış töreninde konuşan Emine Erdoğan, "TOGEM-DER'i böylesine hayırlı bir projeye öncülük ettiği için kutluyorum. Her zaman olduğu gibi örnek bir sivil toplum kuruluşu refleksi gösterdiler. Bu çalışmalar, aynı amaç etrafında buluşmanın, el ele vererek topluma hizmet etmenin güzelliğini ortaya koyuyor. TOGEM-DER, kendine daima 'Ben bu millet için ne yapabilirim?' diye soran, başkalarının dertlerini yüreklerinde taşıyan ince ruhlu insanların çatısı altında buluştuğu bir iyilik çatısıdır. Milli Eğitim Bakanlığımız ile 'Ana Sınıfsız Okul Kalmasın', 'Temiz Sınıf, Sağlıklı Gelecek' ve 'Erken Tanı, Erken Hayat' gibi toplumsal etkisi olan projeler yürütmüştür. 'Cemre Çarşıları', 'Artsın Eksilmesin', 'Dönüşüm Pazarları' kurmuş; hem aileleri desteklemiş hem sürdürülebilirlik konusunda önemli bir farkındalık oluşturmuştur. Bunlarla da yetinmemiş, sınırlarımızın ötesine insani yardım götürmüştür" dedi.

'KÜTÜPHANE OKULLARIN KALBİDİR, RUHUDUR, CAN DAMARIDIR'

Emine Erdoğan, "Okul hayatının bir başı, sonu var. Günü gelince diplomanızı alıyor ve okul kapılarından çıkıp gidiyorsunuz. Ama kitapla kurulan ilişki öyle mi? Kitapların hikmeti ve büyülü dünyasına bir kez adım attınız mı o dünyanın bir parçası olursunuz. İç aleminiz, fikir hayatınız, gönül eviniz ihya olur. Keşfedebileceklerinizin sınırsızlığını bilmek öğrenme aşkını her zaman taze tutar. O nedenle kütüphane okulların kalbidir, ruhudur, can damarıdır. Nitelikli kitaplarla dolu kütüphanelere sahip okullarda öğrenim bir takvime bağlı olmaktan çıkar; nefes alıp vermek gibi sürekli hale gelir. Ömür boyu devam edecek bir okuma ve öğrenme kültürüne dönüşür. Biz öğrencilerimizin sadece kendisine sunulan bilgiyi değil, her şeyden önce öğrenmeyi öğrenmesini istiyoruz. Çünkü bir konudaki kendini eğitme yetisi kazanmak başlı başına bir özgürlüktür. Kütüphane ile sıkı bir ilişki kuran her öğrenci bu donanımı kazanır. Böylece özgün, üretken ve eleştirel düşünme becerisine sahip, hayatı yorumlayabilen ve topluma katkı sağlayan özgüvenli bir birey olarak yetişir Kütüphanelerin kapıları öğrenmek isteyen herkese açıktır. Bu örnek projenin temelinde de böyle bir felsefe var. Okul kütüphaneleri öğrencileri için sık sık çalacakları bir dost kapısı yapmayı hedefliyor. Atölye çalışmaları, söyleşiler, yazar buluşmaları gibi faaliyetlerle bir cazibe merkezi haline getiriyor. Her birinde bulunan en az 4 bin kitaplık koleksiyon öğrencilerin eğitim hayatlarına büyük katkılar yapacak kalibrededir. Bu kitaplar elden ele geçecek, yüzlerce, binlerce öğrencimizin zihnine tohumlar ekecektir. Biz bu tohumların meyvelerini niteliği her nesil artan bir toplum olarak toplayacağız" dedi.

'EN BAŞTA KENDİ İYİLİĞİNİZ İÇİN LÜTFEN BOL BOL OKUYUN'

Öğrencilere kütüphaneleri boş bırakmamaları konusunda ricada bulunan Emine Erdoğan, "Bugün aramızda okulumuzun pırıl pırıl öğrencileri var. Eminim ki onlar da böyle güzel imkanlarla donatılmış bir kütüphaneye kavuştukları için çok heyecanlılar. Sevgili öğrenciler, sizlerden kütüphanenizi hiç boş bırakmamanızı rica ediyorum. En başta kendi iyiliğiniz için lütfen bol bol okuyun. Çünkü kitap kapakları bambaşka diyarlara açılır. Bazen bir kitapla Evliya Çelebi'nin seyahatlerine eşlik edersiniz, bazen Tanpınar'la 'Beş Şehir'de yolculuk yaparsınız, bazen Nurettin Topçu'nun cemiyet için düşünce koridorlarında, bazen Mevlana'nın gönül bahçelerinde gezersiniz. Bazen de Akif'in, Sezai Karakoç'un, Necip Fazıl'ın mısralarında büyük fikirlerle, derin hislerle tanışırsınız. Ben zaten sizlerin yüzlerine baktığımda her birinizin birer kitap kurdu olduğunu görüyorum. O yüzden gelin hepiniz birer gönüllü kütüphane elçisi olun. Kitaplarla henüz sizin kadar haşır neşir olmamış arkadaşlarınız varsa kitap kulüpleri kurarak, okuma maratonları başlatarak onları da okul kütüphanenize davet edebilirsiniz. ve hiçbiriniz 'Boş zamanlarımda kitap okuyorum' demeyin. 'Kitap okumaktan hiç boş zamanım kalmıyor' deyin inşallah" diye konuştu.

'ECDADIMIZ HER ŞEHRE BİR KÜTÜPHANE KAZANDIRMIŞTIR'

Kütüphane kurmanın medeniyet kurucularının işi olduğunun altını çizen Emine Erdoğan, "İslam coğrafyası her dönem Darü'l-Hikmeler, Beytü'l-Hikmeler, Endülüs kütüphaneleri gibi büyük eserlerle bezenmiştir. Ecdadımız her şehre bir kütüphane kazandırmıştır. İlim ehlini herkesten üstün tutmuştur. Alimin atının ayağından kaftanına sıçrayan çamuru bile şeref saymıştır. Şimdi medeniyet yolumuzda yeni bir kavşaktayız. Çünkü yüzyıllar medeniyetler için dönüm noktalarıdır. O nedenle biz de 'Türkiye Yüzyılı' dedik. İlimle, irfanla yükselen bir yüzyılı hep birlikte inşa edeceğiz inşallah. 2020 yılında Cumhurbaşkanımızın milletimize kazandırdığı Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi de bu anlayıştan doğan bir eser oldu" dedi.

'ONUR DUYACAĞIMIZ BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM İKLİMİ OLUŞTURDUK'

Programda konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından itibaren Türkiye'de eğitim-öğretim alanında ben her ortamda söylüyorum üzerini kapatıp dünyanın herhangi bir ülkesinde '20 yılda, 22 yılda eğitimde şunlar yapıldı' deseniz, eğitim fakültelerinde eğitim devrimi olarak okutabileceğimiz, okutacağımız çok devrim niteliğinde adımlar atıldı. Somut göstergeleri itibarıyla Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, okullarımızın teknolojik altyapısının dünya standartlarının üzerine çıkartılması gibi birçok konuda adımlar atıldı. Sadece şunu söyleyeyim: Halihazırda eğitim-öğretime devam ettiğimiz dersliklerin neredeyse yüzde 75'i rahle tedrisinden geçmekten her daim onur duyduğum Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve onun destekleriyle oldu. Kendisiyle bulunduğumuz her ortamda eğitim-öğretimle ilgili olarak, çocuklarımızla ilgili olarak, gelecek kuşaklarla ilgili olarak hiçbir talebimiz geri çevrilmedi. En zorlu dönemlerde bile ekonomik olarak ya da siyasal olarak en sıkıntılı olduğumuz dönemlerde bile bir Müslüman'a, bir devlet adamına yakışır şekilde eğitim-öğretim problemlerini her daim önceledi ve bugün geldiğimiz noktada çok şükür dünyanın hangi ülkesine gidersek gidelim rakamlar üzerinden baktığımızda, göstergeler üzerinden baktığımızda gurur duyacağımız, onur duyacağımız bir eğitim-öğretim iklimi oluşturduk" dedi.

'OKUL KÜTÜPHANESİNİN ÇOK DA ÖTESİNDE MAHALLE KÜTÜPHANESİ KALİTESİNDE'

İstanbul Valisi Davut Gül, "Bildiğiniz gibi İstanbul'da, İstanbul Valiliği olarak 'Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor' kitap okuma projesi başlatmıştık. Bunun en önemli ayaklarından bir tanesi de okullarımızda kütüphane oluşturmak, okullarımızdaki kitap sayısını yüzde 100 arttırarak iki katına çıkartmak. Bunu yaparken hem kamu bütçesini kullanıyoruz hem sivil toplum kuruluşlarının yardımlarını talep ediyoruz. Bugün de TOGEMDER'in bu projeye çok önemli bir katkısına hep birlikte şahitlik edeceğiz. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde TOGEMDER, toplumu ilgilendiren her konuda çok güzel faaliyetler yapıyor, çalışma yapıyor. Bizim de her projemizin mutlaka bir ucundan tutuyor. Bu kütüphaneyle de aslında gördüğünüz gibi okul kitaplığı, okul kütüphanesinin çok da ötesinde adeta bir mahalle kütüphanesi kalitesinde bir yapı ortaya çıkmış. Başta Belma Başkanımız olmak üzere bütün TOGEMDER ailesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'HER KÜTÜPHANEMİZDE 4 BİN FARKLI KİTAP OLACAK'

TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Belma Sekmen, "TOGEMDER ailesi olarak bugün çok özel bir günü yaşıyoruz. Bugün İstanbul'da 10 olmak üzere Türkiye'nin başka illerinde 22 adet kütüphanenin açılış törenini yapacağız Hanımefendi'nin teşrifleriyle. Bu kütüphaneler ilkokul, ortaokul ve lise kütüphaneleri olacak. Kütüphanelerimizin özelliği; her kütüphanemizde 4 bin farklı kitap olacak. Bu kitaplar çocukların yaş gruplarına göre; bu kitaplar içerisinde 500 kitabımız da öğretmenler ve velilerin okuyabileceği seviyede kitaplar olacak" dedi.