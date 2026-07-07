Emine Kolay Davasında Yargılama Başladı - Son Dakika
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Emine Kolay Davasında Yargılama Başladı

07.07.2026 07:59
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Malatya'da bıçakla yaralanan Emine Kolay'ın eşi Yusuf Kolay yargılanmaya başlandı. Olayda 1 tutuklu.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde evinde bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Emine Kolay'ın (25) tutuklu eşi Yusuf Kolay'ın yargılanmasına başlandı.

Olay, 9 Eylül 2025'te ilçeye bağlı Bahri Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Kolay'ın eve geldiğinde eşi Emine Kolay'ı mutfakta bıçakla yaralanmış halde bulduğu ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası 1 çocuk annesi emine Kolay, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Emine Kolay, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekipleri eşi Yusuf Kolay'ı gözaltına aldı. Yusuf Kolay ifadesinde 2 yıllık evli olduklarını, eşinin sara hastası olduğunu ve zaman zaman baygınlık geçirdiğini, eve geldiğinde de mutfakta bıçağın üzerine düşmüş halde bulduğunu söyledi. Yusuf Kolay, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

1'İ TUTUKLU 3 SANIĞIN YARGILANMASI BAŞLADI

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Emine Kolay'ın cinayete kurban gittiğine dair şüpheler ile Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eşi Yusuf Kolay'a 'nitelikli kasten öldürme' suçundan, Yusuf Kolay'ın annesi Münire Kolay'a 'Suçluyu kayırma' suçundan, Yusuf Kolay'ın amcası Yusuf Kolay'a ise 'Suçluyu kayırma, suç delilerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan dava açıldı.

Malatya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya taraf avukatları ile birlikte tutuklu sanık, Yusuf Kolay, tutuksuz sanıklar amca Yusuf Kolay ve anne Münire Kolay ile soruşturmaya ilişkin tanıklar katıldı.

'BEN ÖLDÜRMEDİM'

Duruşmada savunması için söz verilen tutuklu sanık Yusuf Kolay, eşini çok sevdiğini ve kendisinin öldürmediğini belirterek, olay anını şöyle anlattı:

"Bahçede çalışıyordum, sabah 09.00 gibi eve geldim annem, ben, eşim ve kızım kahvaltımızı yaptık. Arkadaşımın bir yakını öldüğünden annem ile taziyeye gidecektik. Bundan Emine'nin haberi vardı. Kızım Asel bana çok düşkün olduğu için ağlamasın diye gizlice arabaya bindim. Annemde arabaya bindi. Eşim Emine'ye mesaj attım biz taziyeye çıkıyoruz diye. Eşimde bana 'Selam sabah vermeden mi gidiyorsun?' diye mesaj attı. Biz hareket etmeden önce eşim aradı ve 'gel Asel'i al' dedi. Bende kapıya doğru gittiğimde kızım Asel kapıda ağlıyordu. Daha sonra yukarı çıktığımda eşim Emine'yi oturur vaziyette duvara yaslanmış sağ bacağı katlanmış halde gördüm. İncelediğimde karnından yarası ve biraz kan vardı. Peçete ile tampon yapıp sırtıma alıp arabaya götürdüm. Annemde o sırada 'Ne oldu yine bayıldı mı?' dedi. Eşimi o şekilde arabaya koyup anneme kızım Asel'e bakmasını söyleyerek hastaneye doğru sürdüm. Yolda iken 112'yi aradım ve ambulans önüme takıldı ben de hastaneye sürdüm. Ben öldürmedim. Biz Emine'yi çok sevdik. Onun saçının teline zarar gelsin istemezdik. Emine ile aramda hiçbir olumsuz bir şey olmadı. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum"

Tutuksuz sanıklardan amca Yusuf Kolay ise savunmasında, bu dava ile ilgili hiçbir alakası olmadığını belirterek, olayın yaşandığı yere hiç gitmediğini belirterek beraatını istedi.

'OĞLUMUN YUVASINI NASIL YIKAYIM'

Tutuksuz sanıklardan Münire Kolay'da olaya ilişkin hiçbir eyleminin olmadığını suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Oğlumun yuvasını nasıl yıkayım. Biz yapmadık. Gelinime hiç kıymazdım. Olaydan sonra hastaneden hemşire aradı ve Emine'nin durumunun kritik olduğunu Yusuf'un bu durumdan dolayı kötü olduğunu söylemesi üzerine eşimin kardeşi gelip beni ve torunumu hastaneye götürdü. Orada öğrendim bıçak yaralanması olduğunu. Davada beratımı istiyorum" dedi.

'KAYINPEDERİNİN ÖLÜMÜNDEN ABLAMI SORUMLU TUTTULAR'

Yaşamını yitiren Emine Kolay'ın kız kardeşi Medine Yahşi ise "Ablamın kayınvalidesi Münire, ablamı eşinin ölümü ile ilgili suçladığından onu çok tehdit ediyordu. Ne olduysa zaten ablamın kayınbabası öldükten sonra oldu. Münire Kolay, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren eşinin ölümü sonrası taziyede 'Eşimi sen öldürdün seni doğrayacağım' şeklinde tehditler yaptı. Ama Münire Hanımın eşi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ölmeden önce ablam ile tartışmışlar ama bu ölüme sebep verecek bir tartışma değil. Ablam bu konudan dolayı çok şikayet etti bana. Ama eşi ve çocuğu için alttan almak istedi. Şikayetçiyim. Adalet yerini bulsun" diye konuştu.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Her iki tarafın avukatları ve tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi ile tutuklu sanık Yusuf Kolay ve annesi Münire Kolay'ın dosya kapsamında olan ses kaydına ilişkin uyumluluğun tespiti için ses kayıtlarının alınması, olayın oluş nedenine ilişkin gerekli araştırma ve raporlamanın yapılması adına dosyanın Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'na sevkini kararlaştırdı. Ayrıca Yusuf Kolay'ın tutukluluk halinin devamına diğer tutuksuz sanıklar Münire Kolay ve amca Yusuf Kolay'ın adli kontrol şartının devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

'BIÇAKTA KAN İZİ YOK'

Mahkeme sonrası açıklamalarda bulunan avukat Mahmut Sevindi, bir annenin hunharca 1,5 yaşındaki kızının yanında katledildiğini belirterek, bıçakta kan izinin olmadığını söyledi. Sevindi, "Olayda yargılanan sanık ve taraflar bu olayın bir kaza yahut bir intihar olabileceği yönünde savunmalar yapmışlardır. Olayda kullanıldığı iddia edilen bıçakta herhangi bir kan izi yok. Maktulün düştüğü yerde, taşındığı araba da bir kan izi olmaması bir cinayetin olduğunu ortaya çıkarmıştır. Dosya bahsedildiği şekilde intihar mı, kendiliğinden bir düşme mi olup, olmadığı konusunda gerekli araştırmanın yapılması için raporlama yapılması adına Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'na sevki kararlaştırıldı. Toplumumuz kadın cinayetlerine her zaman duyarlı olmuştur. İnşallah bu son cinayet olur ve yapanlarda en ağır cezaları alırlar" dedi.

Kardeşinin canice öldürüldüğünü belirten Emine Kolay'ın kız kardeşi Medine Yahşi ise adalet istediklerini belirterek, "Biz adalet istiyoruz onun için buradayız. Onlar bunu ne kadar inkar etse de her şey göz önünde. Hakimlerime yalvarıyorum, Adalet istiyoruz. Kadın cinayetlerini artık istemiyoruz. Asel'lerin artık annesiz kalmasını, Emine'lerin ölmesini istemiyoruz. Lütfen bunun için gereken yapılsın. Kardeşimin kanı yerde kalmasın" diye konuştu.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: DHA

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